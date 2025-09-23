Polsko se chce stát členem G20 – skupiny dvaceti největších ekonomik světa. Varšava to odůvodňuje tím, že země nově patří ke dvěma desítkám států, jejichž HDP překročilo bilion amerických dolarů. Polsko navíc patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám posledních třiceti let. Hospodářství sousední země se ale potýká i s řadou výzev a podle odborníků pozvánku do G20 v blízké době čekat nemůže.
Polsko chce do skupiny G20
Není to až tak dlouho, co má Varšava nejvyšší stavbu v celé Evropské unii, Varso Tower, která se má stát symbolem nového, moderního Polska. Opodál stojí původní nejvyšší budova v zemi – Palác kultury a vědy, který připomíná komunistickou minulost, šlo totiž o dar od Sovětského svazu.
Posun od historického směrem k modernímu je vidět nejen v centru Varšavy, ale podle místních lídrů se odráží i na celé polské ekonomice. „Jsme zemí, která prošla úspěšnou transformací od plánované ekonomiky k volnému trhu. Jsme příkladem, který další mohou následovat,“ prohlásil polský vicepremiér a ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.
I proto se země aktuálně uchází o členství ve skupině G20. Polsko patří k nejrychleji rostoucím ekonomikám v Evropě a nominální hodnota HDP v září dokonce překročila hranici bilionu dolarů. Jak připomněl polský premiér Donald Tusk, Polsko tak nyní patří do „klubu bilionářů“, kam ze 195 zemí spadá jen dvacítka. „A to ještě není naše poslední slovo,“ dodal předseda vlády.
Polsko se stálým členem G20 jen tak nestane
Americký prezident Donald Trump už Polsku přislíbil účast na příštím summitu G20, zatím ale jen v pozorovatelské roli. Šance, že by se Varšava přidala ke stálým členům skupiny, je však zatím minimální, podotýkají odborníci.
„G20 je struktura, kde nehraje roli jen úroveň hrubého domácího produktu. Jsou v ní třeba státy, které mají nižší HDP než Polsko, ale zastupují rozvojový svět, jako třeba Jihoafrická republika,“ připomněl ekonom a bývalý poradce prezidenta Aleksandera Kwaśniewského Witold Orlowski.
K ekonomickému růstu v zemi přispělo vhodné využívání unijních fondů, stabilní makroekonomická politika nebo ochota Poláků pouštět se do vlastního podnikání. I tak má ale podle některých ekonomů hospodářství země mezery.
„Náš největší obchodní partner (Německo, pozn. red.) je v recesi, z druhé strany máme válku, máme obrovské výdaje na obranu. To samozřejmě není ideální situace,“ míní Orlowski. Polsko se v budoucnu bude muset potýkat i s demografickou krizí. Země pro rozvoj ekonomiky potřebuje více lidí.