Polské stíhačky zachytily nad Baltem ruský průzkumný letoun

Polské stíhací letouny MiG-29 ve čtvrtek znovu zachytily nad Baltským mořem ruský průzkumný letoun. S odvoláním na polského ministra obrany Wladyslawa Kosiniaka-Kamysze to píše agentura Reuters. Jde už o druhý podobný incident v jednom týdnu.
„(Letouny) MiG-29 dnes (ve čtvrtek) zachytily ruský průzkumný letoun nad Baltským mořem, stejně jako včera (ve středu),“ uvedl šéf polského resortu obrany bez bližších podrobností.
O den dříve informovala polská armáda, že její stíhačky eskortovaly ruské letadlo Il-20, které bylo na průzkumné misi v mezinárodním vzdušném prostoru nad Baltským mořem a mělo vypnutý rádiový odpovídač. Stroj nedodal ani patřičný letový plán. Ruský letoun podle armády nenarušil polský vzdušný prostor. Moskva se k incidentu nevyjádřila.
Strategická oblast
Baltské moře je důležitou zásobovací trasou pro NATO a má klíčový hospodářský význam pro jednotlivé baltské země. Aliance eviduje systematickou špionáž tamní vojenské infrastruktury ze strany Ruska, které má přístup k Baltskému moři díky kaliningradské exklávě a pobřeží kolem Petrohradu.
Ve druhé polovině září podle agentury DPA vzlétly dvě stíhačky NATO ze základny v Severním Německu k ruskému průzkumnému letounu Il-20, jenž letěl nad Baltským mořem v mezinárodním vzdušném prostoru bez zapnutého odpovídače a bez letového plánu.
Spojenecké stíhací stroje vzlétly k ruským strojům v době zvýšeného napětí na východním křídle Severoatlantické aliance, které vyvolal v září průnik ruských dronů do polského vzdušného prostoru. Následně hlásilo narušení vzdušného prostoru ruskými letouny Estonsko a před několika dny i Litva.
Moskva narušení vzdušného prostoru dvojice pobaltských států popřela. V případě Polska uvedla, že drony útočily na Ukrajině a jejich cílem nebylo Polsko. Kromě toho ovšem informovalo vícero zemí NATO a Evropské unie v poslední době o narušení svého vzdušného prostoru cizími drony.
Podle některých evropských představitelů tak Moskva testuje reakci NATO. Americký generál Alexus Grynkewich, jenž stojí v čele Velitelství ozbrojených sil USA pro Evropu, minulý týden agentuře Reuters řekl, že Moskvu zřejmě odradila rázná reakce Aliance z minulého měsíce na narušení polského a estonského vzdušného prostoru, ale očekává, že Rusko bude i nadále testovat meze.
