Kaliningrad bychom obsadili nebývale rychle, pohrozil Rusku americký generál

Napětí mezi Západem a Moskvou sílí. Americký generál Chris Donahue v týdnu pohrozil Kremlu, že v případě potřeby by síly NATO mohly „nebývalou rychlostí“ dobýt ruskou exklávu Kaliningrad. Silně militarizovaná oblast má pro Moskvu strategický význam; hostí ruskou Baltskou flotilu i sklady atomových zbraní. V případě ruského útoku na Pobaltí by sehrála klíčovou roli.

Aliance tak reaguje na opakovaná varování západních zpravodajských služeb , že Rusko by mohlo v příštích pěti letech představovat vojenskou hrozbu pro členy NATO. Rovněž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj několikrát prohlásil, že nekontrolovaná ruská agrese na Ukrajině by mohla nakonec přerůst v přímý útok na území Aliance.

Spojení ruských a běloruských sil přes koridor by odřízlo jedinou pozemní cestu do všech tří pobaltských států. Kaliningrad by se tak stal hlavním cílem NATO, které by se snažilo ruské plány zmařit.

„Jsem si celkem jistý, že pokud by Rusové zaútočili na pobaltské státy, jedním z prvních míst, které NATO bude bombardovat – pokud to nebude Moskva nebo Petrohrad – bude Kaliningrad,“ řekl Kyiv Independent Stephen Hall, který přednáší ruskou a postsovětskou politiku na Univerzitě v Bathu.