Malebnost krajiny mate, jde o nejnebezpečnější místo Evropy. Reportéři ČT natáčeli v Suwalském koridoru

Je to nejnebezpečnější místo v Evropě, tvrdí experti. Pokud Rusko zaútočí na západní Evropu, může se to stát právě tam – v Suwalském koridoru, strategicky významné oblasti spojující pobaltské republiky s centrální Evropou. Jenže koridor je důležitý i pro Rusko. Významnou evropskou spojnici totiž z jedné strany svírá ruská Kaliningradská oblast a z druhé Bělorusko. Proto se tu vojáci i civilisté na možný útok připravují. A pomáhá s tím také česká armáda. Přímo v Suwalském koridoru natáčeli pro pořad Reportéři ČT Tomáš Vlach a Andreas Papadopulos.

Jsou tam lesy, pole a menší vesnice, ale i dálnice a železnice spojující Pobaltí s centrální Evropou. Zájem o ně má dlouhodobě Moskva. V případě vnější agrese by se koridor dal jen těžko bránit, kvůli čemuž bývá nazýván nejnebezpečnějším místem Evropy.

„Narodil jsme se v rodině litevských partyzánů, kteří bojovali proti sovětským okupantům. V roce 1947 je chytili, odsoudili a odvezli do tábora Žezkazgan v Kazachstánu. Strávili tam devět let,“ řekl Sutkus. V rodině se o této zkušenosti otevřeně mluvilo a Sutkus je odhodlaný bránit svou zemi úplně stejně jako před bezmála osmdesáti lety jeho rodiče.

Reportéři ČT mluvili s tamními obyvateli – na opakující se výhrůžky jsou už zvykli. „Je tu naše armáda, polští vojáci, vojáci NATO. To nás zachrání,“ věří obyvatel litevského pohraničí Witold.

Čeští vojáci působící v Litvě jsou zejména v Rukle, která leží jen pár desítek kilometrů od běloruských hranic. Tamní mise by se měla do tří let ztrojnásobit – na pozvání litevské vlády ji posílí další zhruba tři tisíce německých vojáků. Berlín tu chce mít stálou vojenskou základnu, historicky první od dob 2. světové války. Stálou přítomnost v zemi prodloužili i Američané. Jejich kontingent – sice nevelký, ale zato vyzbrojený těžkou technikou včetně tanků – tu má zůstat zatím na neurčito.

Oslavy v tichosti

V centru litevské Klaipedy slavili příslušníci zdejší ruské menšiny Den vítězství ve druhé světové válce. V Rusku pompézní svátek se tu slavil mlčky – hlasité projevy a zpěvy sovětských písní byly pod pokutou zakázány, dokonce i ze samotného památníku před časem úřady nechaly odstranit sovětské symboly.

„Je to hloupé. Dokonce ani v Německu neodstranili všechny památníky připomínající konec války. A tady? Já říkám, že když vidím, jak někteří litevští inteligenti nyní zařizují své sklepy jako protiletecké kryty, připadá mi to divné,“ řekla Reportérům ČT jedna z účastnic demonstrace.

Ruská menšina, která v Litvě tvoří jen zhruba dvacetinu obyvatelstva, ale v sousedních zemích Estonsku a Lotyšku čtvrtinu, často přejímá rétoriku Kremlu, který opakuje, že pokud k tomu nebude důvod, nechystá se nikoho napadnout.