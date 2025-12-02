Polská prokuratura obvinila Rusa ze špionáže a vedení sabotérů v zemi


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Polská prokuratura obvinila osmadvacetiletého Rusa ze špionážních aktivit a vedení skupiny sabotérů v Polsku. S odvoláním na tamní úřady to v úterý napsala tisková agentura PAP. Prokurátoři vznesli obvinění proti Michailu Mirgorodskému v jeho nepřítomnosti, protože je v zahraničí. Podle agentury AFP ho viní z toho, že pracoval na popud ruských tajných služeb.

Podezřelý podle mluvčího prokuratury Przemyslawa Nowaka vedl zločineckou skupinu, která se skládala nejméně z třiceti lidí. Podle vyšetřovatelů vznikla v roce 2023 a podílela se na špionáži, sabotážích, podvratných akcích a propagandistické činnosti v Polsku, píše PAP.

Její členové podle úřadů dostali například příkaz, aby sledovali vojenská vozidla, instalovali GPS lokátory a vysílače dat na místech kritické infrastruktury jako jsou letiště, železniční stanice, vojenské objekty nebo polsko-ukrajinský hraniční přechod. Rus je prý také pověřil vylepováním proruských, protiukrajinských a proti Severoatlatnické alianci zaměřených plakátů.

Polská kontrarozvědka ABW dle agentury Reuters uvedla, že v roce 2023 bezpečnostní složky zatkly 16 lidí z Mirgorodského skupiny – 12 Ukrajinců, tři Bělorusy a jednoho Rusa. Soudy je poslaly do vězení na dobu od 13 měsíců do šesti let. Mirgorodskij skupinu podle polských úřadů řídil, zatímco byl sám v Rusku, peníze se předávaly v kryptoměnách.

Polsko požádalo Bělorusko o vydání podezřelých ze sabotáže na železnici
Místo výbuchu na železniční trati Varšava–Lublin u obce Mika, Polsko (16. listopadu 2025)

Polsko i další evropské země podporující Kyjev se od začátku ruské invaze na Ukrajinu potýkají s vlnou žhářských útoků, sabotáží a kybernetických útoků. Varšava od ruského vpádu na Ukrajinu obviňuje Moskvu ze záškodnických akcí a vedení hybridní války proti Polsku.

V polovině listopadu polské úřady informovaly o dvou sabotážích na železnici, ze kterých Varšava obvinila Moskvu. Polsko v reakci uzavřelo poslední ruský konzulát na svém území a na ochranu své kritické infrastruktury nasadilo tisíce vojáků. Moskva obvinění odmítla a v odvetě nařídila Polsku uzavřít konzulát v Irkutsku.

Polsko nasadí deset tisíc vojáků k ochraně kritické infrastruktury
Polští vojáci, ilustrační foto

