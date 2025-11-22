Politika diverzity porušuje lidská práva, uvádí pravidla americké diplomacie

Diplomaté Spojených států amerických se mají řídit novými pravidly. Lidská práva podle nich porušují země, které prosazují politiku diverzity nebo zavádějí zákony proti šíření nenávisti na sociálních sítích – tedy třeba Velká Británie, Francie nebo Německo. Podporu naopak mohou čekat státy sdílející stejný pohled na svět jako administrativa prezidenta Donalda Trumpa.
Podle nových pravidel americké diplomacie je podpora rasové i jiné diverzity nejen nežádoucí, ale dokonce porušením lidských práv. Do stejné kategorie spadají taky finanční příspěvky na potraty, usnadňování ilegální migrace nebo změny pohlaví operací u nezletilých.
„Trumpova administrativa nebude tolerovat porušování lidských práv, jako je mrzačení dětí, zákony omezující svobodu projevu ani rasově diskriminační praktiky v zaměstnání,“ přiblížil mluvčí amerického ministerstva zahraničí Tommy Pigott.
Předchozí americké vlády v minulých dekádách i prostřednictvím ambasád otevřeně podporovaly třeba boj za práva sexuálních menšin. „Prezident Joe Biden dal jasně najevo, že práva LGBTQ+ lidí jsou lidská práva. Americká ambasáda v Praze je hrdá, že je s Prague Pridem spojená od jeho založení,“ prohlásil v létě 2024 tehdejší americký velvyslanec Bijan Sabet.
S postihy mají počítat země trestající přehnané projevy nenávisti na sociálních sítích. Sem spadají třeba západoevropské demokracie, které zavedly patřičné zákony. Oproti tom například Maďarsko v těchto ohledech s Washingtonem souzní.
V pátek v Budapešti uzavřelo svou pobočku Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL). Aktivity zastavuje na pokyn Agentury Spojených států pro globální média (USAGM), která rozhlasovou stanici s hlavní redakcí v Praze financuje.