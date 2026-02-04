Policie v saském sněmu zadržela poslance AfD, který podniká v Bělorusku


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK, The Guardian

Policie přímo během plenárního zasedání saského sněmu zadržela zemského poslance Jörga Dornaua z Alternativy pro Německo (AfD), kterou německá civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. O zadržení informoval deník Bild, podle kterého je takovéto zadržení v historii saského zákonodárného sboru bezprecedentní. Podle Bildu případ zřejmě souvisí s Dornauovými podnikatelskými aktivitami v Bělorusku. Poslanec už v minulosti čelil kritice kvůli obviněním, že na jeho běloruské farmě nuceně pracují političtí vězni.

Případ podle Bildu vyvolal rozruch, protože vyšetřovatelé odvedli Dornaua z plenárního sálu a následně ho přímo v budově zemského sněmu vyslechli. Policie zároveň prohledala jeho sněmovní kancelář.

Imunitní výbor zemského sněmu doporučil zbavit poslance imunity, což sněm ještě krátce před oficiálním zasedáním i přes odpor poslanců AfD schválil.

Dornau s běloruskými partnery pěstuje v Bělorusku cibuli. Kvůli aktivitám v zemi, kde vládne autoritářský vůdce Alexandr Lukašenko, čelil značnému tlaku. Jistý opoziční portál informoval o tom, že na farmě nuceně pracují političtí vězni. Na toto obvinění se podle Bildu zaměřilo státní zastupitelství v Lipsku.

Zlomek politických vězňů za potaš. Lukašenko se snaží o únik z izolace
Alexandr Lukašenko

Disidenti podle serveru třídili cibuli za čtyři libry denně

Server The Guardian přinesl v září 2024 s odvoláním na web The Observer příběh politického vězně, který prý v únoru 2024 společně s asi třiceti vězni, z nichž mnozí byli uvězněni z politických důvodů, pracoval na cibulové plantáži vlastněné Dornauem. Disidenti podle serveru třídili cibuli za čtyři libry (zhruba 112 korun) denně. „Snídali jsme v sedm hodin ráno a pracovali jsme až do večera, s několika přestávkami,“ vzpomínal vězeň, který ovšem zdůraznil, že si na práci nestěžuje a že jí dával přednost před vězením.

Jako by se člověk ocitl v hrobě, popsala cely politická vězeňkyně v Bělorusku pro ČT
Palina Šarenda-Panasjuková

Deník The Observer uvedl, že výpověď vězně se mu nepodařilo ověřit, ale nezávislá vězeňská dozorčí skupina informovala, že od začátku roku 2024 obdržela výpovědi od vězňů pracujících na Dornauově cibulové farmě. Citovaný disident se po propuštění z vězení rozhodl z Běloruska uprchnout.

Deník Die Welt také napsal, že Dornauova firma vyvezla přes Polsko a Kazachstán do Běloruska stroje, ačkoli takový vývoz zakazují unijní sankce. Pokud by Dornaua soud v této věci uznal vinným, hrozilo by mu až pět let vězení. Už v roce 2024 uložilo vedení saského sněmu Dornauovi pokutu 20 862 eur (508 tisíc korun) za to, že řádně nepřiznal příjmy z běloruského podnikání.

Spolkové vedení AfD se podle Bildu drží od Dornaua stranou. Pokud se obvinění potvrdí, chce se od něj strana jasně distancovat, poznamenal deník.

AfD má ve volbách velké plány, stranu ale sráží vnitřní rozpory
Markus Frohnmaier

Výběr redakce

Prezident Turka nikdy nejmenuje, otázka je uzavřena, řekl Babiš

Prezident Turka nikdy nejmenuje, otázka je uzavřena, řekl Babiš

01:29Aktualizovánopřed 3 mminutami
V Abú Dhabí začalo druhé kolo rozhovorů mezi Ukrajinou, Ruskem a USA

V Abú Dhabí začalo druhé kolo rozhovorů mezi Ukrajinou, Ruskem a USA

před 42 mminutami
Policie v saském sněmu zadržela poslance AfD, který podniká v Bělorusku

Policie v saském sněmu zadržela poslance AfD, který podniká v Bělorusku

před 56 mminutami
Sněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

ŽivěSněmovna pokračuje v jednání o nedůvěře Babišově vládě

08:57Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Soud zamítl žalobu Pirátů kvůli příspěvku o migrantech. Babiš ho už smazal

Soud zamítl žalobu Pirátů kvůli příspěvku o migrantech. Babiš ho už smazal

před 1 hhodinou
Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

Kvůli poruše jsou tisíce domácností na Sokolovsku bez tepla

před 1 hhodinou
Substitučním lékům pro závislé hrozí výpadky, distributor odchází z trhu

Substitučním lékům pro závislé hrozí výpadky, distributor odchází z trhu

před 2 hhodinami
Macinkův let do USA zhatilo počasí, ministr se vrací do Prahy

Macinkův let do USA zhatilo počasí, ministr se vrací do Prahy

před 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

V Abú Dhabí začalo druhé kolo rozhovorů mezi Ukrajinou, Ruskem a USA

V Abú Dhabí ve středu začalo druhé kolo rozhovorů mezi ukrajinskými a ruskými činiteli, které zprostředkovávají Spojené státy s cílem ukončit válku, jíž rozpoutalo před takřka čtyřmi lety Rusko proti Ukrajině. O zahájení jednání informoval vedoucí ukrajinské delegace Rustem Umerov na platformě Telegram. „Proces jednání začal v třístranném formátu: Ukrajina, USA a Rusko. Dále bude práce v oddělených skupinách, poté je plánovaná společná synchronizace pozic,“ uvedl předseda ukrajinské bezpečnostní rady Umerov na sociální síti a dodal, že cílem je dosáhnout důstojného a trvalého míru.
před 42 mminutami

Policie v saském sněmu zadržela poslance AfD, který podniká v Bělorusku

Policie přímo během plenárního zasedání saského sněmu zadržela zemského poslance Jörga Dornaua z Alternativy pro Německo (AfD), kterou německá civilní tajná služba označila za prokazatelně pravicově extremistickou. O zadržení informoval deník Bild, podle kterého je takovéto zadržení v historii saského zákonodárného sboru bezprecedentní. Podle Bildu případ zřejmě souvisí s Dornauovými podnikatelskými aktivitami v Bělorusku. Poslanec už v minulosti čelil kritice kvůli obviněním, že na jeho běloruské farmě nuceně pracují političtí vězni.
před 56 mminutami

Izrael udeřil v Pásmu Gazy. Dle civilní obrany zabil sedmnáct lidí

Izraelské útoky na severu a jihu Pásma Gazy si podle palestinské civilní obrany, kterou řídí Hamás, ve středu brzy ráno vyžádaly sedmnáct mrtvých, včetně nejméně šesti žen a tří dětí, a 31 zraněných. Prvotní údaje uváděly devět zabitých. Izraelská armáda uvedla, že údery provedla poté, co byli její vojáci ostřelováni a jeden důstojník těžce zraněn, napsala agentura AFP.
08:15Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Ozbrojení bandité v západní Nigérii zabili desítky lidí

Ozbrojení bandité v úterý večer ve vesnici Woro v západonigerijském státě Kwara zabili nejméně 35 lidí. Při útoku na odlehlou obec zapálili domy i obchody. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na tamního zákonodárce.
před 3 hhodinami

Arménie prohlubuje obchod s Ázerbájdžánem a riskuje novou závislost

Necelý půlrok po přijetí mírové dohody ze strany Arménie a Ázerbájdžánu v Bílém domě rozvíjí kavkazské země vzájemnou obchodní spolupráci. Baku zintenzivňuje dodávky paliva pro Jerevan, jenž zatím připravuje seznam surovin, které bude do sousedního Ázerbájdžánu vyvážet. Podle experta Vincence Kopečka je pro Arménii obchod s Baku zcela klíčový, a může se tak stát na ázerbájdžánských palivech závislá – rizika jsou ale pro Jerevan menší než při obchodování s Ruskem.
před 7 hhodinami

Po srážce člunu s migranty s lodí řecké pobřežní stráže zemřelo nejméně 14 lidí

Nejméně čtrnáct lidí ze člunu s migranty v úterý zahynulo poté, co se jejich plavidlo srazilo s lodí řecké pobřežní stráže. Informovaly o tom tiskové agentury s odvoláním na řecké úřady. Neštěstí se stalo večer ve východních vodách Egejského moře poblíž ostrova Chios.
před 12 hhodinami

Trump podepsal zákon ukončující částečný shutdown

Americká Sněmovna reprezentantů v úterý přijala návrh zákona zajišťující další financování federální vlády. Ukončila tím od soboty trvající částečný shutdown, tedy omezení chodu některých federálních úřadů. Zákon, který podle agentury AP stanoví výdaje v hodnotě přibližně 1,2 bilionu dolarů (24,7 bilionu korun), následně podepsal americký prezident Donald Trump.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Syna Muammara Kaddáfího zabili neznámí útočníci

Komando čtyř útočníků zabilo v úterý Sajfa Isláma Kaddáfího, syna bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Napsala to agentura AFP s odkazem na jeho francouzského právníka Marcela Ceccaldiho. Na syna bývalé hlavy státu zaútočili v jeho domě v Zintánu na severozápadě Libye. Podle právníka se identitu čtyř mužů zatím nepodařilo odhalit.
před 14 hhodinami
Načítání...