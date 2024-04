Pobaltí kvůli Rusku posiluje i západní hranici. Lotyšsko nakoupí protilodní střely

Kvůli ruské hrozbě posilují obranu svých hranic i pobaltské země – a nezaměřují se jen na ty východní, ale i na západní hranice. Lotyšsko oznámilo, že rozmístí na březích Baltského moře protilodní zbraně. Jejich nákup uspíšilo o pět let.

Z břehů řeky Daugavy udržovala Moskva po desetiletí svou moc. Nedaleko staré sovětské základny hledá posledních několik let svůj klid rybář Ando. Minulost místa mu připomíná, že mír nemusí vydržet napořád. „Musíme se poučit ze své historie. A musíme být připraveni,“ nabádá. Vnímá napětí, které teď čeří zdejší vody. Aby věděl o krocích Ruska, sleduje třeba vysílání kremelské propagandy.

Vláda rozhodla o pořízení a rozmístění protilodních střel v přepočtu za tři miliardy korun, násobky investuje do stavby opevnění a nákupu námořních dronů. Podle expertů obranu regionu zásadně posílil vstup Finska a Švédska do NATO.

„Změnilo to geostrategický pohled na celý region, to je jasné. I když obě země byly členy EU, nebyly v NATO a nebyly integrovány do obranných plánů,“ vysvětluje ředitel Centra NATO pro strategickou komunikaci v Rize Jānis Sārts.