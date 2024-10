Nový šéf NATO jednal v Kyjevě se Zelenským o jeho vítězném plánu

Nový generální tajemník NATO Mark Rutte dva dny po nástupu do funkce přijel do Kyjeva, kde jednal s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ten s ním probral potřeby obránců na frontě a plány na dosažení vítězství a postěžoval si, že stále nepadlo rozhodnutí umožnit Ukrajině údery v ruském týlu západními střelami dlouhého doletu. Zelenskyj doufá, že západní státy Ruskem napadenou zemi společně podpoří v říjnu, kdy se sejdou na vojenské základně Ramstein v Německu.

Rutte uvedl, že cesta Kyjeva do NATO je v tento moment „nezvratná“. „Ukrajina je Alianci blíže než kdy dřív,“ prohlásil.

Kromě situace na bojišti se hovořilo i o vzdálenější budoucnosti. „Samozřejmě, že naším klíčovým cílem je ukrajinské členství v Alianci. Ukrajina se může stát třiatřicátou členskou zemí NATO. Myslíme si, že Ukrajinci si to zaslouží. A dnes (ve čtvrtek) jsme podrobně mluvili o perspektivách spolupráce a klíčových faktorech, které mohou posílit jak Ukrajinu, tak Alianci,“ podotkl Zelenskyj.

„Mistr kompromisů“ Rutte nastupuje do funkce generálního tajemníka NATO

Někdejší nizozemský premiér Rutte podle agentury AFP přijel do Kyjeva krátce po svém jmenování do čela NATO, aby Ukrajinu znovu ubezpečil o podpoře Západu. Rutte je jedním z nejaktivnějších podporovatelů Ukrajiny v Evropě od začátku plnohodnotné ruské invaze do země v roce 2022, stál například v čele úsilí vybavit Kyjev stíhacími letouny F-16, podotkla AFP.

Svého předchůdce Jense Stoltenberga nahradil ve vedení Severoatlantické aliance v úterý. Na své první tiskové konferenci prohlásil, že náklady na podporu Ukrajiny jsou mnohem nižší, než by byly náklady v případě vítězství ruského vládce Vladimira Putina.