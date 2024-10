„Mistr kompromisů“ Rutte nastupuje do funkce generálního tajemníka NATO

Bývalý nizozemský premiér Mark Rutte se v úterý ujímá funkce generálního tajemníka Severoatlantické aliance (NATO). Střídá Jense Stoltenberga z Norska, který post zastával deset let. Za dlouhé roky strávené ve vrcholné nizozemské politice se Rutte zdokonalil v umění nalézat kompromis mezi několika nejednotnými koaličními partnery. Jako nový generální tajemník NATO bude muset přenést tyto zkušenosti na mezinárodní scénu. To vše uprostřed ruské agrese proti Ukrajině, obav z dalšího postupu Moskvy a v období politické nejistoty ve Washingtonu.

Představitelé NATO, diplomaté i experti očekávají, že Rutte bude pokračovat ve Stoltenbergových prioritách. Tedy, že bude shromažďovat podporu pro Kyjev, tlačit na země NATO, aby dávaly více peněz na obranu a rovněž se snažit o to, aby Spojené státy zůstaly zapojené do evropské bezpečnosti.

Sedmapadesátiletý politik má ale před sebou množství výzev a jedna může nastat hned pár týdnů po jeho nástupu do funkce. Již na začátku listopadu se totiž v USA konají prezidentské volby a do nejvyšší funkce v zemi by se mohl opět vrátit Donald Trump, který je ve vztahu k Severoatlantické alianci skeptický a dost často kritický.

Dále bude muset Rutte nejspíš reagovat na narůstající výzvy zejména z řad východoevropských spojenců, kteří chtějí dále posílit svou ochranu kvůli strachu z Ruska. A v neposlední řadě o silnější pomoc prosí Ukrajina, která se již více než deset let brání ruské agresi a přes dva a půl roku plnohodnotné pozemní invazi Moskvy.