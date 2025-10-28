Nizozemsko čekají volby, Wilders by mohl skončit v opozici


před 25 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Nizozemsko čekají volby
Zdroj: ČT24

Po dvou letech Nizozemci ve středu zamíří k volbám. Průzkumy opět vede Strana pro svobodu Geerta Wilderse, který předčasné hlasování vyvolal. Středové strany ale spolupráci s ním odmítají. Druhá může skončit koalice socialistů a zelených nebo křesťanští demokraté.

Ve městě Kerkrade na východě Nizozemska mají místní v politice jasno – vítězí tu Geert Wilders. Před dvěma lety si tu kritik islámu a migrace připsal čtyřiačtyřicet procent hlasů – výrazně nad celostátním průměrem.

Například místní volička Everdina Kozoleová se ale ještě nerozhodla, komu svůj hlas dá. Hlavním tématem jsou podle ní azylová politika a nedostatek bydlení. Podle statistik chybí v hustě zalidněné zemi až čtyři sta tisíc bytů. „Docela upřímně si myslím, že Nizozemci by měli být v pořadí na bydlení první,“ myslí si žena, která o Wildersovi ironicky říká, že mu velmi jde mluvení. „Blablabla – můžete toho říct hodně, ale musíte to proměnit v realitu,“ tvrdí.

Nizozemský premiér Schoof oznámil, že rezignuje
Dick Schoof

Wildersova pravicová koalice vydržela ve funkci jediný rok. Stopku jí nakonec vystavil sám šéf Strany pro svobodu, když v červnu nečekaně oznámil, že jeho zástupci z vlády odchází.

Wilders, jehož důležitou součástí kampaně byl odpor proti migraci, právě kvůli ní u koaličních partnerů narazil. A to když přišel s radikálním plánem, který obsahoval zavření azylových center, vyhoštění syrských uprchlíků nebo rozmístění vojáků podél hranic.

„Wilders má velmi pevnou představu o svém programu. Ale pomíjí jednu věc, která je v nizozemské politice potřeba – schopnost dělat kompromisy,“ říká politický analytik z Maastricht University Jaap Hoogenboezem.

Strany spolupráci s Wildersem odmítají

Podle průzkumů si Wilders drží podporu dvaceti procent voličů. Může to stačit na vítězství, ale nikoli na vládnutí. Ostatní strany ho tentokrát chtějí poslat do opozice.

„Tam není žádná zodpovědnost. Je schopen se tvářit, že celý systém je proti němu, že ho nepustí k vládě. Je to pro něj jednodušší,“ vysvětluje Tomáš Cirhan z Katedry mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity.

Wildersova strana má šest europoslanců, v Nizozemsku dosáhla na druhé místo
Geert Wilders

Nizozemského premiéra by mohla vybrat koalice socialistů a zelených, kterou vede politický veterán a bývalý eurokomisař Frans Timmermans. Nebo Křesťanskodemokratická výzva – ta zažívá obrodu a sází na nováčka Henriho Bontenbala.

„Měli jsme katastrofální vládu. My po volbách vytvoříme vládu, která dokáže opravdu vládnout této zemi,“ věří představitel koalice socialistů a zelených Jesse Klaver. Po experimentu s pravicově vyhraněným Wildersem politický život nejspíš znovu ovládnou středové strany a bolestivé kompromisy.

Nizozemsko čekají volby, Wilders by mohl skončit v opozici

Nizozemsko čekají volby, Wilders by mohl skončit v opozici

