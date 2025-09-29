Americký prezident Donald Trump bude v pondělí jednat s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. V Bílém domě mají státníci debatovat o možném příměří ve válce v Pásmu Gazy. V pátek Trump vyjádřil přesvědčení, že dohoda o klidu zbraní je „velmi blízko“. Netanjahu v posledních měsících vede intenzivní jednání v Oválné pracovně.
Netanjahu míří znovu do Bílého domu. Dle Trumpa je dohoda o příměří v Gaze blízko
Média podotýkají, že i když v posledních dnech světové společenství stupňuje tlak na izraelskou vládu, aby válka skončila, Netanjahu zatím dává najevo, že chce pokračovat, dokud zcela nezničí teroristické hnutí Hamás a nedosáhne propuštění všech rukojmích.
Trump v neděli agentuře Reuters řekl, že se mu na mírový návrh pro Pásmo Gazy i širší Blízký východ dostalo velmi dobré odpovědi ze strany Izraele jakož i arabských lídrů. „Každý chce uzavřít dohodu,“ vyjádřil své přesvědčení. Právě na pondělním jednání s Netanjahuem chce dohodu finalizovat.
Šéf Bílého domu v minulosti opakovaně tvrdil, že je „dohoda o příměří na spadnutí“, válku se mu ale zatím ukončit nepodařilo. Hamás uvedl, že skupina dosud neobdržel žádný návrh od Trumpa ani od zprostředkovatelů jednání.
Některá izraelská média před pondělní schůzkou upozorňují také na nejistotu okolo propouštění dalších izraelských rukojmí, která drží Hamás od útoku v říjnu 2023. Vojenské křídlo Hamásu, Brigády al-Kásam, v neděli vyzvalo Izrael ke stažení vojsk a pozastavení leteckých úderů na město Gaza na 24 hodin, aby „bojovníci mohli zajatce vzít zpět“.
Izrael zintenzivnil údery na Gazu
Izrael v posledních týdnech podniká masivní pozemní útoky na město Gaza. Podle médií srovnala izraelská armáda se zemí celé čtvrti a nařídila statisícům Palestinců uprchnout do stanových táborů. Netanjahu kroky hájí coby nezbytné ke zničení Hamásu.
Americký prezident ve svém 21bodovém mírovém plánu pro Blízký východ, jehož cílem je ukončit válku v Gaze, požaduje návrat všech izraelských rukojmích, živých i mrtvých, konec izraelských útoků na Katar a nový dialog mezi Izraelem a Palestinci o „mírovém soužití“.
Netanjahu opakovaně zdůrazňoval, že Hamás musí složit zbraně, jinak „bude poražen“. V neděli pro televizi Fox News naznačil, že je možné dosáhnout amnestie pro vůdce Hamásu v rámci dohody o příměří, která by zahrnovala jejich eskort z Gazy.
Hamás naopak opakuje, že se nikdy nevzdá svých zbraní, dokud Palestinci bojují za stát. Odmítá také jakékoli vyhoštění svých vůdců z Gazy.
Podle ministerstva zdravotnictví v Pásmu Gazy, které ovládají teroristé z Hamásu, bylo v enklávě za posledních 24 hodin zabito izraelsými útoky nejméně 77 lidí. Informace nelze bezprostředně nezávisle ověřit. Místní zdravotnické úřady také tvrdí, že nejsou schopny reagovat na desítky zoufalých volání od uvězněných obyvatel.
Civilní záchranná služba Gazy v sobotu večer oznámila, že Izrael zamítl 73 žádostí zaslaných prostřednictvím mezinárodních organizací o povolení k záchraně zraněných Palestinců v Gaze. Izraelská armáda se k situaci bezprostředně nevyjádřila.