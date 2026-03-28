Nepálské úřady zadržely expremiéra, má se zodpovídat za smrt demonstrantů

Úřady v Nepálu zadržely bývalého premiéra Khadky Prasáda Oliho. Zadržení souvisí s jeho rolí při potlačování loňských demonstrací, které následně v září vedly k premiérově odstoupení. V sobotu o tom informovaly tiskové agentury.
Expremiér byl v sobotu ráno místního času zadržen spolu s bývalým ministrem vnitra Ramešem Lekhakem, přiblížil policejní mluvčí v hlavním městě Káthmándú podle agentury AFP.
Oli byl vzat do vazby. Nepálská policie mezitím vyšetřuje, zda se dopustil nedbalosti, když nezabránil smrti desítek lidí během protestů generace Z v září loňského roku. Během dvou dnů nepokojů přišlo o život 76 lidí, což vedlo k premiérově rezignaci, připomněla agentura Reuters.
Tento týden nepálská komise odpovědná za vyšetřování násilností při protikorupčních protestech z loňského září doporučila trestní stíhání tehdejšího premiéra Oliho. Podle zprávy komise expremiér v první den demonstrací nepodnikl žádné kroky, aby zastavil střelbu do davů, která zabila nejméně devatenáct protestujících.
Celkem zpráva hovoří v souvislosti s protesty o 76 zabitých a 2522 zraněných lidech.
Rozsáhlé vyšetřování
Odpovědnost podle komise nesou i Oliho ministr vnitra Rameš Lekhak a tehdejší policejní šéf Čandra Kuber Khapung. Komise v souvislosti se zásahy proti demonstrantům doporučila rovněž přijmout další opatření proti desítkám úředníků a příslušníků bezpečnostních složek.
Exremiér Oli tyto závěry odmítl. „Tato zpráva je projevem nedbalosti, snahy poškodit mou pověst a politiky nenávisti. Je to politováníhodné,“ citují jeho prohlášení místní média. Pokud budou bývalí státní činitelé stíháni a odsouzeni tak, jak to komise doporučila, hrozí každému z nich až deset let za mřížemi.
Demonstrace tisíců převážně mladých lidí proti blokování sociálních sítí a proti korupci byly loni v září násilně potlačeny. Následující den se proměnily v národní povstání, proti němuž tvrdě zasáhla policie, nepokoje však nakonec vedly k pádu vlády.
Parlamentní volby 5. března s velkým náskokem vyhrála Národní nezávislá strana (RSP) Balendry Šáha, který se dříve věnoval rapu. V pátek byl jmenován novým premiérem.