Nepálské úřady zadržely expremiéra, má se zodpovídat za smrt demonstrantů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Úřady v Nepálu zadržely bývalého premiéra Khadky Prasáda Oliho. Zadržení souvisí s jeho rolí při potlačování loňských demonstrací, které následně v září vedly k premiérově odstoupení. V sobotu o tom informovaly tiskové agentury.

Expremiér byl v sobotu ráno místního času zadržen spolu s bývalým ministrem vnitra Ramešem Lekhakem, přiblížil policejní mluvčí v hlavním městě Káthmándú podle agentury AFP.

Oli byl vzat do vazby. Nepálská policie mezitím vyšetřuje, zda se dopustil nedbalosti, když nezabránil smrti desítek lidí během protestů generace Z v září loňského roku. Během dvou dnů nepokojů přišlo o život 76 lidí, což vedlo k premiérově rezignaci, připomněla agentura Reuters.

Tento týden nepálská komise odpovědná za vyšetřování násilností při protikorupčních protestech z loňského září doporučila trestní stíhání tehdejšího premiéra Oliho. Podle zprávy komise expremiér v první den demonstrací nepodnikl žádné kroky, aby zastavil střelbu do davů, která zabila nejméně devatenáct protestujících.

Celkem zpráva hovoří v souvislosti s protesty o 76 zabitých a 2522 zraněných lidech.

Odpovědnost podle komise nesou i Oliho ministr vnitra Rameš Lekhak a tehdejší policejní šéf Čandra Kuber Khapung. Komise v souvislosti se zásahy proti demonstrantům doporučila rovněž přijmout další opatření proti desítkám úředníků a příslušníků bezpečnostních složek.

Exremiér Oli tyto závěry odmítl. „Tato zpráva je projevem nedbalosti, snahy poškodit mou pověst a politiky nenávisti. Je to politováníhodné,“ citují jeho prohlášení místní média. Pokud budou bývalí státní činitelé stíháni a odsouzeni tak, jak to komise doporučila, hrozí každému z nich až deset let za mřížemi.

Demonstrace tisíců převážně mladých lidí proti blokování sociálních sítí a proti korupci byly loni v září násilně potlačeny. Následující den se proměnily v národní povstání, proti němuž tvrdě zasáhla policie, nepokoje však nakonec vedly k pádu vlády.

Parlamentní volby 5. března s velkým náskokem vyhrála Národní nezávislá strana (RSP) Balendry Šáha, který se dříve věnoval rapu. V pátek byl jmenován novým premiérem.

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

O regulaci marží na pohonné hmoty bude vláda jednat v pondělí

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

Vítězkou ankety Zlatý Ámos se stala Adéla Langerová ze Zlína

včeraAktualizovánopřed 13 hhodinami
Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

Karlova univerzita kvůli zpoždění kampusu Albertov nebude moci využít přes miliardu z plánu obnovy

před 14 hhodinami
Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

Peníze či drogy za „správný“ lístek. Film viní Fidesz z kupčení s hlasy

před 15 hhodinami
Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

Policie vyšetřuje útok zápalnými lahvemi na Ruský dům v Praze

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami

Nepálské úřady zadržely expremiéra, má se zodpovídat za smrt demonstrantů

Úřady v Nepálu zadržely bývalého premiéra Khadky Prasáda Oliho. Zadržení souvisí s jeho rolí při potlačování loňských demonstrací, které následně v září vedly k premiérově odstoupení. V sobotu o tom informovaly tiskové agentury.
před 1 hhodinou

USA by nemusely přijít NATO v případě potřeby na pomoc, prohlásil Trump

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít NATO na pomoc vzhledem k tomu, že Severoatlantická aliance neposkytla USA materiální podporu během nynější války proti Íránu. Prohlášení šéfa Bílého domu vyvolalo otazníky ohledně jeho postoje k ustanovením o vzájemné obraně, které jsou středobodem transatlantické aliance, poznamenala agentura Reuters.
před 4 hhodinami

Íránská média hlásí útoky na jaderná zařízení v zemi

Americko-izraelské údery zasáhly v Íránu některá jaderná zařízení včetně těžkovodního reaktoru v elektrárně Arák. Píší to agentury s odkazem na místní média. Jeruzalém úder v Aráku potvrdil. Íránská média hovoří rovněž o desítkách obětí útoků v Komu a v provinciích Východní Ázerbájdžán a Kermánšáh. Zasaženy byly údajně obytné budovy. Úderům čelil také izraelský Tel Aviv, kde zemřel jeden člověk.
včeraAktualizovánopřed 6 hhodinami

Írán udeřil na americkou základnu v Saúdské Arábii. Média hlásí zraněné vojáky

Íránský úder na americkou základnu Princ Sultán v Saúdské Arábii v pátek zranil deset amerických vojáků. List The Wall Street Journal (WSJ) s odkazem na nejmenované americké a saúdskoarabské zdroje informuje o několika poničených tankovacích letounech. Podle deníku Teherán použil při údery rakety a bezpilotní prostředky. List ovšem neuvedl, kolik letadel, které mají klíčovou roli v dlouhých bojových misí, úder poničil.
před 6 hhodinami

Rusko přechodně zakáže vývoz benzinu, píše TASS

Ruské úřady se rozhodly zakázat od 1. dubna vývoz benzinu. Opatření bude platit do konce července. Ruské státní agentuře TASS to sdělily zdroje z odvětví po schůzce ruského vicepremiéra Alexandra Novaka se zástupci ropných společností.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Ukrajina zřejmě třetí noc v řadě zasáhla ruské ropné terminály na Baltu

Ukrajinské drony v noci na pátek opět zasáhly ruské ropné terminály na pobřeží Baltského moře. Podle ukrajinských médií o tom informují ruské telegramové kanály. Ukrajina také zaútočila na průmyslovou zónu ve Volgogradské oblasti nebo na radarovou stanici na okupovaném Krymu. Ruská armáda útočila mimo jiné na Charkov či Dněpropetrovskou oblast, oba regiony hlásí zraněné.
včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami

Izrael vyšle další síly do Libanonu, hrozí humanitární zkáza

Prohlubující se humanitární krize v Libanonu by se mohla zvrhnout v katastrofu, varoval Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Od začátku blízkovýchodní války musel opustit domov každý pátý Libanonec – včetně statisíců dětí. Izraelská armáda mezitím připravuje nasazení další vojenské divize v jižním Libanonu, kde se snaží rozšířit nárazníkovou zónu, napsal list The Times of Israel (ToI).
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Ministři zahraničí z G7 vyzvali k zastavení útoků na civilisty ve válce s Íránem

Americký ministr zahraničí Marco Rubio řekl resortním kolegům zemí G7, že válka v Íránu potrvá ještě týdny, nikoli měsíce. Ti žádají okamžité zastavení útoků na civilní infrastrukturu a obyvatele. Šéf německé diplomacie Johann Wadephul prohlásil, že íránská válka nesmí ovlivnit podporu Ukrajiny. Rubio přiletěl do Francie s obtížným cílem vysvětlit spojencům americkou strategii v Íránu, proti níž má většina zemí námitky, napsala agentura AP.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
