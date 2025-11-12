Německá policie zadržela člena Hamásu. Přijel z Česka


Německá policie zadržela po příjezdu z Česka člena palestinské teroristické organizace Hamás. Čelí podezření, že obstaral zbraně, které měly posloužit k útokům na izraelské či židovské objekty v Německu a jinde v Evropě. V tiskové zprávě o tom informovalo Generální spolkové státní zastupitelství v Karlsruhe. Už na počátku října informovalo o zadržení tří členů Hamásu v Berlíně. Případy souvisejí.

Podle generální prokuratury zadržela policie Burhána K. v úterý večer na dálnici A17, která je pokračováním české D8 a vede z Prahy do Drážďan. Muž narozený v Libanonu čelí obvinění z členství v teroristické organizaci.

Podle prokuratury si v srpnu letošního roku obstaral v Německu automatickou zbraň, osm pistolí značky Glock a šest set kusů munice a následně je nechal převézt do Berlína k muži identifikovaném jako Vaíl F. M., který je rovněž trestně stíhaný.

„Zbraně a munice byly zajištěny při zadržení Vaíla F. M. 1. října 2025,“ uvedla prokuratura. Podle ní měly sloužit k přípravě „vražedných útoků Hamásu na izraelská nebo židovská zařízení v Německu a Evropě“.

V Berlíně zadrželi muže podezřelé ze členství v Hamásu, chystali útoky
Německá policie

Na počátku října generální státní zastupitelství v Karlsruhe informovalo, že zadrželo v Berlíně tři muže kvůli podezření z příprav teroristických útoků a ze členství v teroristické organizaci Hamás. Všichni tři jsou ve vazbě. Čelí rovněž obvinění, že sháněli zbraně pro útoky na židovské či izraelské cíle. Mezi trojicí obviněných je 36letý německý občan, který se narodil v Libanonu, 44letý německý občan narozený v Sýrii a 43letý muž narozený v Libanonu, jehož občanství nebylo na počátku října známé.

Hamás už v den zveřejnění informace o zadržení tří podezřelých 1. října popřel, že by na něj muži měli jakékoli vazby. Teroristické hnutí zdůraznilo, že jeho boj proti Izraeli se omezuje výhradně na Palestinu.

V úterý zadržený Burhán K. bude podle státního zastupitelství ještě ve středu předveden před vyšetřujícího soudce, který rozhodne o vydání zatykače a o uvalení vazby. V souvislosti s případem dánská policie v Kodani a jejím okolí prohledala objekty spojené se zadrženým mužem a jedním dalším obviněným v případu.

V prvním listopadovém týdnu rakouská tajná služba DSN informovala, že v souvislosti s případem tří zadržených v Německu z počátku října našla ve skladišti ve Vídni ukryté zbraně - pět pistolí a deset zásobníků. „Skrýš zbraní připisujeme zahraničně operativním strukturám teroristického sdružení Hamás,“ uvedla DSN. V Londýně následně policie zadržela 39letého Brita, který podle ní jako člen Hamásu převážel zbraně do rakouské metropole a tam je ukrýval. Podle DSN bude vydán do Německa.

