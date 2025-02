Němci hlasují v předčasných parlamentních volbách

Každý volič má dva hlasy. Prvním volí osobnosti, které kandidují v jednomandátových volebních obvodech, druhým strany. Po reformě volebního systému, který omezil počet poslanců na 630, zůstala v platnosti takzvaná základní mandátní klauzule. Na jejím základě se může do parlamentu dostat i strana, která nezískala pět procent hlasů, a to v případě, že pomocí prvního hlasu získala přímé mandáty alespoň ve třech obvodech.

Podoba budoucí vlády bude značně záviset na tom, jestli se do Spolkového sněmu dostanou menší strany. Levice by mohla získat přes sedm procent hlasů, Spojenectví Sahry Wagenknechtové (BSW) a FDP se ale pohybují kolem pětiprocentní hranice nutné pro vstup do parlamentu.

Vládní sociální demokracie, kterou do voleb opět vedl Scholz, podle průzkumů získá jen patnáct procent hlasů. Podle předvolebních analýz by ale mohla být po volbách jediným možným koaličním partnerem Merzových konzervativců.

Pokud se malé strany do sněmu nedostanou, musely by případně CDU/CSU a SPD přizvat do koalice i Zelené, kteří by mohli získat kolem třinácti procent hlasů. Spolupráci CDU/CSU a Zelených ale odmítá předseda CSU a bavorský premiér Markus Söder.