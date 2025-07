Násilí mezi beduíny a drúzy na jihu Sýrie si vyžádalo 37 životů, píše AFP

Kvůli bojům zahynulo 37 lidí, z toho 27 drúzů včetně dvou dětí a deset beduínů, uvádí SOHR, která sídlí v Londýně a v Sýrii má širokou síť zdrojů.

Oproti násilnostem na konci dubna je to ale podle Reuters poprvé, co boje propukly přímo v Suvajdě. Předcházely jim únosy obyvatel města, které je převážně obydleno drúzy. Úřady poslaly do města bezpečnostní síly, aby situaci uklidnily. K tomu vyzval místní lidi i guvernér Suvajdy. Následně uzavřely úřady silnici, která spojuje město s Damaškem.

Drúzové jsou náboženskou skupinou s islámskými kořeny a v Sýrii tvoří kolem tří procent populace. Nejvíce jich žije právě v provincii Suvajda se stejnojmenným správním městem.