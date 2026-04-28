Námořníci u Hormuzského průlivu čelí nedostatku jídla a pitné vody


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Horizont ČT24: Trosečníci na lodích v Perském zálivu
Hormuzský průliv je v současnosti pro námořníky jedno z nejnebezpečnějších míst na světě. Lodě se mohou stát terčem útoku Íránských revolučních gard nebo mohou najet na miny. Od počátku války uvázlo ve strategické úžině přibližně přes osm set lodí s dvaceti tisíci lidmi na palubách.

„Když jsme 3. března zakotvili, došlo k dronovému útoku. Explodoval poblíž ropného tankeru nedaleko naší lodi,“ popsal tehdejší situaci indonéský námořník Reza Muhammad Saleh. V tu dobu už USA s Izraelem bombardovaly Írán čtvrtým dnem. Teherán odpověděl útoky na okolní země, kde mají Američané základny. Terčem úderů se staly i lodě v Perském zálivu.

Námořníci jsou vystaveni velkému nebezpečí, uvedl ředitel indického odborového svazu Manoj Kumar Jadav. „Je to válka, nejde o situaci, kdy by námořníci mohli přijmout jakákoli preventivní opatření,“ poznamenal.

Nedostatek jídla a pitné vody

Strach ze zásahu dronem nebo raketou postupně vystřídaly každodenní problémy týkající se nedostatku jídla a pitné vody. „Na některých lodích se dokonce začalo s přídělovým systémem na vodu – dvě hodiny ráno a dvě hodiny večer,“ informoval Jadav.

Průliv zůstal zablokovaný i po vyhlášení příměří. Íránské revoluční gardy vydaly plán údajně bezpečných tras – ty vedou severněji oproti cestám, které lodě využívaly před válkou. Na jejich místě měl Teherán rozesít miny.

„Pořád nás monitorují. Situace je stále napjatá. Nikdo se neodváží proplout,“ popsal námořník Saleh.

Mezi 13. a 19. dubnem mělo Hormuzským průlivem proplout na osmdesát lodí, před válkou to přitom bylo 130 plavidel denně. Do poslední chvíle není jasné, zda se tanker nestane terčem revolučních gard. Jako 18. dubna, kdy se krátce zdálo, že je díky příměří možné úžinou proplout, ale když to zkusily dvě indické lodě, dostaly se pod palbu.

Minulý týden Teherán zajal, poprvé od vypuknutí války, dvě lodě. Írán tvrdí, že se průliv snažily proplout bez povolení – může ale jít také o odvetu. Írán zaútočil celkem už na desítky tankerů a kontejnerových lodí a podle OSN přišlo o život minimálně deset námořníků.

Od začátku příměří blokují Američané zase íránské přístavy. Podle Pentagonu měli zatarasit cestu více než třiceti plavidlům plujícím z nebo do islámské republiky. Ty které neuposlechly, zadržely.

Írán „prorůstá" Irákem. USA blokují Bagdádu stamiliony z ropy

Írán „prorůstá“ Irákem. USA blokují Bagdádu stamiliony z ropy

Policie na západě Německa podniká velkou razii proti motorkářům z Hells Angels

Policie v západoněmeckém Severním Porýní-Vestfálsku podniká razii proti motorkářskému klubu Hells Angels. Ve 28 městech je nasazeno na 1200 policistů. Zemské ministerstvo vnitra podle agentury DPA uvedlo, že je to jeden z největších zátahů proti kriminalitě v motorkářských kruzích v historii této spolkové země. Vyšetřování je zaměřeno mimo jiné na podezření z členství ve zločinecké organizaci a vytváření takových sdružení.
Námořníci u Hormuzského průlivu čelí nedostatku jídla a pitné vody

Hormuzský průliv je v současnosti pro námořníky jedno z nejnebezpečnějších míst na světě. Lodě se mohou stát terčem útoku Íránských revolučních gard nebo mohou najet na miny. Od počátku války uvázlo ve strategické úžině přibližně přes osm set lodí s dvaceti tisíci lidmi na palubách.
Írán „prorůstá“ Irákem. USA blokují Bagdádu stamiliony z ropy

Spojené státy zadržují stamiliony dolarů z prodeje irácké ropy a tlačí tak na vládu v Bagdádu, aby rozpustila proíránské milice. Informoval o tom list The Wall Street Journal (WSJ) a další média. USA také částečně pozastavily bezpečnostní spolupráci s Bagdádem. Kvůli kritice ze strany Bílého domu rovněž stáhl svou kandidaturu na premiéra vlivný šíitský politik Núrí Málikí. Podle expertů je Irák v patové situaci a může mu hrozit občanská válka.
Íránská blokáda je podle Rubia jako ekonomická jaderná zbraň

Íránská blokáda Hormuzského průlivu je podle amerického ministra zahraničí Marca Rubia ekvivalentem ekonomické jaderné zbraně. Podle agentur DPA a Reuters to v úterý uvedl ve vysílání televize Fox News jako důkaz toho, že by Teherán neměl vlastnit atomové zbraně. Podle dřívějších zpráv předložil Írán Spojeným státům nový návrh na otevření Hormuzského průlivu a ukončení války, podle kterého by se jaderné rozhovory odložily až na pozdější fázi jednání. Rubio i zdroje agentury Reuters naznačili, že USA nabídku odmítnou.
Ozbrojenci unesli ze sirotčince v Nigérii 23 dětí

Ozbrojení útočníci unesli ze sirotčince na severu Nigérie 23 dětí, informovala v úterý agentura AP. Podle místních úřadů se patnáct z nich podařilo zachránit, po dalších osmi unesených dětech pátrají. K útoku se zatím nepřihlásila žádná skupina.
Karel III. přijel do Spojených států na státní návštěvu

Americký prezident Donald Trump s první dámou Melanií v pondělí v Bílém domě přivítali britského krále Karla III. s chotí Camillou. Královský pár dorazil do Spojených států dvě a půl století poté, co bývalá kolonie vyhlásila nezávislost na britském impériu, a letos oslavuje toto významné výročí. Dlouho plánovaná čtyřdenní oficiální návštěva má upevnit vztahy mezi oběma zeměmi v době, kdy Trump kritizuje britského premiéra Keira Starmera mimo jiné za to, že odmítá podpořit USA ve válce s Íránem.
Střelce z galavečeře s Trumpem obvinili z pokusu o atentát na prezidenta

Muž, který střílel při sobotní galavečeři v hotelu Washington Hilton za účasti amerického prezidenta Donalda Trumpa, si u soudu vyslechl obvinění z pokusu o atentát na prezidenta, píší agentury. Viní ho také ze zločinů souvisejících s držením zbraní. Z nařízení soudce zůstane ve vazbě až do následujícího soudního líčení, jež se plánuje na čtvrtek.
Ukrajina protestuje proti ruským lodím s ukradeným obilím v Izraeli

Ukrajina si předvolala izraelského velvyslance, aby mu předala protestní nótu poté, co do izraelského přístavu Haifa doplula další ruská loď, která je podle Kyjeva naložena obilím ukradeným Ruskem na okupovaném ukrajinském území. Obchodování s kradeným obilím by nemělo podkopávat přátelské vztahy mezi Kyjevem a Jeruzalémem, zdůraznil šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha.
