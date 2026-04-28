Námořníci u Hormuzského průlivu čelí nedostatku jídla a pitné vody

Hormuzský průliv je v současnosti pro námořníky jedno z nejnebezpečnějších míst na světě. Lodě se mohou stát terčem útoku Íránských revolučních gard nebo mohou najet na miny. Od počátku války uvázlo ve strategické úžině přibližně přes osm set lodí s dvaceti tisíci lidmi na palubách.
„Když jsme 3. března zakotvili, došlo k dronovému útoku. Explodoval poblíž ropného tankeru nedaleko naší lodi,“ popsal tehdejší situaci indonéský námořník Reza Muhammad Saleh. V tu dobu už USA s Izraelem bombardovaly Írán čtvrtým dnem. Teherán odpověděl útoky na okolní země, kde mají Američané základny. Terčem úderů se staly i lodě v Perském zálivu.
Námořníci jsou vystaveni velkému nebezpečí, uvedl ředitel indického odborového svazu Manoj Kumar Jadav. „Je to válka, nejde o situaci, kdy by námořníci mohli přijmout jakákoli preventivní opatření,“ poznamenal.
Nedostatek jídla a pitné vody
Strach ze zásahu dronem nebo raketou postupně vystřídaly každodenní problémy týkající se nedostatku jídla a pitné vody. „Na některých lodích se dokonce začalo s přídělovým systémem na vodu – dvě hodiny ráno a dvě hodiny večer,“ informoval Jadav.
Průliv zůstal zablokovaný i po vyhlášení příměří. Íránské revoluční gardy vydaly plán údajně bezpečných tras – ty vedou severněji oproti cestám, které lodě využívaly před válkou. Na jejich místě měl Teherán rozesít miny.
„Pořád nás monitorují. Situace je stále napjatá. Nikdo se neodváží proplout,“ popsal námořník Saleh.
Mezi 13. a 19. dubnem mělo Hormuzským průlivem proplout na osmdesát lodí, před válkou to přitom bylo 130 plavidel denně. Do poslední chvíle není jasné, zda se tanker nestane terčem revolučních gard. Jako 18. dubna, kdy se krátce zdálo, že je díky příměří možné úžinou proplout, ale když to zkusily dvě indické lodě, dostaly se pod palbu.
Minulý týden Teherán zajal, poprvé od vypuknutí války, dvě lodě. Írán tvrdí, že se průliv snažily proplout bez povolení – může ale jít také o odvetu. Írán zaútočil celkem už na desítky tankerů a kontejnerových lodí a podle OSN přišlo o život minimálně deset námořníků.
Od začátku příměří blokují Američané zase íránské přístavy. Podle Pentagonu měli zatarasit cestu více než třiceti plavidlům plujícím z nebo do islámské republiky. Ty které neuposlechly, zadržely.
