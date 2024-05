Na pokraji hladomoru v Súdánu jsou miliony lidí, varují mezinárodní organizace

Nemocnice v Západním Dárfúru měla být alespoň malým útočištěm pro slabé a zraněné. Funkci však přestala plnit před rokem. Zločiny, které tam na pacientech i tělech spáchaly polovojenské jednotky, monitoroval súdánský právník a ochránce lidských práv Džamal Abdulláh Chamis.

Jenže ozbrojenci zdravotnické zařízení následně přepadli. On sám složitě utekl do sousedního Čadu, aby si zachránil život. Jeho přítele zabili. „Začali nás bít a vyslýchat. Ptali se, z jakého jsme kmene,“ popisuje. „Kdo řekl, že je Masalit, toho na místě zastřelili. Přestože jím jsem, tak jsem to zapřel,“ popsal vypjaté okamžiky Chamis.