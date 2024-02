Krvavý konflikt v Súdánu trvá skoro rok. Může skončit roztržením země

Súdán je svojí rozlohou třetím největším africkým státem a se svými 48 miliony obyvatel je devátým nejlidnatějším v Africe. Boje v zemi vyvolaly masivní migrační vlnu nejen uvnitř státu, ale i v okolních zemích. Lidé prchají zejména do Čadu, Egypta, Jižního Súdánu i Středoafrické republiky. Přes jeden a půl milionu lidí navíc odešlo do zemí, které jsou ohroženy suchem, konflikty a nedostatkem potravin.

Grandi zmínil, že by se ani nyní – v době agrese Ruska na Ukrajině a bojů mezi Izraelem a Hamásem – neměly přehlížet konflikty v zemích, jako je Súdán, Kongo, Afghánistán či Myanmar. „Situace v Gaze je tragická, potřebuje hodně pozornosti a zdrojů, ale nemůže to být na úkor další velké krize, jako je Súdán,“ řekl.

Na to upozornil šéf úřadu OSN pro uprchlíky Filippo Grandi, který uvedl , že pokud nedojde k příměří, bude se nejspíše muset Evropa vypořádat s novým přívalem migrantů z této oblasti. „Evropané se vždy tolik obávají lidí, kteří přicházejí přes Středozemní moře. Mám pro ně varování, že pokud nebudou podporovat uprchlíky přicházející ze Súdánu, dokonce i vysídlené lidi uvnitř Súdánu, budeme svědky dalších přesunů lidí do Libye, Tuniska a přes Středozemní moře,“ řekl.

Dodává, že v oblasti nefungují školy, policie, úřady, státní zaměstnanci nedostávají žádné peníze. „V Chartúmu to nefunguje vůbec, v jiných oblastech je to hodně narušené,“ podotýká a dodává, že obyvatelé Chartúmu ze středních a vyšších vrstev vesměs utekli. „Řádově jsou jich miliony. Někteří uprchli do bezpečnějších oblastí v Súdánu, ale hodně jich je v zahraničí. Většinou v Egyptě, ale vím o mnoha v Eritrei, nepřímo mám zprávy o emigrantech do Etiopie,“ podotýká Pelikán. „Mám také přátele, kteří chtějí prodat nemovitosti a odejít, ale v této situaci prodávat cokoliv je takřka nemožné.“

Somálsko následně dohodu velmi ostře odsoudilo a označilo za etiopský pokus o ilegální anexi somálského území. „Žádná ze stran zatím nechce ustoupit a nedošlo ani k oficiálním rozhovorům. Situace je o to komplikovanější, že Etiopie v Somálsku bojuje proti teroristické organizaci al-Šabáb a tvoří klíčovou složku mezinárodního uskupení ATMIS, které podporuje somálskou vládu v boji proti teroristům. Podporu Somálsku ve sporu s Etiopií vyjádřil Egypt, severní soused Súdánu, který s Etiopií vede také dlouhodobý spor, a to o Velkou přehradu etiopského znovuzrození (tzv. GERD),“ dodává.

Burhánova vláda se však po informaci, že byl pozván i Dagalo, odmítla zúčastnit . Státy po summitu vyzvaly oba generály „k okamžitému a bezpodmínečnému příměří,“ a v závěrečném usnesení uvedly, že se oba muži „musí do čtrnácti dnů bezpodmínečně setkat“. Súdánské ministerstvo zahraničí v reakci na to vydalo prohlášení, podle kterého své jednání se společenstvím IGAD přerušuje, o pár dní později pak uvedlo, že své členství úplně pozastavuje.

To si myslí i Pelikán. „V historii Súdánu byly neustále převraty, vždy tam byly vlády ať už civilní vojenské, nebo jiné, které byly složené z lidí z kmenů z nilského údolí. Nyní se ale děje to, co se dosud v historii nestalo. Boj o ovládnutí Súdánu vedou kmeny ze západu,“ vysvětluje s tím, že právě kmeny ze západu, z Dárfúru, což jsou RSF, nejsou tak vyspělé, aby dokázaly řídit stát. Současná situace má historické kořeny právě v konfliktu v Dárfúru v roce 2003 i ještě dříve. „Dárfúr je stát o velikosti Francie vzdálený tisíc kilometrů od hlavního města a není tam žádná infrastruktura,“ podotýká Pelikán s tím, že jakákoliv kontrola tohoto území byla v minulosti velmi složitá, spíše nemožná.

„Súdán od získání nezávislosti na Británii příliš dobře nefungoval, ale vlády složené z příslušníků kmenů z nilského údolí ho jakžtakž udržovaly. Dárfúrští kočovníci jsou ale de facto hordy nájezdníků, je to srovnatelné s tím, když přišel Čingischán do Číny. Oni ta města vyrabují, vyloupí, ale nefunguje školství, policie, státní správa. Nepřebírají státní správu,“ podotýká s tím, že si není jist, jestli má Dagalo dostatečné páky na to, zemi spravovat.

„Dokonce i Súdánci říkají, že kdyby šlo o převrat a převzetí státní správy, tak by to ještě bylo dobré. To by spousta lidí uvítala, protože by se situace uklidnila,“ dodává s tím, že mnohým obyvatelům je často jedno, kdo je zrovna u moci, ale hlavně že je v zemi bezpečí a klid. Podle něj lze těžko říci, která strana konfliktu je pro zemi lepší, protože ani Burhán se netěší přílišné oblibě.

„I Burhána podporují lidé v některých velkých městech, například v Chartúmu, ale za jeho hranicemi již nikoliv,“ míní Pelikán a dodává, že Súdánci nepřemýšlí politicky, ale rozhoduje právě kmenová příslušnost, přičemž mezi některými znepřátelenými kmeny panuje velká nenávist. Právě západ země podle něj ovládli Dagalovi lidé, kteří si tam vyřizují své účty i mezi sebou.

„Spousta Súdánců se neidentifikuje jako Súdánci. Kmenová příslušnost je tam příliš silná, takže oni jsou primárně něco jiného než Súdánci. Tvrdí se, což bych asi měl za dost pravděpodobné, že na straně Dagalových jednotek je spousta lidí, kteří přišli ze západu, protože tam to kmenové propojení sahá přes Čad, Mali až po Středoafrickou republiku,“ podotýká také Pelikán.

„Súdánské civilní obyvatelstvo není jednoznačně nakloněné ani jedné z válčících stran, možná jen mírně podporuje SAF, a to kvůli bezprecedentním zvěrstvům, která RSF páchá na civilistech a zejména pak na ženách,“ dodává také Havlíček.

Směřování k patu

Boje v Chartúmu v posledních týdnech zesílily a súdánská armáda, která má historicky jako spojence Írán a Egypt, se připravuje na znovuzískání ztracených území, uvedli také pro Bloomberg humanitární činitelé. Chartúm je nyní podle Pelikána rozdělené město. Je však možné, že oba generálové budou bojovat až do patové situace a poté rozdělí i celou zemi. Podle analytiků jde o nejpravděpodobnější možnost.

„Upřímně si myslím, a myslí si to i moji súdánští přátelé, že zmíněné rozdělení země je více než pravděpodobné. Mohlo by dojít k rozdělení na dvě až tři části: východní Súdán (Kasala, Port Sudan), střední Súdán s hlavním městem Chartúmem a západní Súdán (dárfúrské regiony). Východ nyní udržuje súdánská armáda (SAF), o Chartúm se stále bojuje, ale převahu zde má milice Jednotky rychlé podpory (RSF) a západ ovládají rovněž milice RSF pod velením generála Hemedtiho,“ podotýká. Podle něj se nezdá, že by některá ze stran chtěla ustoupit nebo se dohodnout.

„Hlavně si neumím představit, o čem by obě strany mohly jednat a na čem by se měly dohodnout,“ uvedl také Pelikán a zopakoval, že podstata konfliktu je kmenová. „Nejspíše dojde k tomu, že se země rozdělí. Nikoliv v politickém slova smyslu, jak jej chápeme my, ale Súdán bude rozdělený na dvě části, na dvě sféry vlivu,“ podotýká také Pelikán.

Zahraniční vlivy v regionu

Do konfliktu mluví také mnoho zahraničních hráčů, kteří usilují o přístup k Rudému moři, obrovské nerostné bohatství a dostatek úrodné půdy. Dagalova výhoda pochází částečně z vazeb na Spojené arabské emiráty, které jej podporují pomocí dronů, houfnic, raketometů a protiletadlových děl, jak uvádí vyšetřovatelé OSN.

„Spojené arabské emiráty hrají spolehlivě nejdestruktivnější roli v celém súdánském konfliktu, a nejen v tomto. SAE se dlouhodobě snaží podkopávat stabilitu afrických zemí, ať už je to Súdán, nebo třeba Libye. V Súdánu SAE podporují Jednotky rychlé podpory, které, jak už bylo zmíněno výše, vykonávají největší zvěrstva na súdánském civilním obyvatelstvu. SAE se touto podporou snaží ochránit své zájmy v súdánských zlatých dolech, které se nacházejí na území pod kontrolou RSF. Úplně stejné zájmy má v Súdánu mimochodem Rusko, které také stojí na straně RSF,“ dodává Havlíček.