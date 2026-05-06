Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti ukrajinské banky Oščadbank, které maďarské úřady v březnu zabavily při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Uvedl to ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který Maďarsku poděkoval za konstruktivní přístup.

Maďarské úřady zabavily zásilku peněz a zlata patřícího ukrajinské stání bance Oščadbank v době vrcholící kampaně před maďarskými parlamentními volbami a zároveň vyhroceného sporu mezi Budapeští a Kyjevem ohledně zastavení dodávek ruské ropy z Ukrajiny do Maďarska. Podle tvrzení maďarských úřadů byli pracovníci podezřelí z praní špinavých peněz. Zatímco Ukrajince úřady posléze propustily, zásilku si ponechaly.

„Dnes byly vráceny prostředky a cennosti Oščadbanky, které v březnu tohoto roku zabavily maďarské speciální služby,“ napsal Zelenskyj, který považuje zabavení za neoprávněné. „Děkuji Maďarsku za konstruktivní a civilizovaný krok,“ dodal.

Sedm Ukrajinců přepravovala z Rakouska na Ukrajinu v bankovních vozech 40 milionů amerických dolarů (840 milionů korun), 35 milionů eur (854 milionů korun) a devět kilogramů zlata.

Budapešť nevrátí Kyjevu zabavené peníze. Přiznává, že případ souvisí s Družbou
Maďarský premiér Viktor Orbán

V dubnových volbách v Maďarsku utrpěl porážku dlouholetý premiér Viktor Orbán, který na kritice Ukrajiny založil velkou část své předvolební kampaně. Jeho pravděpodobným nástupcem se stane lídr strany Tisza Péter Magyar.

Ukrajina ještě v dubnu obnovila provoz ropovodu Družba směrem do Maďarska a na Slovensko, načež Budapešť přestala blokovat finální schválení půjčky Ukrajině ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun) od Evropské unie.

Slovensko a Maďarsko odvolaly blokaci balíku sankcí proti Rusku
Ilustrační snímek

Výběr redakce

Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

16:39Aktualizovánopřed 11 mminutami
Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

Zlínský kraj vyhlásil období nepříznivých klimatických podmínek

15:02Aktualizovánopřed 22 mminutami
Hrad nepodá stížnost proti odložení prověřování Macinkových zpráv

Hrad nepodá stížnost proti odložení prověřování Macinkových zpráv

před 54 mminutami
Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

před 1 hhodinou
Opozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

ŽivěOpozice ve sněmovně zamezila zahájení schvalování vládní novely k rozpočtům

09:03Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

01:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Senát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

ŽivěSenát schválil přerozdělení skoro osmi miliard korun z VZP mezi menší pojišťovny

10:00Aktualizovánopřed 3 hhodinami
AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

AI se nevyrovná lékaři, stále si vymýšlí. Experti připravili návod, jak ji využívat

před 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Zemřel zakladatel televize CNN Ted Turner

Ve věku 87 let ve středu zemřel zakladatel americké televizní stanice CNN Ted Turner. Úmrtí mediálního magnáta a filantropa oznámila CNN s odvoláním na jeho společnost Turner Enterprises. Dnes již legendární stanici s nepřetržitě vysílanými zprávami Turner vytvořil v roce 1980. Rodák z Ohia podle agentury AFP v roce 2018 oznámil, že trpí neurodegenerativním onemocněním demence s Lewyho tělísky, jejíž příznaky se podobají Alzheimerově či Parkinsonově chorobě.
16:39Aktualizovánopřed 11 mminutami

Slovensko zruší dvojí ceny nafty, které kritizovala Evropská komise

Slovensko od pátku zruší dvojí ceny nafty a zbylé omezení při tankování tohoto paliva u čerpacích stanic. Rozhodla o tom slovenská vláda, řekla ministryně hospodářství Denisa Saková (Hlas). Dvojí ceny, které Bratislava zavedla v březnu a které v praxi vedly k dražší naftě pro vozidla se zahraniční poznávací značkou, kritizovala Evropská komise. Paliva na Slovensku byla minulý týden už dražší než v Česku, v Maďarsku i v Polsku.
12:24Aktualizovánopřed 23 mminutami

„Nemůžeme být dobré ve všem.“ Matky ve Španělsku hledají rovnováhu mezi prací a rodinou

Ve Španělsku 78 procent žen uvádí, že trpí problémy s duševním zdravím, vyplývá ze zprávy neziskové organizace Make Mothers Matter. Podle dalšího průzkumu španělské organizace Club Malasmadres má 85 procent matek denně méně než hodinu volného času.
před 32 mminutami

Maďarsko vrátilo Kyjevu peníze, které zabavilo ukrajinské bance

Budapešť vrátila Kyjevu peníze a cennosti ukrajinské banky Oščadbank, které maďarské úřady v březnu zabavily při převozu z Rakouska na Ukrajinu. Uvedl to ve středu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který Maďarsku poděkoval za konstruktivní přístup.
před 1 hhodinou

Hormuzský průliv se otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu, tvrdí Trump

Hormuzský průliv se zcela otevře, pokud Írán přistoupí na dohodu s USA, prohlásil americký prezident Donald Trump. Írán americký návrh analyzuje. Trump dodal, že dočasně pozastavil ochranu a navádění lodí v průlivu, které ohrožovala íránská blokáda. Důvodem jsou podle něj aktuální jednání. Americká blokáda íránských přístavů však pokračuje, uvedl šéf Bílého domu. Ropa prudce zlevňuje. Brent se nachází blízko 103 dolarů za barel.
01:23Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Švýcarsko má pacienta s hantavirem, další jsou z lodi evakuováni do Nizozemska

V Curychu se léčí pacient s hantavirem z výletní lodi MV Hondius. Další tři pacienti jsou evakuováni do Nizozemska, píše server BBC News. V souvislosti se vzácným virem zatím zemřeli tři lidé, nakažených je ale víc. Světová zdravotnická organizace (WHO) varuje, že na lodi mohlo dojít k přenosu nemoci z člověka na člověka. Generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je přesvědčen, že riziko pro veřejné zdraví zůstává nízké. Plavidlo by v sobotu měly přijmout Kanárské ostrovy.
11:08Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Rusko chystá u hranice s Estonskem propagandistický koncert k 9. květnu

Úřady v ruském pohraničním Ivangorodu chystají na sobotu 9. května další koncert určený obyvatelům estonské Narvy na protějším břehu řeky.
před 1 hhodinou

Rusko porušilo Ukrajinou vyhlášený klid zbraní v téměř dvou tisících případech, uvedl Zelenskyj

Rusko nedodržuje klid zbraní vyhlášený Ukrajinou od půlnoci z úterý na středu, porušilo ho v 1820 případech, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s tím, že ve středu večer rozhodne o dalších krocích. Dříve varoval, že Kyjev zrcadlově odpoví na případné porušování klidu zbraní Moskvou. Ukrajinské úřady hlásí po ruských útocích mrtvé a zraněné. Moskva zasáhla mimo jiné školku v Sumách. Děti uvnitř nebyly, ale zemřela členka ostrahy.
11:17Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Načítání...