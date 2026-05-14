Milka zmenšením čokolády klamala spotřebitele, rozhodl německý soud

Německý soud rozhodl, že výrobce čokolády Milka podvedl spotřebitele a porušil zákon o hospodářské soutěži. Ve stejném obalu bylo totiž méně čokolády a podle soudu nebylo na výrobku zřetelné upozornění na změnu gramáže. Cena se na začátku loňského roku i přes nižší hmotnost zvýšila. Informoval o tom server BBC.
Třídenní soudní spor zahájil hamburský úřad na ochranu spotřebitelů. Obvinil americkou potravinářskou společnost Mondeléz International, pod kterou Milka spadá, z klamání spotřebitelů. Firma totiž zachovala stávající vzhled i velikost obalu, ale místo sta gramů v něm bylo jen devadesát gramů čokolády.
„Spotřebitelé nesmí být uváděni v omyl, pokud výrobky obsahují méně obsahu při zachování stejného obalu,“ rozhodl ve středu krajský soud v Brémách. Přestože byla čokoláda o milimetr tenčí, cena se zvedla o půl eura na 1,99 eura, tedy zhruba o dvanáct korun.
Podle soudu nebyla změna hmotnosti patrná na první pohled. „Navíc je údaj o množství v regálu často zakrytý vnějšími kartonovými obaly. Ačkoli je nový obsah formálně správně uveden na přední straně čokoládových tabulek, podle našeho názoru tento údaj v celkovém vzhledu obalu zaniká, protože není nijak zvýrazněn,“ dodal habsburský úřad.
Rozhodnutí nebude mít přímý dopad na čokolády v prodejnách, sdělil agentuře DPA mluvčí soudu. Firma totiž hmotnost snížila už na začátku roku 2025. Lhůta čtyř měsíců stanovená soudcem proto už dávno uplynula a pak už neexistuje povinnost na obalu cokoliv měnit. Rozsudek má však význam pro budoucí případy, neboť existuje riziko opakování.
Serveru BBC společnost Mondeléz řekla, že „bere rozhodnutí soudu vážně“ a „nyní se jím podrobně zabývá“. Uvedla, že na změnu německé zákazníky upozorňovala, a to na svých webových stránkách a sociálních sítích. Důvodem je podle firmy zvyšování nákladů jak na energii a dopravu, tak i na suroviny.
Čokoláda podle serveru The Guardian zdražila kvůli špatné úrodě v Africe. Na západě kontinentu, zejména v oblasti Ghany a Pobřeží slonoviny, se totiž sklízí více než polovina světové produkce kakaových bobů, uvedl server.
Méně čokolády dala společnost Mondeléz i do dalšího výrobku, sladkosti Toblerone, kde se hmotnost snížila o dvacet gramů na 340 gramů.
Zmenšování balení výrobků při zachování ceny je jednou z forem skryté inflace, kterou někdy anglicky mluvící analytici a novináři označují jako „shrinkflation“. To je kombinace slov „shrink“ (zmenšit se) a „inflation“ (inflace). V češtině se občas objevuje překlad „smrskflace“.