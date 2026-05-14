Milka zmenšením čokolády klamala spotřebitele, rozhodl německý soud


Zdroj: BBC, Guardian, ČTK

Německý soud rozhodl, že výrobce čokolády Milka podvedl spotřebitele a porušil zákon o hospodářské soutěži. Ve stejném obalu bylo totiž méně čokolády a podle soudu nebylo na výrobku zřetelné upozornění na změnu gramáže. Cena se na začátku loňského roku i přes nižší hmotnost zvýšila. Informoval o tom server BBC.

Třídenní soudní spor zahájil hamburský úřad na ochranu spotřebitelů. Obvinil americkou potravinářskou společnost Mondeléz International, pod kterou Milka spadá, z klamání spotřebitelů. Firma totiž zachovala stávající vzhled i velikost obalu, ale místo sta gramů v něm bylo jen devadesát gramů čokolády.

„Spotřebitelé nesmí být uváděni v omyl, pokud výrobky obsahují méně obsahu při zachování stejného obalu,“ rozhodl ve středu krajský soud v Brémách. Přestože byla čokoláda o milimetr tenčí, cena se zvedla o půl eura na 1,99 eura, tedy zhruba o dvanáct korun.

Podle soudu nebyla změna hmotnosti patrná na první pohled. „Navíc je údaj o množství v regálu často zakrytý vnějšími kartonovými obaly. Ačkoli je nový obsah formálně správně uveden na přední straně čokoládových tabulek, podle našeho názoru tento údaj v celkovém vzhledu obalu zaniká, protože není nijak zvýrazněn,“ dodal habsburský úřad.

Rozhodnutí nebude mít přímý dopad na čokolády v prodejnách, sdělil agentuře DPA mluvčí soudu. Firma totiž hmotnost snížila už na začátku roku 2025. Lhůta čtyř měsíců stanovená soudcem proto už dávno uplynula a pak už neexistuje povinnost na obalu cokoliv měnit. Rozsudek má však význam pro budoucí případy, neboť existuje riziko opakování.

Serveru BBC společnost Mondeléz řekla, že „bere rozhodnutí soudu vážně“ a „nyní se jím podrobně zabývá“. Uvedla, že na změnu německé zákazníky upozorňovala, a to na svých webových stránkách a sociálních sítích. Důvodem je podle firmy zvyšování nákladů jak na energii a dopravu, tak i na suroviny.

Čokoláda podle serveru The Guardian zdražila kvůli špatné úrodě v Africe. Na západě kontinentu, zejména v oblasti Ghany a Pobřeží slonoviny, se totiž sklízí více než polovina světové produkce kakaových bobů, uvedl server.

Méně čokolády dala společnost Mondeléz i do dalšího výrobku, sladkosti Toblerone, kde se hmotnost snížila o dvacet gramů na 340 gramů.

Zmenšování balení výrobků při zachování ceny je jednou z forem skryté inflace, kterou někdy anglicky mluvící analytici a novináři označují jako „shrinkflation“. To je kombinace slov „shrink“ (zmenšit se) a „inflation“ (inflace). V češtině se občas objevuje překlad „smrskflace“.

Setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po zhruba dvou hodinách, následně navštívili Chrám nebes, píší agentury. Státníci mluvili mimo jiné o lepších vztazích. Později podle čínských médií Si během jednání s Trumpem uvedl, že Čína a Spojené státy se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu. Nyní se Trump účastní státní večeře.
Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

Do čela americké centrální banky Federálního rezervního systému (Fed) nastupuje Kevin Warsh, ve funkci ho potvrdil Senát USA. Jeho předchůdce Jerome Powell čelil tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby snížil úrokové sazby. Někteří bankéři a investoři se obávají, že Warsh půjde na ruku Bílému domu. On sám hovoří o nové „dohodě mezi Fedem a ministerstvem financí“ nebo o snižování rozvahy centrální banky, která několikanásobně narostla po finanční krizi v roce 2008.
VideoOdpovědné hospodaření není snadné, říká Činčila. Jsme v kleštích, míní Pařil

Poslanci ve středu na mimořádné schůzi jednali o návrhu zákona, který by výrazně uvolnil pravidla rozpočtové odpovědnosti; schvalovat by ho dle Taťány Malé (ANO) mohli v pátek. „Pravidla je za mě potřeba změnit, protože se jinak nehneme z místa,“ sdělil v Událostech, komentářích moderovaných Lukášem Dolanským místopředseda sněmovního rozpočtového výboru Patrik Pařil (ANO). „Jsme v kleštích, které nás brzdí v tom, abychom mohli v budoucnu, nebo především v příštích letech, investovat a snažit se ekonomický růst ještě víc povznést,“ podotkl. Místopředseda téhož výboru Benjamin Činčila (KDU-ČSL) připustil, že pravidla jsou přísná, ale tak je to podle něj v pořádku. „Odpovědné hospodaření není nikdy snadné. (...) Snadné je rozvolnit pravidla a zadlužovat se do aleluja, ale to není odpovědné ani pro současnou generaci, a už vůbec ne pro ty budoucí,“ zdůraznil.
Zdravotnické rukavice či kondomy zdražují. I kvůli situaci s Íránem

Ambulantní specialisté oslovení Českou televizí zaznamenali výrazné zvýšení cen jednorázových zdravotnických rukavic. Někteří evidují také méně dodaných kusů, než si objednali. Ceny jsou podle lékařů oproti začátku roku na dvojnásobku. Potíže přiznávají také některé z dodavatelských a distribučních firem. Stav dávají lékaři i firmy do souvislosti s aktuální geopolitickou situací a nižší dostupností některých materiálů.
Sněmovna schvalování novely rozpočtových zákonů nedokončila

Poslanci ve středu nedokončili závěrečné kolo projednávání vládní novely zákonů týkajících se veřejných rozpočtů. Opozice ji kritizovala, obává se umožnění nekontrolovatelného zadlužování a posunu ve vztahu výkonné a zákonodárné moci. Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) odmítla, že by nemyslela na další generace. Dolní komora dále projednala ve druhém čtení senátní ústavní novelu, která rozšiřuje prověrkovou působnost Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) i na Českou televizi a Český rozhlas. Jednání o protiobstrukčních úpravách sněmovního jednacího řádu sněmovna přerušila do pátku.
Senát USA potvrdil Kevina Warshe do funkce šéfa Fedu

Americký Senát ve středu potvrdil Kevina Warshe (56) jako nového šéfa centrální banky USA (Fed). Warsh nahradí Jeroma Powella (73), který je dlouhodobě terčem kritiky prezidenta Donalda Trumpa, protože nesnížil úrokové sazby tak, jak si přál.
VideoBytová nouze se stále více dotýká dětí

Bez stálého domova žije přes šedesát tisíc dětí. V azylových domech už končí i celé rodiny nebo prarodiče s vnoučaty. Podle Armády spásy to má vliv na zdraví, vzdělávání i celkovou budoucnost dětí. Právě proto spustila novou kampaň s názvem Nenechme je do toho spadnout. „Pomohli mi ze začátku s věcmi, protože jsem sem přišla a neměla vůbec nic. Nekoukají na vás ošklivě kvůli tomu, že máte nějaký příběh,“ říká devatenáctiletá samoživitelka Adéla z Azylového domu pro matky s dětmi v Jirkově na Chomutovsku. Do nové kampaně Armády spásy se může zapojit i veřejnost. Vybrané peníze půjdou na podporu služeb, které pomáhají dětem vyrůstat v bezpečném prostředí, zvládat náročné situace i udržet je ve škole.
