Exšéf filipínské policie uprchl ze senátu, kde se ukrýval před mezinárodním zatykačem

Filipínský senátor a bývalý šéf národní policie Ronald dela Rosa uprchl ze senátu, kde se ukrýval před zatykačem vydaným Mezinárodním trestním soudem (ICC) pro obvinění ze zločinů proti lidskosti. Oznámil to předseda senátu Alan Peter Cayetano. Policisté a zaměstnanec Národního vyšetřovacího úřadu ve středu večer během napjaté konfrontace v areálu Senátu vystřelili do vzduchu, což donutilo zákonodárce, aby se ukryli ve svých kancelářích.
Cayetano řekl, že manželka dela Rosy mu ve zprávě potvrdila, že její manžel opustil budovu senátu. Předseda neuvedl, kam hledaný senátor uprchl, a popřel obvinění, že vedení senátu pomohlo dela Rosovi uprchnout a vyhnout se zatčení vládními agenty.
Čtyřiašedesátiletý dela Rosa v pondělí na chodbách senátu utekl policejním agentům, kteří ho chtěli zadržet, a ukryl se v prostorech, které mu podle deníku The Guardian poskytnul Cayetano.
Dela Rosa se do budovy Senátu uchýlil v pondělí, kdy ICC zveřejnil zatykač, který na něj vydal už loni v listopadu, ale který poté zůstával tajný.
Dela Rosa je obviněn ze zločinů proti lidskosti, kterých se údajně dopustil mezi červencem 2016 a dubnem 2018 za takzvané války proti drogám, kterou vedl tehdejší prezident Rodrigo Duterte. Ten byl zatčen loni v březnu a následně vydán ICC v nizozemském Haagu.
Duterteho protidrogová kampaň si podle filipínských úřadů vyžádala více než šest tisíc obětí. Aktivisté se ale domnívají, že skutečný počet mrtvých může dosahovat desítek tisíc. Dela Rosa čelí podezření z účasti na mimosoudních popravách nejméně dvaatřicet lidí.