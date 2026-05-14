Exšéf filipínské policie uprchl ze senátu, kde se ukrýval před mezinárodním zatykačem


před 56 mminutami|Zdroj: ČTK

Filipínský senátor a bývalý šéf národní policie Ronald dela Rosa uprchl ze senátu, kde se ukrýval před zatykačem vydaným Mezinárodním trestním soudem (ICC) pro obvinění ze zločinů proti lidskosti. Oznámil to předseda senátu Alan Peter Cayetano. Policisté a zaměstnanec Národního vyšetřovacího úřadu ve středu večer během napjaté konfrontace v areálu Senátu vystřelili do vzduchu, což donutilo zákonodárce, aby se ukryli ve svých kancelářích.

Cayetano řekl, že manželka dela Rosy mu ve zprávě potvrdila, že její manžel opustil budovu senátu. Předseda neuvedl, kam hledaný senátor uprchl, a popřel obvinění, že vedení senátu pomohlo dela Rosovi uprchnout a vyhnout se zatčení vládními agenty.

Čtyřiašedesátiletý dela Rosa v pondělí na chodbách senátu utekl policejním agentům, kteří ho chtěli zadržet, a ukryl se v prostorech, které mu podle deníku The Guardian poskytnul Cayetano.

Dela Rosa se do budovy Senátu uchýlil v pondělí, kdy ICC zveřejnil zatykač, který na něj vydal už loni v listopadu, ale který poté zůstával tajný.

Dela Rosa je obviněn ze zločinů proti lidskosti, kterých se údajně dopustil mezi červencem 2016 a dubnem 2018 za takzvané války proti drogám, kterou vedl tehdejší prezident Rodrigo Duterte. Ten byl zatčen loni v březnu a následně vydán ICC v nizozemském Haagu.

Duterteho protidrogová kampaň si podle filipínských úřadů vyžádala více než šest tisíc obětí. Aktivisté se ale domnívají, že skutečný počet mrtvých může dosahovat desítek tisíc. Dela Rosa čelí podezření z účasti na mimosoudních popravách nejméně dvaatřicet lidí.

Aktuálně z rubriky Svět

SledujteTrumpův projev na návštěvě Číny

Setkání čínského prezidenta Si Ťin-pchinga s jeho americkým protějškem Donaldem Trumpem skončilo po zhruba dvou hodinách, následně navštívili Chrám nebes, píší agentury. Státníci mluvili mimo jiné o lepších vztazích. Později podle čínských médií Si během jednání s Trumpem uvedl, že Čína a Spojené státy se mohou dostat do střetu, pokud by Washington postupoval „chybně“ v otázce Tchaj-wanu. Nyní se Trump účastní státní večeře.
03:34

Masivní ruský útok na Kyjev má čtyři oběti a desítky zraněných

Ukrajinské hlavní město Kyjev čelilo masivnímu nočnímu útoku ruských střel a dronů. Úřady hlásí čtyři mrtvé a čtyřicet zraněných včetně dvou dětí. Zasaženo bylo několik budov včetně obytných domů. Ukrajinské letectvo oznámilo, že útoky cílily i na další regiony, včetně Charkovské, Sumské a Černihivské oblasti. V Oděse agresor cílil na přístav a železnici. Ruské útoky odsoudil slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár (Smer).
04:56

Čína vnímá USA jako světového potížistu, píší o návštěvě Trumpa média

Za osm let od předchozí návštěvy Donalda Trumpa v Číně se situace změnila a americký prezident se musí připravit na „Velkou čínskou zeď sebevědomí“. Čína stále více vnímá Spojené státy jako velmoc v úpadku a jako „světového potížistu“, píše ve čtvrtek zahraniční tisk v souvislosti s čínsko-americkým summitem.
Milka zmenšením čokolády klamala spotřebitele, rozhodl německý soud

Německý soud rozhodl, že výrobce čokolády Milka podvedl spotřebitele a porušil zákon o hospodářské soutěži. Ve stejném obalu bylo totiž méně čokolády a podle soudu nebylo na výrobku zřetelné upozornění na změnu gramáže. Cena se na začátku loňského roku i přes nižší hmotnost zvýšila. Informoval o tom server BBC.
před 1 hhodinou

Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje

Lotyšská premiérka Evika Siliňová rezignuje, oznámila ve čtvrtek dopoledne veřejnoprávní stanice LSM, podle níž tento krok znamená faktický konec vlády. Ta se rozpadla po odstoupení ministra obrany Andrise Sprúdse, který podle končící premiérky nezasáhl dostatečně rychle proti dvěma ukrajinským dronům, jež přiletěly z Ruska a zasáhly lotyšský sklad ropy.
10:42

Ukrajinský soud poslal exšéfa prezidentské kanceláře Jermaka do vazby

Ukrajinský protikorupční soud poslal bývalého šéfa prezidentské kanceláře Andrije Jermaka do vazby a zároveň stanovil kauci na 140 milionů hřiven (66 milionů korun). Jermak, který patřil k vlivným spojencům prezidenta Volodymyra Zelenského, čelí obviněním z praní špinavých peněz. Národní protikorupční úřad Ukrajiny (NABU) v úterý uvedl, že Zelenskyj není předmětem žádného vyšetřování.
08:47

Vedení Fedu přebere Warsh. Provází ho podezření z podřízenosti Bílému domu

Do čela americké centrální banky Federálního rezervního systému (Fed) nastupuje Kevin Warsh, ve funkci ho potvrdil Senát USA. Jeho předchůdce Jerome Powell čelil tlaku ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby snížil úrokové sazby. Někteří bankéři a investoři se obávají, že Warsh půjde na ruku Bílému domu. On sám hovoří o nové „dohodě mezi Fedem a ministerstvem financí“ nebo o snižování rozvahy centrální banky, která několikanásobně narostla po finanční krizi v roce 2008.
před 2 hhodinami
