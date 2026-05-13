V senátu na Filipínách se po vstupu vojáků střílelo

Ve filipínském senátu, kde se skrývá senátor Ronald dela Rosa hledaný Mezinárodním trestním soudem (ICC), zazněla střelba. Informovala o tom agentura AFP. Do budovy podle ní předtím vstoupilo několik ozbrojených vojáků. Nejmenovaný činitel agentuře Reuters sdělil, že zatím nejsou známy žádné oběti. Svědci slyšeli několik výstřelů.
ICC tento týden zveřejnil zatykač na dela Rosu spojeného s případem bývalého prezidenta Rodriga Duterteho a jeho krvavou válkou proti drogám. Dela Rosa čelí podezření z účasti na mimosoudních popravách nejméně 32 osob, informují agentury. Zatykač byl vydán už loni v listopadu, donedávna ale zůstával tajný.
Senátor podle AFP již dříve vyzval armádu, aby zabránila pokusu o jeho zatčení a vydání do Nizozemska, kde by stanul před soudem. Podle Reuters ve videu vyzval Filipínce, aby přišli k senátu a zabránili jeho vydání.
Bývalý šéf národní policie je obviněn ze zločinů proti lidskosti, kterých se měl dopustit mezi červencem 2016 a dubnem 2018. Jak Duterte, tak dela Rosa obvinění popírají.
Nově zvolený předseda filipínského senátu Alan Peter Cayetano v pondělí oznámil, že dela Rosa je pod ochranou senátu. „Zatčení povolíme pod podmínkou, že se bude jednat o filipínský soud,“ řekl Cayetano. Dela Rosa přitom jen o několik hodin dříve hlasoval pro zvolení Cayetana do funkce.
Zvěrstva ve jménu války proti drogám
Hlavní poradkyně pro mezinárodní spravedlnost organizace Human Rights Watch Maria Elena Vignoliová vyzvala filipínské úřady, aby dela Rosu urychleně zadržely a vydaly ho soudu v Haagu. Podle ní je zatykač další ranou pro ty, kteří pachatele zvěrstev ve jménu války proti drogám chrání.
Bývalý prezident Duterte byl zatčen v březnu loňského roku a zadržen v Nizozemsku na základě obvinění ze zločinů proti lidskosti. Jednaosmdesátiletý Duterte se podle prokuratury podílel na nejméně 76 vraždách a je obviňován ze tří zločinů proti lidskosti. Duterte je prvním bývalým asijským lídrem, který byl obžalován u ICC.
Za brutální protidrogovou kampaň, při níž bylo zabito podle úřadů více než šest tisíc lidí, se exprezident nikdy neomluvil a tvrdí, že zakročil proti drogovým dealerům, aby zbavil zemi pouliční kriminality. Aktivisté se přitom domnívají, že skutečný počet mrtvých může dosahovat desítek tisíc.