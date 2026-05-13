V senátu na Filipínách se po vstupu vojáků střílelo


13. 5. 2026Aktualizovánopřed 7 mminutami|Zdroj: ČTK

Ve filipínském senátu, kde se skrývá senátor Ronald dela Rosa hledaný Mezinárodním trestním soudem (ICC), zazněla střelba. Informovala o tom agentura AFP. Do budovy podle ní předtím vstoupilo několik ozbrojených vojáků. Nejmenovaný činitel agentuře Reuters sdělil, že zatím nejsou známy žádné oběti. Svědci slyšeli několik výstřelů.

ICC tento týden zveřejnil zatykač na dela Rosu spojeného s případem bývalého prezidenta Rodriga Duterteho a jeho krvavou válkou proti drogám. Dela Rosa čelí podezření z účasti na mimosoudních popravách nejméně 32 osob, informují agentury. Zatykač byl vydán už loni v listopadu, donedávna ale zůstával tajný.

Senátor podle AFP již dříve vyzval armádu, aby zabránila pokusu o jeho zatčení a vydání do Nizozemska, kde by stanul před soudem. Podle Reuters ve videu vyzval Filipínce, aby přišli k senátu a zabránili jeho vydání.

Bývalý šéf národní policie je obviněn ze zločinů proti lidskosti, kterých se měl dopustit mezi červencem 2016 a dubnem 2018. Jak Duterte, tak dela Rosa obvinění popírají.

Nově zvolený předseda filipínského senátu Alan Peter Cayetano v pondělí oznámil, že dela Rosa je pod ochranou senátu. „Zatčení povolíme pod podmínkou, že se bude jednat o filipínský soud,“ řekl Cayetano. Dela Rosa přitom jen o několik hodin dříve hlasoval pro zvolení Cayetana do funkce.

Filipínský senátor Ronald dela Rosa
Zdroj: Reuters/Eloisa Lopez

Zvěrstva ve jménu války proti drogám

Hlavní poradkyně pro mezinárodní spravedlnost organizace Human Rights Watch Maria Elena Vignoliová vyzvala filipínské úřady, aby dela Rosu urychleně zadržely a vydaly ho soudu v Haagu. Podle ní je zatykač další ranou pro ty, kteří pachatele zvěrstev ve jménu války proti drogám chrání.

Bývalý prezident Duterte byl zatčen v březnu loňského roku a zadržen v Nizozemsku na základě obvinění ze zločinů proti lidskosti. Jednaosmdesátiletý Duterte se podle prokuratury podílel na nejméně 76 vraždách a je obviňován ze tří zločinů proti lidskosti. Duterte je prvním bývalým asijským lídrem, který byl obžalován u ICC.

V Haagu začal proces s filipínským exprezidentem Dutertem
Filipínský exprezident Rodrigo Duterte před Mezinárodním trestním soudem v Haagu

Za brutální protidrogovou kampaň, při níž bylo zabito podle úřadů více než šest tisíc lidí, se exprezident nikdy neomluvil a tvrdí, že zakročil proti drogovým dealerům, aby zbavil zemi pouliční kriminality. Aktivisté se přitom domnívají, že skutečný počet mrtvých může dosahovat desítek tisíc.

Dvě rány a útěk. Představený popsal krádež lebky světice

10:44Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Čína upravila Rubiovi přepis jména, aby směl do země

před 5 hhodinami
Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

06:01Aktualizovánopřed 6 hhodinami
Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

včeraAktualizovánopřed 17 hhodinami
Framatome a Centrum výzkumu Řež podepsaly smlouvu o spolupráci v jaderné energetice

před 18 hhodinami
Slavia dostala pokutu 10 milionů, derby komise zkontumovala ve prospěch Sparty

včeraAktualizovánopřed 20 hhodinami
Na festivalu v Cannes chybí Hollywood, hvězdy ale ne

před 22 hhodinami
Festival Pražské jaro začíná. Slyšet ho je možné na ČT i v parku

Trump přiletěl po téměř deseti letech do Pekingu

Americký prezident Donald Trump přiletěl ve středu kolem 14:00 SELČ do Pekingu, informují agentury AP či AFP. Oficiální program jeho návštěvy, která potrvá do pátku, začne ve čtvrtek, kdy se setká mimo jiné s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Vedle obchodu by mohli politici podle médií hovořit i o citlivých tématech, jako je americko-izraelská válka s Íránem či prodej amerických zbraní Tchaj-wanu.
před 13 mminutami

Summit NATO musí vyslat vzkaz o jednotě a připravenosti Aliance, řekl Nawrocki

Summit Severoatlantické aliance v Ankaře musí podle polského prezidenta Karola Nawrockého vyslat vzkaz o jednotě Aliance a její připravenosti bránit každý centimetr spojeneckého území. Důvěryhodné odstrašení přitom vyžaduje investice, řekl ve středu Nawrocki na úvod summitu Bukurešťské devítky (B9), která sdružuje země východního křídla NATO. Summitu se účastní i zástupci severských zemí nebo generální tajemník NATO Mark Rutte. Česko zastupuje prezident Petr Pavel. Do Bukurešti dorazil i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.
před 50 mminutami

Chceme hlubší vztahy s EU, řekl v projevu král Karel III.

Britská vláda se hlásí k závazkům vůči Severoatlantické alianci včetně nezbytných investic do obrany, chce posílit vztahy s Evropskou unií a slibuje důrazně zasáhnout proti antisemitismu ve Spojeném království. V tradičním projevu v parlamentu to ve středu řekl britský král Karel III., který tak poslancům představil zákonodárné priority vlády premiéra Keira Starmera pro další období.
13:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Vysoké ceny paliv ohrožují živobytí indonéských rybářů

Tisíce pestrobarevných lodí indonéských rybářů ještě donedávna vyrážely na několikaměsíční plavby do vod Tichého oceánu. Nedávné světové události je však přinutily zůstat v přístavech. Kvůli konfliktu na Blízkém východě totiž výrazně vzrostly ceny nafty, která plavidla pohání. Například v středojávské Juwaně mohlo vyplout jen asi čtyři sta z přibližně 1680 zakotvených lodí. Pro mnoho rybářů současná krize znamená velkou nejistotu. Najít práci na pevnině je bez předchozích zkušeností téměř nemožné. Někteří proto doufají v podporu ze strany státu.
před 3 hhodinami

Jako z Hitchcocka. Městečko u Ravenny zaplavili pávi

Italské letovisko Punta Marina u Jaderského moře čelí „invazi“ pávů. Místní obyvatelé si stěžují na hluk a znečištění, píší agentury AFP a DPA. Ptáci chodí po ulicích, procházejí se po střechách a turisté si je s nadšením fotí. Někteří Italové ale tvrdí, že více než pávi je obtěžuje zájem médií.
před 3 hhodinami

Nabídka ropy nepokryje poptávku, varuje IEA

Celosvětová nabídka ropy letos nedokáže pokrýt veškerou poptávku. Na vině jsou dopady války s Íránem, která narušuje produkci suroviny na Blízkém východě a její vývoz na světový trh. V pravidelné měsíční zprávě o situaci na trhu s ropou to uvedla Mezinárodní agentura pro energii (IEA).
před 4 hhodinami

Masivní razie v Berlíně se účastnily stovky policistů i speciální síly

Německá policie ve středu ráno podnikla v Berlíně rozsáhlou razii kvůli přibývajícím případům střelby. Informoval o tom list B. Z. s tím, že úřady do akce nasadily okolo pěti set policistů včetně speciálních jednotek. Policie provádí prohlídky ve zhruba dvaceti bytech a dalších objektech v metropoli.
před 4 hhodinami
