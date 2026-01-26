Léčba ran nebo očkování bez lékaře. Vojtěch chce posílit roli sester či lékárníků

Sestry, které samy rozhodnou třeba o léčbě ran. Nebo lékárníci, kteří pacienty naočkují proti chřipce. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce, aby část zdravotníků měla větší kompetence. Návrh plánuje dokončit do léta. Šéf lékařské komory je ale proti a obává se snížení kvality péče.
Říkají si ranhojičky. A díky vzdělání i praxi mohou samy určit plán léčby třeba i lézí. Předepisují i některé zdravotnické prostředky. A nově mají za odbornější práci nárok i na větší výplatu. „Za sebe můžu říct, že pro mě osobně největší motivací ani toliko nejsou ty finance, ale fakt, že vidíte efekt své práce.“ „Z ošklivého kačátka uděláme krásnou labuť. Je tam ta vidina toho zhojení,“ říkají sestry-specialistky pro hojení ran Tetyana Sladovník a Markéta Koutná z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
Rozhodovat samostatně o péči a v některých případech ji i poskytovat by podle ministra zdravotnictví měly sestry častěji. Chce proto rozšířit jejich kompetence. „V současné době často dělají nějaké činnosti, které na papíře dělat nemohou. Ale v praxi to tak zkrátka probíhá. Takže i toto by se, myslím, mělo narovnat. A případně i nějaké další kompetence navýšit,“ vysvětluje Vojtěch.
I podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové jsou nyní zdravotní sestry vysoce specializované. „Zvládnou mnohem více kompetencí, než tomu bylo dříve,“ je přesvědčená.
Zástupci lékařů plošné rozšíření pravomocí nechtějí. Rozhodovat o tom, co který pracovník může, by podle nich měli vedoucí zdravotnických týmů. „V daném zdravotnickém zařízení se prostě přednosta nebo primář vyjádří: tohle moje sestry mohou dělat,“ popisuje dle něj ideální situaci předseda České lékařské společnosti JEP Štěpán Svačina.
Seznam kompetencí chce ministr připravit do léta
Sdílení kompetencí v rámci zdravotnického týmu je dle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka v pořádku. Nicméně „převod něčeho, co je vyhrazeno lékařům na jiné zdravotníky bez kontroly, v pořádku není“. „Každý má možnost vystudovat lékařskou fakultu,“ říká.
„Je důležité vědět, že se pracuje jako v multidisciplinárním týmu. A rozhodně to nemůže vyznít tak, že by sestry plně nahrazovaly nebo snad braly péči lékařům,“ zdůrazňuje náměstkyně pro nelékařská zdravotnická povolání ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Dita Svobodová.
Šéf resortu chce seznam nových kompetencí připravit do léta. Vykonávat by je pak lékárníci, záchranáři nebo sestry v domácí péči i nemocnicích mohli od příštího roku. „Pokud budeme mít vzdělání, budeme moct tu práci dělat, budeme mít kompetence, tak jsme ochotné za to nést zodpovědnost,“ prohlašují sestry Sladovník a Koutná. Podle nich by toto rozhodnutí mohlo nalákat do zdravotnictví nové pracovníky a ty stávající motivovat k dalšímu vzdělávání – a nejen v hojení ran.
