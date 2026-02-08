Japonsko zahájilo předčasné volby


před 59 mminutami|Zdroj: ČTK, Reuters

Úderem sobotní 23. hodiny SEČ se v Japonsku otevřely volební místnosti. Tamní voličky a voliči v předčasných volbách hlasují pro nové složení dolní komory tamního parlamentu. Agentura Reuters označila za favoritku voleb dosavadní premiérku Sanae Takaičiovou. Upozornila však na to, že vlivem sněhových srážek v některých oblastech by účast při volbách mohla být nižší.

Čtyřiašedesátiletá Takaičiová, která se v Japonsku těší oblibě zejména mezi mladými, je první ženou v čele vlády. Do funkce ji loni 21. října zvolil parlament poté, co se stala první předsedkyní LDP. Strana podle AP není zdaleka tak populární jako její předsedkyně. Koncem ledna rozpustila premiérka dolní komoru parlamentu a vyhlásila předčasné volby na 8. února.

Volební místnosti se otevřely v neděli 7 hodin ráno japonského času (sobota 23:00 SEČ), uzavřou se v neděli ve 20 hodin lokálního času (12:00 SEČ).

Japonská „Železná lady“ chce posílit armádu a nabudit ekonomiku
Japonská premiérka Sanae Takaičiová

Ve volbách se bude rozhodovat o 465 křeslech dolní komory japonského parlamentu, z nichž 289 poslanců je voleno v jednomandátových volebních obvodech a 176 podle principu poměrného zastoupení v jedenácti volebních obvodech. Liberálně demokratická strana a její partner, Japonská strana inovace (JIP), by mohly podle průzkumů získat zhruba 300 křesel. Nová koalice dvou opozičních stran, Středová reformní aliance (CRA), by podle průzkumů mohla přijít o polovinu z dosavadních 167 křesel.

Čína přitvrzuje vůči Japonsku, opatření se dotkla i turismu
Pohled na nákupní třídu v Tokiu

Pokud koalice získá alespoň 261 křesel, což je v japonském systému označováno jako absolutní stabilní většina, může ovládat parlamentní výbory. To by usnadnilo schvalování zákonů, včetně klíčových rozpočtových návrhů. Velká většina 310 křesel by pak koalici umožnila přehlasovat horní komoru, v níž většinu nemá. Pokud se průzkumy veřejného mínění mýlí a koalice naopak většinu v dolní komoře ztratí, Takaičiová slíbila odstoupit.

AP píše, že vítězství LDP pravděpodobně povede k výrazným posunům v oblastech, jako jsou bezpečnost a migrace. Takaičiová se zavázala posílit japonskou armádu a zvýšit výdaje na zbrojení. Dlouhodobě také prosazuje tvrdé politiky proti cizincům, čímž si získává hlasy od podporovatelů krajní pravice. Neziskové organizace ale varují, že tím může ohrozit lidská práva.

Japonská vláda schválila návrh rekordního obranného rozpočtu
Japonská premiérka Sanae Takaičiová přichází na zasedání vlády v Tokiu

Výběr redakce

Filmoví kritici vyzdvihli Sbormistra

Filmoví kritici vyzdvihli Sbormistra

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami
V lavinách na severu Itálie zahynulo několik lidí

V lavinách na severu Itálie zahynulo několik lidí

včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami
Největší nábytkářské řetězce posilují svou pozici na trhu

Největší nábytkářské řetězce posilují svou pozici na trhu

před 4 hhodinami
Ukrajinské elektrárny kvůli ruským útokům snižují výkon

Ukrajinské elektrárny kvůli ruským útokům snižují výkon

před 5 hhodinami
Dvacet pět tisíc přihlášek na SŠ za týden, uchazeči mají čas do 20. února

Dvacet pět tisíc přihlášek na SŠ za týden, uchazeči mají čas do 20. února

před 5 hhodinami
Demonstrace odpůrců olympiády v Miláně přerostla v násilnosti

Demonstrace odpůrců olympiády v Miláně přerostla v násilnosti

před 5 hhodinami
Vláda ponechá v platnosti zpomalení růstu nových penzí

Vláda ponechá v platnosti zpomalení růstu nových penzí

před 5 hhodinami
Krize ve vztazích s USA kvůli Grónsku ještě neskončila, míní Rasmussen

Krize ve vztazích s USA kvůli Grónsku ještě neskončila, míní Rasmussen

před 6 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Japonsko zahájilo předčasné volby

Úderem sobotní 23. hodiny SEČ se v Japonsku otevřely volební místnosti. Tamní voličky a voliči v předčasných volbách hlasují pro nové složení dolní komory tamního parlamentu. Agentura Reuters označila za favoritku voleb dosavadní premiérku Sanae Takaičiovou. Upozornila však na to, že vlivem sněhových srážek v některých oblastech by účast při volbách mohla být nižší.
před 59 mminutami

V lavinách na severu Itálie zahynulo několik lidí

Při několika lavinách na severu Itálie zahynuli čtyři lidé a další utrpěli zranění, uvedla agentura DPA. V italských horách platí vysoké lavinové nebezpečí.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Ukrajinské elektrárny kvůli ruským útokům snižují výkon

V důsledku sobotního ruského útoku musely ukrajinské jaderné elektrárny snížit svůj výkon. Informuje o tom Ministerstvo energetiky Ukrajiny. Drony a rakety podle instituce mířily především na rozvodny a vzdušné vedení. Jaderné elektrárny jsou největším zdrojem elektřiny v zemi. Jednu z nich za přísných bezpečnostních opatření navštívil štáb České televize.
před 5 hhodinami

Demonstrace odpůrců olympiády v Miláně přerostla v násilnosti

Sobotní demonstrace odpůrců olympiády v severoitalském Miláně přerostla v násilnosti, když zhruba stovka protestujících házela na policisty dělobuchy, dýmovnice a lahve. Informovala o tom agentura Reuters s tím, že policie dav rozehnala vodními děly. Zimní olympijské hry, které začaly v pátek, hostí Milán společně s Cortinou d'Ampezzo.
před 5 hhodinami

Krize ve vztazích s USA kvůli Grónsku ještě neskončila, míní Rasmussen

Krize ve vztazích se Spojenými státy kvůli Grónsku ještě neskončila, i když se vztahy zlepšují, je přesvědčen dánský ministr zahraničí Lars Lökke Rasmussen. Vyjádřil se tak v sobotu podle agentury AFP na tiskové konferenci v grónském Nuuku. O největší světový ostrov, bohatý na nerostné suroviny, donedávna usiloval americký prezident Donald Trump, což vedlo k velkému napětí. Dánsko, pod které Grónsko jako autonomní oblast patří, to stejně jako další evropské země jasně odmítalo.
před 6 hhodinami

Železnici v severní Itálii ochromila trojice sabotážních útoků

Provoz na železnici v severní Itálii, která nyní hostí zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo, v sobotu ochromila trojice sabotáží. Italské ministerstvo dopravy označilo událost za akt „vážné sabotáže“ a dodalo, že připomíná zahajovací den letních olympijských her v Paříži v roce 2024, kdy sabotéři zasáhli francouzskou vysokorychlostní síť TGV a způsobili dopravní chaos, píše agentura Reuters.
před 10 hhodinami

Sybiha popřel ukrajinskou účast v postřelení zástupce šéfa ruské GRU

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha popřel, že by jeho země stála za postřelením zástupce šéfa ruské vojenské rozvědky GRU Vladimira Alexejeva. Informovala o tom agentura Reuters. Ze zodpovědnosti za pokus o atentát na vysoce postaveného vojenského ruského činitele Ukrajinu v pátek obvinil šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov, jenž bez důkazů tvrdil, že se Kyjev snaží narušit mírová jednání. Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi.
před 11 hhodinami

USA chtějí, aby rusko-ukrajinská válka skončila do června, řekl Zelenskyj

Spojené státy chtějí, aby Ukrajina a Rusko ukončily válku do června, řekl podle agentur AP a AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pokud termín nebude dodržen, administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa podle něj pravděpodobně vyvine na obě strany tlak. Američané také navrhli, aby se vyjednávací týmy Kyjeva a Moskvy setkaly příště v USA, nejspíše v Miami, dodal Zelenskyj. Ukrajina se brání plnohodnotné ruské vojenské agresi od února 2022.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami
Načítání...