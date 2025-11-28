Izraelský útok zabil v Sýrii devět lidí

Při izraelském útoku v obci Bajt Džin na jihozápadě Sýrie zahynulo devět lidí. Informovala o tom s odvoláním na syrskou státní televizi agentura Reuters. Izraelská armáda podle portálu The Times of Israel oznámila, že v noci v obci podnikla razii proti islámským radikálům, při které se její vojáci dostali pod palbu. Zranění utrpělo šest izraelských vojáků, tři z nich jsou ve vážném stavu.
V Bajt Džinu, který leží na úpatí hory Hermon v blízkosti izraelských hranic, armáda židovského státu zadržela dva bratry, členy islamistické militantní organizace Džamáa Islámíja. Tato dvojice podle armády v minulosti odpalovala rakety na Izrael. Když vojáci odváděli bratry z jejich domu, dostali se pod palbu, kterou opětovali. Podle armády několik ozbrojenců zahynulo.
Palba, při které utrpělo zranění šest vojáků, mířila podle armády především na vojenské vozidlo Humvee. To ozbrojenci poškodili a vojáci ho proto zanechali v obci. Později armáda leteckým úderem toto vozidlo zničila.
Od svržení prezidenta Bašára Asada koalicí islamistických povstalců v prosinci 2024 provedl Izrael na Sýrii stovky vzdušných úderů. Židovský stát tvrdí, že chce v zájmu vlastní bezpečnosti zabránit tomu, aby se arzenál někdejší Asadovy armády dostal do rukou nových vládců v Damašku, s nimiž nicméně zároveň zahájil bezprecedentní dialog.
Izraelská armáda po Asadově pádu také obsadila demilitarizovanou zónu, která na syrsko-izraelské hranici vznikla v roce 1974 a byla dlouhodobě spravována mírovou misí OSN. Obsadila zároveň syrské území vně této zóny. Nové syrské vedení proti útokům protestuje a považuje je za vážné porušení mezinárodního práva a Charty OSN. Izrael a Sýrie nemají oficiální diplomatické vztahy a mezi oběma zeměmi od roku 1948 technicky stále panuje válečný stav.