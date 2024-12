Vůdci syrských povstalců se dohodli na sloučení všech ozbrojených skupin

Do funkce ministra obrany byl v sobotu jmenován Murhaf Abú Kasra, který je významným vojenským velitelem HTS. Ten už před týdnem v rozhovoru s agenturou AFP řekl, že všechny syrské ozbrojené skupiny budou rozpuštěny a jejich jednotky začleněny do budoucí „vojenské instituce“. Dodal, že HTS tak učiní jako první.

Do Sýrie se vrátilo 25 tisíc uprchlíků

Po zhroucení Asadova režimu se za poslední dva týdny vrátilo z Turecka do země přes 25 tisíc syrských uprchlíků. Předchozí dostupný údaj zveřejněný tureckými úřady uváděl, že ve dnech 9. až 13. prosince, které následovaly bezprostředně po pádu režimu, se z Turecka do Sýrie vrátilo 7621 osob, uvedla agentura AFP.

Turecko, které má se Sýrií více než 900 kilometrů dlouhou společnou hranici, stále hostí přibližně 2,92 milionu Syřanů, kteří od roku 2011 uprchli před občanskou válkou, řekl v úterý ministr vnitra Ali Yerlikaya státní tiskové agentuře Anadolu. Více než půl milionu z nich žije v Istanbulu, upozornil.

Ankara doufá, že se do Sýrie po Asadově pádu vrátí velké množství uprchlíků, což by pomohlo zmírnit silné protisyrské nálady mezi tureckým obyvatelstvem. Turecké úřady tak rovněž umožní jednomu členu každé uprchlické rodiny vycestovat do Sýrie a během první poloviny příštího roku se do Turecka ještě třikrát vrátit v rámci příprav na přesídlení, dodal ministr.