Izrael udeřil na íránský petrochemický komplex Jižní Pars


6. 4. 2026Aktualizovánopřed 29 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24, Times of Israel

Izraelské letectvo zaútočilo na íránský petrochemický komplex Jižní Pars v Asalúji. Podle agentury AP to uvedl izraelský ministr obrany Jisra'el Kac. Podle íránské agentury Tasním nebylo petrochemické zařízení zasaženo, ale je bez přívodu proudu. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zaútočily na americkou výsadkovou loď USS Tripoli (LHA-7) a donutily ji k ústupu směrem do jižního Indického oceánu, uvedla agentura Reuters.

Kac označil zařízení, na které letectvo útočilo, za největší petrochemické zařízení v Íránu, jehož produkce představuje asi padesát procent celkové produkce země v tomto oboru, píše server The Times of Israel (ToI). V tuto chvíli nicméně není jasné, co přesně bylo zasaženo.

Podle íránské tiskové agentury Fars byl následně zasažen leteckými údery další petrochemický závod u města Marvdašt, informoval ToI.

Izrael udeřil na klíčové plynové pole Jižní Pars v Perském zálivu už v polovině března. Americký prezident Donald Trump tehdy tvrdil, že o útoku předem nevěděl.

Podle expertů může jít o snahu, jak zvýšit ekonomický tlak na Teherán. Íránská a katarská oblast s celkovou rozlohou 9700 kilometrů čtverečních tvoří největší těžební pole plynu na světě. Těžba z něj pokrývá zhruba sedmdesát procent íránské domácí spotřeby.

Izraelský útok na klíčové plynové pole vyhrotil válku
Íránské zařízení v oblasti plynového pole Jižní Pars

Podobné údery znamenají podle odborníků eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Země regionu jako Katar, Saúdská Arábie či Omán březnový zásah židovského státu kritizovaly. Podle nich ohrozil globální energetiku i bezpečnost a stabilitu regionu.

Írán totiž v odvetě zahájil útoky na infrastrukturu ropného a plynárenského průmyslu v arabských zemích Perského zálivu. Tyto údery vedly, spolu s íránskou blokádou Hormuzského průlivu, ke značnému růstu cen ropy a plynu na mezinárodních trzích.

Údajný útok na USS Tripoli

Íránské revoluční gardy v pondělí oznámily, že zaútočily na americkou výsadkovou loď USS Tripoli a donutily ji k ústupu směrem do jižního Indického oceánu, napsala agentura Reuters s odkazem na zprávy íránských státních médií.

Americká výsadková loď USS Tripoli
Zdroj: Reuters/Edgar Su

Gardy také tvrdí, že zaútočily i na kontejnerovou loď, která podle nich patří Izraeli a kterou identifikovaly jako SDN7. Místo incidentu není známo.

Válka v regionu začala poté, co Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.

Načítání...

Výběr redakce

Právě teď
před 5 mminutami
14:18Aktualizovánopřed 29 mminutami
před 49 mminutami
01:50Aktualizovánopřed 57 mminutami
07:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou
před 2 hhodinami
05:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Velryba uvázlá na mělčině v Německu má znovu naději na vyproštění

Velryba uvázlá na mělčině na severu Německa, jejíž záchranu úřady před několika dny vzdaly, má znovu naději na vyproštění. Záchranáři podle ministra životního prostředí spolkové země Meklenbursko-Přední Pomořansko Tilla Backhause nově zvažují vyzvednutí mladého keporkaka s pomocí katamaránu a jeho následný transport z Baltu do Severního moře. Informoval o tom deník Bild s tím, že záviset bude na úterní prohlídce, kdy odborníci znovu zhodnotí šance velryby.
Právě teď

Exgubernátor Kurské oblasti půjde na 14 let do vězení za braní úplatků

Ruský soud uložil bývalému gubernátorovi Kurské oblasti Alexeji Smirnovovi čtrnáctiletý trest vězení a pokutu ve výši 400 milionů rublů (108 milionů korun). Shledal jej vinným z braní úplatků v souvislosti s výstavbou opevnění na rusko-ukrajinské hranici, informovala státní agentura TASS.
před 5 mminutami

14:18Aktualizovánopřed 29 mminutami

Šéf íránské tajné služby je po smrti, v Haifě byl zasažen obytný dům

Zásah obytného domu v izraelské Haifě íránskou střelou si v neděli vyžádal čtyři mrtvé. Informovaly o tom izraelské úřady, které tak upřesnily původní bilanci. Několik dalších osob utrpělo zranění. Íránské revoluční gardy mezitím oznámily smrt šéfa své tajné služby. K útoku se přihlásil Jeruzalém.
01:50Aktualizovánopřed 57 mminutami

Při ruském útoku na Oděsu zemřeli tři lidé včetně dítěte

Nejméně tři lidé včetně dítěte zemřeli v noci na pondělí při ruském útoku na Oděsu, uvedly podle agentury AFP tamní úřady. Podle nich při útoku, který zasáhl obytnou budovu, utrpělo dalších šestnáct osob zranění, dvě z nich jsou vážná. Oběť útoku agresora hlásí také Cherson.
07:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Pákistán předložil Íránu a USA návrh na příměří, Teherán Hormuzský průliv neotevře

Pákistán předložil USA a Íránu návrh na okamžité příměří včetně otevření Hormuzského průlivu, poté by následovala jednání o trvalé dohodě. S odvoláním na své zdroje o tom píše Reuters. Teherán prohlásil, že výměnou za dočasné příměří průliv neotevře, pákistánský návrh ale zkoumá. Írán předtím slíbil odvetu v případě dalších americko-izraelských útoků na civilní infrastrukturu. Americký prezident Donald Trump v neděli znovu pohrozil Teheránu údery na íránské elektrárny a mosty.
05:12Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Izrael udeřil v Bejrútu a přiznal, že omylem zabil člena opozice

Izraelská armáda zahájila novou vlnu útoků na infrastrukturu libanonského teroristického hnutí Hizballáh v Bejrútu. Píše to list The Times of Israel (ToI). Agentura AFP odvysílala záběry kouře, který stoupal nad oblastí. Armáda židovského státu v pondělí přiznala, že při pokusu o atentát na agenta Hizballáhu omylem zabila opozičního funkcionáře.
před 3 hhodinami

Při povodni v ruském Dagestánu se protrhla přehrada, v Machačkale se zřítil dům

Při záplavách v Dagestánu na jihu Ruska protržená přehrada zatopila dvě vesnice. V regionální metropoli Machačkale se zřítil mnohopatrový dům. Nejméně jeden člověk zemřel při sesuvu půdy, informovala v neděli ruská státní agentura TASS.
před 15 hhodinami
Načítání...