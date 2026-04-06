Izrael udeřil na íránský petrochemický komplex Jižní Pars

Izraelské letectvo zaútočilo na íránský petrochemický komplex Jižní Pars v Asalúji. Podle agentury AP to uvedl izraelský ministr obrany Jisra'el Kac. Podle íránské agentury Tasním nebylo petrochemické zařízení zasaženo, ale je bez přívodu proudu. Íránské revoluční gardy tvrdí, že zaútočily na americkou výsadkovou loď USS Tripoli (LHA-7) a donutily ji k ústupu směrem do jižního Indického oceánu, uvedla agentura Reuters.
Kac označil zařízení, na které letectvo útočilo, za největší petrochemické zařízení v Íránu, jehož produkce představuje asi padesát procent celkové produkce země v tomto oboru, píše server The Times of Israel (ToI). V tuto chvíli nicméně není jasné, co přesně bylo zasaženo.
Podle íránské tiskové agentury Fars byl následně zasažen leteckými údery další petrochemický závod u města Marvdašt, informoval ToI.
Izrael udeřil na klíčové plynové pole Jižní Pars v Perském zálivu už v polovině března. Americký prezident Donald Trump tehdy tvrdil, že o útoku předem nevěděl.
Podle expertů může jít o snahu, jak zvýšit ekonomický tlak na Teherán. Íránská a katarská oblast s celkovou rozlohou 9700 kilometrů čtverečních tvoří největší těžební pole plynu na světě. Těžba z něj pokrývá zhruba sedmdesát procent íránské domácí spotřeby.
Podobné údery znamenají podle odborníků eskalaci konfliktu na Blízkém východě. Země regionu jako Katar, Saúdská Arábie či Omán březnový zásah židovského státu kritizovaly. Podle nich ohrozil globální energetiku i bezpečnost a stabilitu regionu.
Írán totiž v odvetě zahájil útoky na infrastrukturu ropného a plynárenského průmyslu v arabských zemích Perského zálivu. Tyto údery vedly, spolu s íránskou blokádou Hormuzského průlivu, ke značnému růstu cen ropy a plynu na mezinárodních trzích.
Údajný útok na USS Tripoli
Íránské revoluční gardy v pondělí oznámily, že zaútočily na americkou výsadkovou loď USS Tripoli a donutily ji k ústupu směrem do jižního Indického oceánu, napsala agentura Reuters s odkazem na zprávy íránských státních médií.
Gardy také tvrdí, že zaútočily i na kontejnerovou loď, která podle nich patří Izraeli a kterou identifikovaly jako SDN7. Místo incidentu není známo.
Válka v regionu začala poté, co Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
