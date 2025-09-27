Írán povolal ke konzultacím své velvyslance v Německu, Francii a Británii, které spustily mechanismus na obnovení sankcí OSN proti Teheránu kvůli jeho jadernému programu. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na íránská média.
Írán povolal své velvyslance v Německu, Francii a Británii kvůli obnovení sankcí
Spojené království, Francie a Německo, skupina zemí známá jako E3, spustily koncem srpna mechanismus, který umožňuje do třiceti dnů obnovit sankce zrušené v roce 2015 na základě jaderné dohody s Íránem.
„V návaznosti na nezodpovědný krok tří evropských zemí, které obnovily platnost zrušených rezolucí Rady bezpečnosti OSN, byli íránští velvyslanci v Německu, Francii a Spojeném království povoláni ke konzultacím do Teheránu,“ uvedla íránská státní televize.
Sankce OSN proti Teheránu, zahrnující například zbrojní embarga a ekonomická opatření, mají být formálně obnoveny v noci na neděli – pokud nenastane překvapení na poslední chvíli, poznamenala AFP. Předcházela tomu neúspěšná jednání mezi evropskými mocnostmi, které požadují ujištění ohledně íránského jaderného programu, a Teheránem, který rozhodnutí odsuzuje jako nezákonné.
Neúspěšný pokus odložit obnovení sankcí
V pátek pak Rusko a Čína v 15členné Radě bezpečnosti OSN neuspěly s pokusem odložit obnovení sankcí proti Íránu o šest měsíců. Rusko-čínský návrh rezoluce podpořily pouze čtyři země.
Írán v roce 2015 podepsal se Spojenými státy, EU, Británií, Francií, Německem, Ruskem a Čínou dohodu, známou pod zkratkou JCPOA, v níž souhlasil s kontrolami Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) ve svých jaderných zařízeních. Úmluva měla zpomalit íránský jaderný program a zajistit jeho mezinárodní kontrolu výměnou za zrušení protiíránských sankcí.
Po odstoupení USA od dohody v prvním prezidentském období Donalda Trumpa v roce 2018 a opětovném uvalení amerických sankcí na Írán přestal Teherán dohodu dodržovat. Začal obohacovat uran na šedesát procent čistoty a omezil inspekce MAAE.