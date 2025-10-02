Afghánci se radovali v ulicích po návratu internetu a mobilních služeb. Zdroj blízký vládě potvrdil televizi BBC Afghan, že internet byl obnoven na příkaz Talibanu. Vládnoucí islamisté odmítli zprávy médií o celostátním zákazu. Oficiální důvod 48hodinového výpadku služeb neuvedli.
Internet v Afghánistánu byl obnoven. Taliban k důvodu výpadku mlčí
Síťová data ukazují „částečné obnovení“ připojení, uvedla ve středu skupina pro monitoring internetu NetBlocks. Obyvatelé Kábulu a dalších měst uvedli, že pozdě odpoledne byly obnoveny služby největších poskytovatelů mobilních služeb, společností Roshan a Etisalat, jež jsou v zahraničním vlastnictví, napsala agentura Reuters.
Ve středu večer vyšly stovky Afghánců do ulic metropole, aby šířily informaci o návratu internetu. „Všichni jsou šťastní, drží mobilní telefony a mluví s příbuznými,“ řekl jeden z místních mužů BBC Afghan. „Od žen přes muže až po členy Talibanu, všichni po obnovení služeb telefonovali. Ve městě je teď větší dav,“ popsal Afghánec atmosféru.
„Když jsem mluvila s maminkou, plakala jsem, byla jsem šťastná. Aspoň slyším její hlas,“ uvedla čtyřiadvacetiletá uprchlice Mah, jež studuje ve Velké Británii. Podle ní nikdo neví, co se v Afghánistánu bude dít dál, protože „nic není pod kontrolou“.
Příčinu výpadku služeb vládnoucí islamisté dosud nesdělili, od svého návratu k moci ale zavedl Taliban řadu omezení v souladu se svou interpretací islámského práva šaría.
Jeden zdroj z informačního oddělení Talibanu tvrdil, že k výpadku došlo z technických důvodů, agentura Reuters ale informaci nemohla ověřit.
Některé afghánské provincie začaly na začátku září odpojovat vysokorychlostní připojení k internetu na příkaz talibanského vůdce Hajbatulláha Achúndzády, který tím chtěl zabránit „šíření nemravností“.
Zrušené lety a zavřené obchody
Od pondělí úřady v celé zemi postupně oslabovaly mobilní signál i připojení k internetu, až se síťová konektivita propadla na jedno procento běžné úrovně, napsala v úterý agentura AFP s odkazem na údaje NetBlocks.
Omezování internetu a mobilního signálu narušilo bankovní služby, obchod i leteckou dopravu. Podle agentury Reuters byly ve středu zrušeny čtyři odlety a deset příletů. Aerolinky Kam Air od pondělí do středy kvůli výpadku zcela zastavily provoz.
Blackout omezil i přístup obyvatel k záchranným službám a vyvolal obavy z hlubší izolace žen a dívek, jejichž práva Taliban už čtyři roky drasticky omezuje.
Incident se také dotkl humanitárních organizací, které bez obou služeb nemohou plně fungovat ani komunikovat s jinými úřady. OSN se musela vrátit k radiokomunikaci a omezenému satelitnímu připojení.
Taliban má k dispozici optickou síť o rozsahu 9350 kilometrů, kterou vystavěly předchozí, Západem podporované vlády. Podle AFP je to poprvé od návratu Talibanu k moci v roce 2021, co bylo v zemi přerušeno telekomunikační spojení.