Afghánistán je druhým dnem bez internetu a mobilních služeb poté, co úřady vládnoucího islamistického hnutí Taliban záměrně přerušily optickou síť. Úřady začaly odpojovat vysokorychlostní připojení k internetu v některých provinciích již začátkem měsíce, a to na základě příkazu vůdce hnutí Hajbatulláha Achúndzády. Krok má podle Talibanu zabránit šíření neřesti, napsala agentura AFP.
Taliban odpojil Afghánistán od internetu. Brání tím „šíření neřesti“
Talibanský vůdce Achúndzáda podle AFP údajně ignoroval varování některých úředníků ohledně negativního dopadu na ekonomiku a odpojení od světové sítě stejně prosadil.
„Neexistuje žádný jiný způsob či systém komunikace,“ uvedl nejmenovaný úředník, podle kterého bude mít rozhodnutí dopad na bankovní sektor, celní správu a „všechno po celé zemi“. Podle BBC bylo na kábulském mezinárodním letišti zrušeno nejméně osm odletů či příletů.
V pondělí afghánské úřady postupně oslabovaly po celé zemi mobilní signál a připojení k internetu, až se posléze síťová konektivita propadla na pouhé jedno procento běžné úrovně, napsala AFP s odvoláním na údaje skupiny pro monitoring internetu NetBlocks. Podle AFP je to poprvé od návratu Talibanu k moci v roce 2021, co bylo v zemi telekomunikační spojení přerušeno.
„Veškerý náš obchod závisí na mobilních telefonech. Dodávky zboží se provádějí přes ně. Je to jako den volna, všichni jsou doma. Trh nefunguje,“ prohlásil kábulský obchodník Nadžíbulláh.
Návrat k rádiu
Diplomatické zdroje agentuře AFP potvrdily, že mobilní sítě jsou z velké části odpojeny. OSN informovala, že se v zemi musela vrátit k radiokomunikaci a omezenému satelitnímu připojení. AFP ztratila spojení se svou kanceláří v Kábulu v pondělí v 17:45 místního času (15:15 středoevropského času).
Ještě loni talibanská vláda považovala optickou síť o rozsahu 9350 kilometrů, kterou vystavěly předchozí Západem podporované vlády, za prioritu, která zemi pomůže přiblížit se světu a vymanit se z chudoby, připomněla AFP.