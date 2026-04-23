Hodnota majetku ruských miliardářů i přes sankce rekordně vzrostla, píše Forbes


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Hodnota majetku ruských miliardářů se za poslední rok zvýšila o jedenáct procent na rekordních 696,5 miliardy dolarů (14,5 bilionu korun), a to navzdory ruské agresi proti Ukrajině a nejtvrdším západním sankcím, jaké kdy byly zavedeny proti významné ekonomice. Uvádí to agentura Reuters s odkazem na ruskou verzi časopisu Forbes.

Všichni nejbohatší Rusové jsou spojeni s obrovskými zásobami přírodních zdrojů, které Moskva už desítky let vyváží na světové trhy. Hodnota jejich majetku se zvýšila zejména proto, že narušení obchodních toků vedlo k růstu cen komodit. Forbes ale poznamenal, že na nejvyšších místech žebříčku se neobjevila žádná nová jména.

Na první místo s majetkem za 37 miliard dolarů (asi 772 miliard korun) Forbes zařadil generálního ředitele investiční společnosti Severgroup Alexeje Mordašova. Hodnota jeho majetku za poslední rok stoupla o 8,4 miliardy dolarů (175 miliard korun).

Na druhém místě je šéf společnosti Interros a firmy na produkci kovů Nornickel Vladimir Potanin s majetkem za 29,7 miliardy dolarů (619,5 miliardy korun). Trojici nejbohatších Rusů doplňuje bývalý šéf ropné společnosti Lukoil Vagit Alekperov, jehož majetek podle Forbes činí 29,5 miliardy dolarů (asi 615 miliard korun). Čtvrté místo v žebříčku obsadil generální ředitel firmy Novatek Leonid Michelson a jeho rodina s majetkem za 28,3 miliardy dolarů (asi 590 miliard korun).

Jachta ruského oligarchy Alexeje Mordašova u Hongkongu, říjen 2022

Majetek amerických miliardářů je vyšší

Ruští miliardáři byli kdysi považováni za jedny z nejbohatších lidí na světě. Mnozí z nich zbohatli v chaotickém období po rozpadu Sovětského svazu – tehdy patřili mezi globální finanční elitu. Nyní je ale jejich majetek výrazně nižší proti majetku amerických miliardářů, kteří zbohatli na rozvoji technologického sektoru.

Žebříček nejbohatších lidí světa podle časopisu Forbes vede Elon Musk, jehož majetek časopis odhadl na 839 miliard dolarů (17,5 bilionu korun). Druhý je Larry Page z Googlu s majetkem za 257 miliard dolarů (přes pět bilionů korun).

„Půjčování času.“ Rusko zkresluje svá ekonomická data, říká šéf švédské rozvědky
Ruský vůdce Vladimir Putin (snímek ze 14. dubna 2026)

V roce 2021, tedy ještě před zahájením plnohodnotné ruské vojenské invaze na Ukrajinu, činila souhrnná hodnota majetku ruských miliardářů 606 miliard dolarů (12,6 bilionu korun), uvádí Forbes. Rusko zahájilo útok na Ukrajinu 24. února 2022, následně se stalo terčem rozsáhlých hospodářských sankcí ze strany západních zemí.

V loňském roce ruská ekonomika vzrostla jen o jedno procento, tempo růstu tak výrazně zpomalilo ze 4,3 procenta v roce 2024. Mezinárodní měnový fond (MMF) tento měsíc zlepšil odhad letošního růstu ruské ekonomiky na 1,1 procenta z předchozích 0,8 procenta. Rozhodnutí odůvodnil růstem cen ropy a dalších komodit v reakci na konflikt na Blízkém východě. MMF očekává, že stejné tempo růstu, tedy 1,1 procenta, si ruská ekonomika udrží i v roce 2027.

Aktuálně z rubriky Svět

Státy EU finálně schválily půjčku pro Ukrajinu i dvacátý balík sankcí proti Rusku

Členské státy EU finálně schválily unijní půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), oznámilo kyperské předsednictví. Maďarsko již ve středu stáhlo svou blokaci a následovala takzvaná písemná procedura. Unijní státy finálně schválily rovněž dvacátý balík sankcí proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině. Maďarsko a Slovensko již ve středu uvedly, že nebudou nová omezení blokovat, jestliže bude ruská ropa opět proudit ropovodem Družba do obou zemí.
13:58Aktualizovánopřed 3 mminutami

ŽivěSněmovna podpořila přísnější podmínky pro spotřebitelské úvěry

Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zřejmě zpřísní. Zákon by měl zavést horní hranici nákladů na takový úvěr. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) nebude smět překročit o čtyři body čtyřnásobek repo sazby vyhlašované Českou národní bankou. Reklama na tyto úvěry nebude smět naznačovat zájemcům, že když si půjčí peníze, zlepší to jejich finanční situaci. Novelu zákona, která tyto novinky přináší, ve čtvrtek podpořila sněmovna. Poslanci schválili i zavedení doplňovacích komunálních voleb. Odpoledne se věnují ústním interpelacím.
09:01Aktualizovánopřed 10 mminutami

Slovensko hlásí obnovení dodávek ropovodem Družba

Slovensko ve čtvrtek dvě hodiny po půlnoci začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Podle slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) je zprovoznění ropovodu potvrzením, že poškozen nebyl. O obnovení dodávek ropy Družbou ve čtvrtek informovala i maďarská petrochemická skupina MOL.
08:20Aktualizovánopřed 39 mminutami

OBRAZEM: Vítěz World Press Photo zachytil rodinné zoufalství při zásahu ICE

Nejlepší fotografii v soutěži World Press Photo v loňském roce pořídila americká fotografka Carol Guzyová, když zachytila zoufalství dcery ve chvíli, kdy agenti Úřadu pro imigraci a cla (ICE) zadržují jejího otce. Vítězné snímky napříč kategoriemi podle poroty „nabízejí mnohovrstevnaté pochopení světa, ve kterém žijeme“.
12:00Aktualizovánopřed 48 mminutami

Íránská ekonomika americkou námořní blokádu zřejmě ustojí, píše AFP

Americká námořní blokáda sice v nadcházejících týdnech sníží íránskou produkci ropy, avšak tvrzení o pádu tamní ekonomiky jsou předčasná, píše agentura AFP s odvoláním na komentáře analytiků. Oblastní velitelství ozbrojených sil Spojených států na Blízkém východě (CENTCOM) ve čtvrtek uvedlo, že USA od začátku své blokády přiměly 31 lodí, převážně ropných tankerů, změnit kurz a navrátit se do přístavů. Většina z lodí podle prohlášení pokyny následovala.
10:50Aktualizovánopřed 1 hhodinou

FBI prověřuje, jestli smrti či zmizení desítky vědců nejsou propojené

Nejméně deset vědců, kteří se ve Spojených státech zabývali výzkumem jaderných technologií, letectví a vesmíru, v posledních letech zemřelo nebo zmizelo. Federální úřad pro vyšetřování (FBI) se začal zabývat možnou spojitostí mezi jednotlivými případy. Výbor Sněmovny reprezentantů pro dohled vedený republikány tento týden oznámil, že spustí vlastní vyšetřování zpráv o úmrtích a zmizeních těchto osob, jež měly přístup k citlivým vědeckým informacím, píše web stanice CNN.
před 2 hhodinami

Macron se snaží zajistit si vliv i po odchodu z čela Francie, tvrdí kritici

Méně než rok před prezidentskými volbami čelí francouzský prezident Emmanuel Macron kritice od opozice a neziskových organizací, že na vysoké pozice ve státní správě dosazuje sobě blízké lidi, píše server Euractiv. Nedávné či chystané změny posilují tvrzení kritiků, že se Macron snaží udržet si vliv i po svém odchodu z Elysejského paláce, uvedl server.
před 2 hhodinami
