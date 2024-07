Finsko přijalo zákon, který umožňuje odmítat žádosti o azyl

Zákon pohraničníkům umožní vracet žadatele o azyl pokoušející se vstoupit do země z Ruska, s výjimkou dětí a handicapovaných.

Finsko společnou hranici loni oficiálně uzavřelo poté, co tudy do severské země směřovalo stále více migrantů ze zemí jako Sýrie a Somálsko. Migrace zesílila poté, co Finsko vstoupilo do NATO v reakci na ruskou válku na Ukrajině. Kreml odmítá, že by migraci používal jako zbraň, a viní Západ z očerňující kampaně.