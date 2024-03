Favoritem na slovenského prezidenta je Pellegrini. Kampaň zastínil boj o justici a Ficovy výroky k Ukrajině

Oba kandidáti se dostali do sporu také ohledně případného posílení zahraniční politiky Evropské unie na úkor členských států, které zmiňoval Korčok, či Pellegriniho názoru, že by slovenští hokejisté z KHL měli mít možnost reprezentovat zemi na nadcházejícím mistrovství světa. Korčok označil KHL za propagandistický nástroj ruského režimu, který vede válku proti Ukrajině.

Podle Mesežnikova budou prezidentské volby nejen soubojem hlavních favoritů, ale i táborů dvou hlavních politických bloků. „Toto hledisko bylo vždy viditelné a v nadcházejících volbách bude ještě viditelnější. Osobnostní charakteristiky ustupují do pozadí, do popředí se dostávají politické sympatie k těmto dvěma blokům,“ řekl Mesežnikov.

Podle dřívějších průzkumů by sice v prvním kole bodoval Korčok, nicméně nejspíš nezíská více než 50 procent hlasů, a tak se pravděpodobně bude konat kolo druhé, a to 6. dubna. V takovém případě má větší šanci právě Pellegrini. Podle modelu Medianu SK by zvítězil se ziskem 51,7 procenta hlasů, zatímco Korčok by obdržel 48,3 procenta. Agentura oslovila 1214 respondentů mezi 23. a 27. únorem.

Historik i bývalý policista mezi kandidáty

Na třetím místě by podle průzkumu skončil někdejší ministr spravedlnosti a bývalý předseda slovenského nejvyššího soudu Štefan Harabin. O prezidentský úřad se dál uchází třeba předseda nejmenší vládní formace, Slovenské národné strany, Andrej Danko, expremiér Igor Matovič (dříve Obyčajní Ľudia a nezávislé osobnosti) nebo exministr zahraničí a zkušený diplomat Ján Kubiš.