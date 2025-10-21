Evropa podle Bloombergu chystá plán na příměří na Ukrajině

Evropské země připravují společně s Ukrajinou dvanáctibodový návrh na ukončení ruské invaze na stávající bojové linii, informovala v úterý s odvoláním na své zdroje agentura Bloomberg s tím, že na plnění plánu by měl dohlížet mírový výbor pod předsednictvím amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Evropští lídři v úterý společně s nejvyššími představiteli Evropské unie vyzvali Washington, aby pevně trval na okamžitém příměří. V takovém případě by podle připravovaného návrhu stávající bojová linie sloužila jako základ pro budoucí mírové rozhovory, napsal Bloomberg. Moskva naopak příměří podmiňuje tím, že se Ukrajina vzdá i rozsáhlých území, které Rusko nekontroluje.
Připravovaný evropský návrh slibuje Ukrajině bezpečnostní záruky, fondy na opravu válečných škod a také cestu k rychlému členství země v Evropské unii. Plán, který předpokládá příměří a zastavení dalšího postupu vojsk, dále počítá s návratem všech deportovaných dětí na Ukrajinu a s výměnou vězňů.
Následná jednání po klidu zbraní by se věnovala správě okupovaných území, ačkoli Evropa a ani Ukrajina by tyto regiony neuznaly jako ruské, poznamenal Bloomberg.
Nejistý osud schůzky Trumpa s Putinem
Trump minulý týden sdělil, že se chce v brzké době sejít v Budapešti s ruským vládcem Vladimirem Putinem, aby s ním jednal o mírovém řešení ruské války na Ukrajině. Z aktuálních zpráv médií a výpovědí nejmenovaných amerických činitelů ale vyplývá, že schůzka se v dohledné době neuskuteční.
Jedním z důvodů je podle médií neochota Moskvy ustoupit od požadavků. Kreml uvedl, že o termínu summitu je předčasné hovořit, neboť je nejdříve potřeba pečlivých příprav, což zabere čas.
Lídři evropských zemí se v pátek setkají v Londýně na schůzce takzvané koalice ochotných, což je skupina zemí podporujících Ukrajinu v obraně před ruskou invazí. V britské metropoli je očekáván také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Za Česko se jednání zúčastní prostřednictvím videokonference premiér Petr Fiala (ODS).