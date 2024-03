Europoslanci schválili plán, který do roku 2030 počítá s nulovými emisemi nových budov

Budovy podle Evropské komise v současnosti spotřebovávají dvě pětiny energií v Evropské unii a produkují 36 procent emisí skleníkových plynů. Cílem revidované směrnice je dosáhnout úplné klimatické neutrality do roku 2050.

Pro přijetí navrhované revize příslušné směrnice o energetické náročnosti budov hlasovalo 370 poslanců, 199 bylo proti a 46 se zdrželo. Aby vstoupila v platnost, musí směrnici ještě formálně schválit Rada EU, složená z členských států. Směrnici v hlasování podpořilo šest zástupců Česka v EP, proti bylo dvanáct a jedna europoslankyně se zdržela.

Plán podpoří vznik pracovních míst ve stavebnictví, tvrdí zastánci

Hlasování předcházela v pondělí večer bouřlivá debata, ve které zazněly argumenty pro i proti.

„Budete mít příležitost podpořit nižší účty za energie a vytvoření tisíců pracovních míst,“ přesvědčoval své kolegy předkladatel, irský zelený europoslanec Ciarán Cuffe. Nový nástroj podle něj navrhuje cestu umožňující renovovat budovy tam, kde je to nejvíce zapotřebí. „Nikoho nechceme nechat na holičkách, chceme lepší budoucnost pro všechny,“ dodal na adresu nejzranitelnějších domácností, například důchodců.

Plán by podle něj neměl vést k drastickému zdražení nájmů, ale měl by zajistit do roku 2050 energetickou neutralitu budov v EU, čemuž členské státy musí zajistit dostatečné financování, a to i s použitím prostředků od EU.