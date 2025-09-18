Evropská komise vyhoví návrhu Česka a dalších států a připraví návrh na zastropování cen nových emisních povolenek na individuální vytápění domácností a na pohonné hmoty, řekl premiér Petr Fiala (ODS) televizi CNN Prima News. Rozhodnutí zároveň označil za velký úspěch, byť českým cílem je tyto emisní povolenky vůbec nezavádět, dodal. K tomu se však dosud nepodařilo získat většinu.
EK vyhoví výzvě žádající zastropování cen nových povolenek, řekl Fiala
Nový systém ETS 2 má obchodování s emisními povolenkami rozšířit například na silniční dopravu nebo vytápění budov. Platit má podle současných plánů od roku 2027. Tuzemsko patří do skupiny téměř dvou desítek zemí, které žádají jeho změny.
Fiala CNN Prima News řekl, že dostal aktuální informace od ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) z jednání unijních ministrů pro životní prostředí v Bruselu. „Nejnovější zpráva je, že Evropská komise vyhoví požadavku, který jsme dali jako koalice devatenácti států. A připraví návrh, aby cena emisní povolenky byla skutečně zastropována,“ upřesnil předseda vlády. Nikdo se tak nebude muset obávat růstu nákladů na pohonné hmoty či bydlení, což predikovaly některé odhady, doplnil.
„Já bych si přál, aby se ty emisní povolenky druhého typu vůbec nezavedly. Na to ale většinu nemáme,“ podotkl. Po středečním jednání kabinetu Fiala prohlásil, že Česko je připravené hledat podporu pro další úpravy, odsun a zrušení tohoto typu povolenek.
V současnosti v EU funguje systém povolenek ETS, který se vztahuje na elektrárny a průmyslové podniky produkující skleníkové plyny. Každá povolenka umožňuje vypustit do ovzduší jednu tunu oxidu uhličitého, případně ekvivalentní množství jiného plynu. Výnosy z prodeje mají členské státy EU využívat na opatření na ochranu klimatu.