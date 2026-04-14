Část Poláků chce silnici propojující české a ukrajinské hranice


před 14 mminutami
Události: Výstavba dálnic v Polsku
Polští silničáři pokračují v rychlé výstavbě dálnic. Aktuálně už je v zemi otevřených na pět a půl tisíce kilometrů rychlostních komunikací – před pěti lety to bylo přibližně o tisíc kilometrů méně. Lidé především na jihu země ale už nyní horují za další komunikaci. Přejí si novou silnici, která by propojila české a ukrajinské hranice.

Obyvatelé polského města Čenstochová bojují za lepší propojení se zbytkem země – zajistit by ho měla komunikace s označením S46. „Určitě by se tím otevřel evropský koridor z Čech přes jižní a střední Polsko až na Ukrajinu,“ uvedl aktivista Andrzej Gbur.

Trasa dálnice by měla vést od tuzemských hranic až k těm ukrajinským a propojit města Opolí, Čenstochová, Kielce nebo Lublin. Gbur se pro ni nyní snaží sehnat politickou podporu.

„Výstavba takové silnice je magnetem pro vznik nových firem, továren, skladů, které vytvářejí pracovní místa. A to zároveň zabrání odlivu lidí do větších měst,“ míní aktivista.

„Česko má přístup k moři,“ zavtipkoval si Tusk po otevření klíčové silnice
Úsek S3 Bolków – Kamienna Góra

Využití i pro armádu

Oblastí už v minulosti vedl obchodní koridor, který propojoval území dnešního Polska se střední a jižní Evropou. Projekt moderní rychlostní komunikace chce na tento historický dopravní uzel navázat, a nese proto název Stará polská stezka.

Kromě tamních řidičů by ji mohla využívat i polská armáda, která zajišťuje dodávky pomoci na Ukrajinu. „Výstavba této silnice by diverzifikovala možnosti přesunu vojsk a logistiky,“ podotkl předseda městské rady Čenstochové Marcin Biernat.

Pokud se podaří dostat návrh do vládního programu, stavba by podle tamních samospráv mohla být hotová do osmi let. V tu dobu by už v celé zemi mělo být podle aktuálních plánů průjezdných na osm tisíc kilometrů dálnic nebo rychlostních silnic – z velké části financovaných z unijních fondů.

ŘSD zahájilo stavbu posledního úseku D11
Zahájení stavby úseku dálnice D11 z Jaroměře do Trutnova

„Každé město si přeje lepší propojení. Na druhou stranu v Polsku ubývá obyvatel a potřeba výstavby dalších dálnic tak může být docela sporná,“ poznamenal dopravní expert z univerzity SGH Michal Wolanski.

Prioritou by podle odborníků měla být dostavba okruhu okolo polské metropole. Ve Slezském a Opolském vojvodství ale doufají, že práce brzy začne i na silnici S46.

Otevřel se opravený úsek dálnice mezi Polskem a Litvou, je důležitý i pro bezpečnost
Prezidenti Litvy a Polska Gitanas Nauséda a Karol Nawrocki

Konflikt na Blízkém východě zvedá ceny letenek, zdražit mohou i letní dovolené

Konflikt na Blízkém východě zvedá ceny letenek, zdražit mohou i letní dovolené

před 44 mminutami
Útoku v Southportu mohli dle nového vyšetřování zabránit rodiče agresora i úřady

Útoku v Southportu mohli dle nového vyšetřování zabránit rodiče agresora i úřady

před 7 hhodinami
Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu"

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

12. 4. 2026Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

Média: Izraelské údery v Libanonu zabily nejméně šest lidí, Hizballáh útočí nazpět

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Aktuálně: Obrana zakázala armádě vysílat rozhovor s Pavlem, Hrad mluví o cenzuře

Aktuálně: Obrana zakázala armádě vysílat rozhovor s Pavlem, Hrad mluví o cenzuře

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami
Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump

Zničíme íránské lodě, které se přiblíží k americké blokádě, hrozí Trump

včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Konflikt na Blízkém východě zvedá ceny letenek, zdražit mohou i letní dovolené

Nejen do cen letenek, ale i letních dovolených se může promítnout dražší letecké palivo, za nímž stojí konflikt na Blízkém východě. Cestovní kanceláře zatím plošně nezdražují, růst cen zhruba o desetinu je ale do budoucna možný. Dálkové lety jsou už nyní dražší i o tisíce korun.
před 44 mminutami

Vance: USA dosáhly v rozhovorech s Íránem pokroku, Teherán nyní musí jednat

Spojené státy v rozhovorech s Íránem dosáhly značného pokroku. V rozhovoru se stanicí Fox News to v noci na úterý prohlásil americký viceprezident JD Vance, který jednání v pákistánské metropoli Islámábádu za americkou stranu vedl. Rozhovory skončily v neděli bez dohody, podle Vanceho je nyní na Teheránu, aby jednal.
před 3 hhodinami

Vance je smutný z Orbánovy porážky, s nástupcem ale USA chtějí spolupracovat

Americký viceprezident JD Vance je smutný z volební porážky maďarského premiéra Viktora Orbána, je si ale jistý, že Spojené státy s jeho nástupcem budou dobře spolupracovat. Vance to prohlásil v rozhovoru se stanicí Fox News. Vance těsně před nedělními volbami přijel do Budapešti, kde podpořil Orbána a kritizoval Evropskou unii, která podle něj hanebně zasahovala do maďarských parlamentních voleb.
před 5 hhodinami

Útoku v Southportu mohli dle nového vyšetřování zabránit rodiče agresora i úřady

Útoku v britském Southportu, při kterém předloni ubodal tehdy sedmnáctiletý Axel Rudakubana tři dívky a dalších deset lidí zranil, mohli a měli podle nového vyšetřování předejít rodiče pachatele i britské úřady. Na závěry zveřejněné v pondělí upozornila agentura AP. Britský premiér Keir Starmer označil závěry vyšetřování za hluboce znepokojující a přislíbil zásadní změny.
před 7 hhodinami

Končí Orbánova éra. Tisza se těší z „bezprecedentního mandátu“

Maďarské parlamentní volby s velkým náskokem vyhrála opoziční Tisza. Její předseda Péter Magyar řekl, že strana získala bezprecedentní mandát. Podle nynějších propočtů má velkou šanci na dosažení ústavní většiny v parlamentu, díky níž bude moci v Maďarsku provádět dalekosáhlé změny. Premiér Viktor Orbán, který v zemi vládl posledních šestnáct let, prohru své strany Fidesz uznal.
12. 4. 2026Aktualizovánopřed 8 hhodinami

Nechci papeže, který kritizuje prezidenta USA, řekl Trump a zpodobnil se jako mesiáš

Prezident USA Donald Trump prohlásil, že papež Lev XIV. má podle něj slabé postoje v zahraniční politice a vůči kriminalitě. Hlava katolické církve by prý měla být Trumpovi vděčná za zvolení papežem. Papeže na své síti Truth Social vyzval, aby přestal být politikem a nepodbízel se radikální levici. Šéf Bílého domu podle agentury AFP dodal, že není papežovým fanouškem. Lev XIV. v minulosti kritizoval kroky americké administrativy proti migraci či aktivity na Blízkém východě.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami

Všichni vědí, že Ukrajina je ve válce obětí, prohlásil Magyar

Maďaři se v parlamentních volbách vyslovili pro naprostou změnu režimu, řekl den po pravděpodobném zisku ústavní většiny šéf vítězné strany Tisza a zřejmý budoucí premiér země Péter Magyar. Slíbil obnovení systému brzd a protivah. Jako první na řadu přijdou opatření proti korupci, oznámil. Chce tak co nejdříve dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz. Ukrajinu označil za oběť agrese, Rusko je podle něj bezpečnostní hrozbou.
včeraAktualizovánopřed 9 hhodinami
