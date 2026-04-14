Část Poláků chce silnici propojující české a ukrajinské hranice

Polští silničáři pokračují v rychlé výstavbě dálnic. Aktuálně už je v zemi otevřených na pět a půl tisíce kilometrů rychlostních komunikací – před pěti lety to bylo přibližně o tisíc kilometrů méně. Lidé především na jihu země ale už nyní horují za další komunikaci. Přejí si novou silnici, která by propojila české a ukrajinské hranice.
Obyvatelé polského města Čenstochová bojují za lepší propojení se zbytkem země – zajistit by ho měla komunikace s označením S46. „Určitě by se tím otevřel evropský koridor z Čech přes jižní a střední Polsko až na Ukrajinu,“ uvedl aktivista Andrzej Gbur.
Trasa dálnice by měla vést od tuzemských hranic až k těm ukrajinským a propojit města Opolí, Čenstochová, Kielce nebo Lublin. Gbur se pro ni nyní snaží sehnat politickou podporu.
„Výstavba takové silnice je magnetem pro vznik nových firem, továren, skladů, které vytvářejí pracovní místa. A to zároveň zabrání odlivu lidí do větších měst,“ míní aktivista.
Využití i pro armádu
Oblastí už v minulosti vedl obchodní koridor, který propojoval území dnešního Polska se střední a jižní Evropou. Projekt moderní rychlostní komunikace chce na tento historický dopravní uzel navázat, a nese proto název Stará polská stezka.
Kromě tamních řidičů by ji mohla využívat i polská armáda, která zajišťuje dodávky pomoci na Ukrajinu. „Výstavba této silnice by diverzifikovala možnosti přesunu vojsk a logistiky,“ podotkl předseda městské rady Čenstochové Marcin Biernat.
Pokud se podaří dostat návrh do vládního programu, stavba by podle tamních samospráv mohla být hotová do osmi let. V tu dobu by už v celé zemi mělo být podle aktuálních plánů průjezdných na osm tisíc kilometrů dálnic nebo rychlostních silnic – z velké části financovaných z unijních fondů.
„Každé město si přeje lepší propojení. Na druhou stranu v Polsku ubývá obyvatel a potřeba výstavby dalších dálnic tak může být docela sporná,“ poznamenal dopravní expert z univerzity SGH Michal Wolanski.
Prioritou by podle odborníků měla být dostavba okruhu okolo polské metropole. Ve Slezském a Opolském vojvodství ale doufají, že práce brzy začne i na silnici S46.