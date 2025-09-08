Britský premiér Keir Starmer se v pondělí ve svém vládním sídle v Londýně setkal s prezidentem Palestinské autonomie Mahmúdem Abbásem, který ocenil slib Spojeného království uznat tento měsíc palestinský stát. Informovala o tom agentura Reuters. Starmer v červenci oznámil, že Británie v září uzná existenci Státu Palestina, pokud izraelská vláda nepřijme zásadní kroky k ukončení katastrofální situace v Pásmu Gazy a k uzavření příměří v tamní válce.
Britský premiér Starmer se setkal s prezidentem palestinské samosprávy Abbásem
Konečné rozhodnutí uznat palestinský stát učiní Británie podle dřívějšího prohlášení Starmera před nadcházejícím zasedáním Valného shromáždění OSN, kdy vyhodnotí, nakolik obě strany konfliktu v tomto směru dosáhly pokroku. Britský premiér tehdy současně vzkázal palestinskému teroristickému hnutí Hamás, že musí ihned propustit všechny rukojmí, souhlasit s dohodou o příměří, odzbrojit a akceptovat, že se nebude podílet na budoucí vládě v Gaze.
Izrael vede v Gaze ofenzivu proti hnutí Hamás, které v říjnu 2023 zaútočilo na Izrael. Při teroristickém útoku palestinští ozbrojenci zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli. Při izraelské ofenzivě od té doby podle úřadů v Gaze, ovládaných Hamásem, zemřelo přes 64 500 Palestinců. Tyto údaje, které OSN považuje za spolehlivé, nerozlišují mezi ozbrojenci a civilisty.
Myšlenku nezávislého palestinského státu existujícího vedle Izraele podporuje Británie dlouhodobě, ale až dosud tvrdila, že jeho uznání by mělo být součástí vyjednaného dvoustátního řešení konfliktu.