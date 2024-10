Británie se vzdává strategického ostrova ve prospěch původních obyvatel. A možná Číny

před 16 m minutami | Zdroj: BBC , The Guardian , The Washington Post , Reuters , Human Rights Watch , ABC , Deutche Welle

Spojené království v 60. a 70. letech minulého století vyhnalo zhruba patnáct set Čagosanů z jejich domovů. Organizace Human Rights Watch (HRW) událost označila za zločin proti lidskosti a jednu z nejostudnějších epizod poválečného kolonialismu. Podle hlavního poradce HRW Clivea Baldwina aktuální dohoda sice řeší „křivdy spáchané v minulosti“, ale „vypadá to, že ve zločinech se bude pokračovat dlouho do budoucna“.

O historickém významu tohoto okamžiku nelze pochybovat, píše BBC. Britské impérium se kdysi rozkládalo na velké části zeměkoule. A přestože se v průběhu 20. století z velké části vzdalo kontroly nad mnoha zeměmi, stále existuje několik míst, kde jsou britské nároky na svrchovanost sporné, například Gibraltar a Falklandy, rekapituluje The Washington Post. Půl století poté, co se Velká Británie vzdala kontroly nad téměř celým globálním impériem, se dohodla na předání jedné z posledních částí.

Spojené království poskytne Mauriciu balíček finanční podpory, včetně ročních plateb a investic do infrastruktury. Mauricius bude moci zahájit program přesídlování na Čagoské ostrovy, ale ne na ostrov Diego Garcia. Tam Spojené království zajistí provoz vojenské základny na „počáteční období“ 99 let.

Dohoda stále podléhá finalizaci, ale obě strany slíbily, že ji dokončí co nejrychleji. „Jedná se o zásadní okamžik v našich vztazích a projev našeho trvalého závazku k mírovému řešení sporů a právnímu státu,“ uvádí se v prohlášení britského premiéra Keira Starmera a mauricijského premiéra Pravinda Jugnautha.

V minulosti se různé orgány OSN, včetně Mezinárodního soudního dvora a Valného shromáždění, v drtivé většině postavily na stranu Mauricia a požadovaly, aby se Spojené království vzdalo toho, co někteří považují za „poslední kolonii v Africe“.

Britsko-americká základna je logistickým, komunikačním a tankovacím centrem námořnictva a její součástí je přistávací dráha, z níž startovaly dálkové bombardéry do Afghánistánu a Iráku. Podle deníku The Washington Post význam ostrova pro strategické priority USA roste.

Základna se nachází více než patnáct set kilometrů jihozápadně od Indie a je součástí sítě strategických míst, z nichž Spojené státy monitorují čínskou a íránskou námořní přítomnost a které jsou součástí plánů na udržení protiteroristických schopností v Afghánistánu poté, co se odtamtud stáhla alianční vojska.

„Čagosané zůstávají bezmocní“

Původní obyvatelé ostrova na rozhodnutí nemají jednotný pohled. Někteří jsou odhodlaní se vrátit zpět a žít na izolovaných ostrovech, jiní se více soustředí na svá práva a postavení v jednání o své budoucnosti.

Například předseda skupiny uprchlíků z ostrova Čagos, kterému byly čtyři, když byla jeho rodina deportována na Mauricius, dohodu uvítal. „Byl to dlouhý boj trvající více než 40 let,“ řekl deníku The Guardian Olivier Bancoult, který posledních 25 let vedl řadu právních sporů o svrchovanost ostrovů. „Dnešní den je však znamením uznání nespravedlnosti,“ doplnil.

Podle něj zatím není jasné, kolik Čagosanů by se chtělo na ostrovy, z nichž mnohé jsou neobyvatelné, vrátit. Připustil sice, že ti, kteří se narodili na největším ostrově – Diego Garcia – se nebudou moci vrátit, ale vyjádřil naději, že by Čagosané mohli být upřednostněni pro práci na tomto ostrově.

Avšak organizace sdružující Čagosany ve Spojeném království a dalších zemí Chagossian Voices lituje, že čagoská komunita byla z jednání vyloučena. „Čagosané se o tomto výsledku dozvěděli z médií a zůstávají bezmocní a bez hlasu při rozhodování o vlastní budoucnosti a budoucnosti naší vlasti. Názory Čagosanů, původních obyvatel ostrovů, byly důsledně a záměrně ignorovány a my požadujeme jejich plné zahrnutí do přípravy smlouvy,“ oznámila organizace.

Tamilští uprchlíci

Na ostrově Diego Garcia před třemi lety uvízlo více než šedesát tamilských uprchlíků (z jihu Indie), kteří se snažili dostat do Kanady. Od té doby jsou na ostrově zadržováni. Ten je stovky kilometrů od jakéhokoliv jiného osídlení a nepovolané návštěvy jsou kvůli vojenské základně zakázány.

Na začátku letošního roku Úřad OSN pro uprchlíky informoval, že odlehlý ostrov „není vhodným místem“ pro dlouhodobé zadržování migrantů. Spojené království orgánu povolilo přístup na ostrov po více než dvou letech od příjezdu migrantů.