Bouře Benjamin postupuje přes Evropu, ve Francii je 60 tisíc lidí bez proudu

Německý turista utonul na Korsice při koupání v řece, kde ho po bouři překvapila rychle stoupající hladina vody, informovala agentura AFP. Bouře Benjamin, po jejímž řádění ve Francii nadále zůstává šedesát tisíc odběratelů bez elektrické energie, bude přes Belgii a Nizozemsko postupovat na východ včetně Česka.
Pětačtyřicetiletý Němec se s manželkou a dvěma dětmi ve věku devět a třináct let koupali v řece Fango nedaleko obce Galéria. Hasiči uvedli, že je zaskočilo rychlé stoupání hladiny a silný proud. Zatímco ženu a děti se podařilo zachránit, muž utonul. Do pátrání po něm se zapojilo dvanáct hasičů a šest vodních záchranářů s vrtulníkem, uvedla DPA.
Starosta obce Jean-Marie Seité uvedl, že údolí, kde se neštěstí stalo, je po deštích velmi náchylné k záplavám. Zároveň řekl, že zde chybí varovný systém, který by rozeslal na mobilní telefony v oblasti upozornění.
Francouzský ministr hospodářství Roland Lescure ve čtvrtek odpoledne uvedl, že země nadále čelí bouři Benjamin, která připravila desítky tisíc domácností o elektřinu. Rychlost větru v nárazech přesahuje sto kilometrů v hodině. V některých oblastech dosahuje až 160 kilometrů v hodině.
V Royanu na jihozápadě Francie utrpěli zranění tři lidé, na jejichž vůz spadl strom. V Gironde rovněž na jihozápadě padající stromy zranily řidiče autobusu a zasahujícího hasiče.
Bouře již naopak přešla nad Británií, ačkoli tam meteorologové nadále varují před lokálními záplavami, především na východě Anglie, kde je bez elektřiny několik tisíc domácností. Na pobřeží Severního moře je nadále silný vítr.