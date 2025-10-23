Bouře Benjamin postupuje přes Evropu, ve Francii je 60 tisíc lidí bez proudu


před 10 mminutami|Zdroj: ČTK

Německý turista utonul na Korsice při koupání v řece, kde ho po bouři překvapila rychle stoupající hladina vody, informovala agentura AFP. Bouře Benjamin, po jejímž řádění ve Francii nadále zůstává šedesát tisíc odběratelů bez elektrické energie, bude přes Belgii a Nizozemsko postupovat na východ včetně Česka.

Pětačtyřicetiletý Němec se s manželkou a dvěma dětmi ve věku devět a třináct let koupali v řece Fango nedaleko obce Galéria. Hasiči uvedli, že je zaskočilo rychlé stoupání hladiny a silný proud. Zatímco ženu a děti se podařilo zachránit, muž utonul. Do pátrání po něm se zapojilo dvanáct hasičů a šest vodních záchranářů s vrtulníkem, uvedla DPA.

Starosta obce Jean-Marie Seité uvedl, že údolí, kde se neštěstí stalo, je po deštích velmi náchylné k záplavám. Zároveň řekl, že zde chybí varovný systém, který by rozeslal na mobilní telefony v oblasti upozornění.

Francouzský ministr hospodářství Roland Lescure ve čtvrtek odpoledne uvedl, že země nadále čelí bouři Benjamin, která připravila desítky tisíc domácností o elektřinu. Rychlost větru v nárazech přesahuje sto kilometrů v hodině. V některých oblastech dosahuje až 160 kilometrů v hodině.

V Royanu na jihozápadě Francie utrpěli zranění tři lidé, na jejichž vůz spadl strom. V Gironde rovněž na jihozápadě padající stromy zranily řidiče autobusu a zasahujícího hasiče.

Lidé stojí poblíž pobřeží v britském Newhavenu (23. října 2025)
Zdroj: Reuters/Toby Melville

Bouře již naopak přešla nad Británií, ačkoli tam meteorologové nadále varují před lokálními záplavami, především na východě Anglie, kde je bez elektřiny několik tisíc domácností. Na pobřeží Severního moře je nadále silný vítr.

Aktuálně z rubriky Svět

Zelenskyj vyzval EU, aby využití zmrazených ruských aktiv vyřešila co nejdříve

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval unijní lídry na summitu v Bruselu, aby se co nejdříve dohodli na plánu využití zmrazených ruských aktiv v Evropě na podporu bránící se Ukrajiny. Moskva pohrozila bolestivou odpovědí na jakýkoliv krok, kterým by se Unie pokusila zabavit ruská aktiva zmrazená na evropských účtech. Členské státy EU se ještě před začátkem summitu EU shodly na devatenáctém balíku sankcí proti Rusku.
08:02Aktualizovánopřed 6 mminutami

Bouře Benjamin postupuje přes Evropu, ve Francii je 60 tisíc lidí bez proudu

Německý turista utonul na Korsice při koupání v řece, kde ho po bouři překvapila rychle stoupající hladina vody, informovala agentura AFP. Bouře Benjamin, po jejímž řádění ve Francii nadále zůstává šedesát tisíc odběratelů bez elektrické energie, bude přes Belgii a Nizozemsko postupovat na východ včetně Česka.
před 10 mminutami

Berlín jedná s Talibanem o deportaci Afghánců, čelí za to kritice

Dvacet evropských zemí včetně Česka žádá Evropskou komisi o pomoc s navracením afghánských uprchlíků do vlasti. Apel podepsal také Berlín, který jedná i přímo s hnutím Taliban, které v Afghánistánu vládne. Podle kritiků to ohrožuje citlivé údaje lidí nejen v Německu.
před 1 hhodinou

Litva hlásí, že její vzdušný prostor narušily dva ruské letouny

Litevský vzdušný prostor ve čtvrtek na 18 vteřin narušily dva ruské vojenské letouny, uvedla podle agentury Reuters litevská armáda. V reakci vzlétly španělské stroje Eurofighter Typhoon, které jsou v regionu nasazeny v rámci mise Severoatlantické aliance pro ochranu vzdušného prostoru Litvy, Lotyšska a Estonska NATO Baltic Air Police. Tito tři členové aliance bojová letadla nevlastní.
před 1 hhodinou

EU přijala 19. balík protiruských sankcí

Členské státy EU se shodly na devatenáctém balíčku sankcí proti Rusku, uvedlo dánské předsednctví. Balík je reakcí na pokračující ruskou invazi na Ukrajinu, zahrnuje řadu opatření v oblasti energetiky a financí včetně postupného zákazu dovozu zkapalněného zemního plynu (LNG) z Ruska.
08:14Aktualizovánopřed 3 hhodinami

USA uvalily sankce na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil

Spojené státy ve středu oznámily uvalení sankcí na dvě největší ruské ropné společnosti Rosněfť a Lukoil. Šéf resortu financí Scott Bessent uvedl, že k tomuto kroku Washington přistoupil, protože ruský vládce Vladimir Putin odmítá ukončit válku proti Ukrajině, kterou americký ministr označil jako nesmyslnou. Moskva označila sankce za extrémně kontraproduktivní, pokud jde o mír na Ukrajině. Podle mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mariji Zacharovové ruské cíle na Ukrajině zůstávají nezměněné.
včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Rusko opět útočilo na Kyjev, úřady hlásí zraněné

Ruské bezpilotní letouny zaútočily druhou noc po sobě na ukrajinské hlavní město Kyjev, kde zranily sedm lidí a poničily několik budov, uvedl starosta města Vitalij Klyčko. Útoky a pády trosek dronů podle něj vedly k požárům ve třech obytných domech a poškození dalších budov, včetně školy a mateřské školy. Po ruských útocích v Kramatorsku zemřeli dva ukrajinští novináři a jeden byl zraněný. Ukrajinská armáda informovala, že zasáhla rafinerii v ruské Rjazani.
08:51Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Jen v Maďarsku lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, řekl Orbán

Maďarsko je jedinou zemí, kde lze uzavřít mír mezi Ruskem a Ukrajinou, prohlásil premiér Viktor Orbán v projevu k výročí protisovětského povstání z roku 1956. Agentury informují, že Orbánovu projevu předcházel průvod tisíců jeho stoupenců ulicemi Budapešti. Chtěli tím ukázat sílu maďarského premiéra, jehož příští rok na jaře po patnácti letech u moci čekají zřejmě zatím nejtěžší parlamentní volby. Na čtvrtek naplánovalo shromáždění také opoziční uskupení TISZA.
12:55Aktualizovánopřed 4 hhodinami
