Atentátník je v našich rukách, tvrdí FSB po smrti ruského generála

Devětadvacetiletý cizinec podle tvrzení FSB uvedl, že před několika měsíci přijel do Moskvy na příkaz ukrajinských zpravodajských služeb. V metropoli si koupil elektrickou koloběžku, do které nastražil improvizované výbušné zařízení, a tu zaparkoval před vchodem do bytového domu, kde Kirillov bydlel. Jakmile generál opustil se svým asistentem budovu, Uzbek bombu na dálku odpálil, píše se v prohlášení tajné služby.

Celou akci sledovali prostřednictvím palubní kamery organizátoři atentátu se sídlem v ukrajinském Dnipru, tvrdí FSB. Za atentát údajně muži slíbili sto tisíc dolarů (přes 2,3 milionu korun) a trvalý pobyt v neupřesněné zemi Evropské unie.

Deník Kommersant informoval, že ruští vyšetřovatelé zadrželi dalšího podezřelého, což ale podle Reuters nelze nezávisle potvrdit. Portál Baza zveřejnil záběry, u kterých uvádí, že je na nich zachycen výslech s podezřelým. Telegramový kanál má blízko k ruským bezpečnostním složkám. Pravost videa však nelze nezávisle ověřit.

Ukrajinská tajná služba SBU se v úterý k činu přiznala, za což Moskva pohrozila odplatou a obvinila spojence Kyjeva z podílu na incidentu.