Arabsky hovořící drúzové slouží v izraelské armádě. „Hamás spáchal nelidské krutosti“

Z okna starostovy kanceláře jsou vidět pohraniční hory. Právě tam 9. října zemřel podplukovník Alim Saad, když odrážel útok islamistů z Libanonu. „Ve středu, dva dny po té nešťastné události, měl ukončit aktivní službu. Chystal se, že půjde studovat a bude běžným civilistou. Takže to pro mě není vůbec snadné,“ svěřuje se Saadová.

„Zabránil velkému neštěstí. Kdyby tito proklatí teroristé uspěli a pronikli do pohraničních vesnic, mohli provést podobný masakr jako ten, který jsme viděli poblíž Pásma Gazy,“ myslí si místní šejk a strýc padlého vojáka Sálih.

Vztahy nebyly vždy idylické

Další voják ze stejného města padl na jihu v Gaze. Portréty obou jsou zde k vidění prakticky všude. Služba v armádě je tu však samozřejmostí. „Za celých 24 let vojenské služby jsem nikdy nepocítil diskriminaci, nebo že bych byl brán jako někdo odlišný,“ uvádí drúzský veterán izraelské armády Salim.

Jediná odlišnost je jazyková, a ta je spíš zdrojem přátelského vtipkování. „Když třeba potřebujete narychlo říct nějaké slovo a nepamatujete si, jak se to řekne hebrejsky. To se vždycky stává a vždycky je to legrace,“ říká Salim.

Drúzové jsou důkaz, že část arabské populace stojí na straně Izraele. „To není Židé versus Arabové nebo muslimové. To není Palestina versus Izrael. To, co spáchal Hamás neboli Islámský stát, to jsou nelidské krutosti. To je jako holokaust,“ říká starosta Saad.