Bývalý agent Mosadu pro ČT: Umírněný arabský svět se pevně staví za Izrael

Šimron sdělil, že po válce se bude pečlivě zkoumat, jak mohlo dojít k útoku 7. října, kdy byl podle něj Izrael „poražen“. „Celá naše výzvědná komunita dosud přesně nechápe, co se stalo, ale byl to hrozný debakl,“ sděluje s tím, že si je jistý, že „dalších 50 let se to už nestane“. Jde prý o historický mezník.

Podle něj ale i palestinský vůdce Hamásu Jahjá Sinvár podcenil Izrael. V jeho akcích prý není vojenská logika, protože se po „půldenní pohromě“, kdy bylo povražděno 1200 civilistů a dalších více než 200 uneseno, Izrael nevzdá.

„Někteří diváci si snad vzpomenou na film Pearl Harbor, kde admirál Jamamoto poblahopřál svým důstojníkům, ale říkal, že probudili obra, který nás nakonec asi zničí. Myslím, že totéž se nyní děje v Gaze,“ míní Šimron.

Podle Šimrona se změní vláda

Podle novináře má další útočení na Hamás z vojenského hlediska logiku, ale tlak izraelské i mezinárodní veřejnosti volá po prodloužení klidu zbraní. „Nevím, jestli bude Hamás zcela zničen, ale tak 90 procent bude určitě vyhlazeno. (…) Myslím, že umírněný arabský svět se pevně staví za Izrael. A říkají nám také, skoncujte s nimi, my nechceme takové teroristy, vždyť to ani nejsou Arabové nebo jsou to Arabové, ale ne ti dobří. A my budeme rádi, když je zničíte,“ tvrdí Šimron.

Podle bývalého agenta ale události ze 7. října budou působit i na veřejné mínění v Izraeli, které se prý bude „posouvat dále doprava“. „Jistě, že se změní vláda. Sedmdesát procent Izraelců říká, že by premiér Benjamin Netanjahu po té černé sobotě měl odejít. (…) Je to velmi zajímavá doba a jsem přesvědčen, že někteří další lidé o tom budou psát. Ale já asi ještě ne.“