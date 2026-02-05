Arabská menšina v Izraeli se potýká s rostoucím počtem vražd. Stojí za nimi gangy


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
Události: Arabské gangy v Izraeli
Při další střelbě mezi znepřátelenými arabskými klany zahynuli v Izraeli tři lidé. Narůstající vlna ozbrojeného násilí si jen vloni vyžádala přes 250 obětí. Zástupci dvoumilionové muslimské menšiny i židovské většiny požadují důrazný postup tamní policie a úřadů.

Mezi arabskou menšinou v Izraeli je na vzestupu vlna vražd páchaných drogovými gangy a mafií. Od počátku roku 2026 jejich frekvence dále stoupla. Vloni takto zemřelo 252 izraelských Arabů, za letošek jich zatím přibylo 32. Pachateli i obětmi jsou většinou mladí muži.

Kolují i ceníky, které gangy nabízejí. „Pokud střílíte na nohy, je to prý za tisíc šekelů, do horní části těla je to pět tisíc. Pokud někoho zabijete, záleží na tom, koho. Může to být deset, pětadvacet nebo i padesát tisíc šekelů,“ popisoval v polovině června roku 2023 obyvatel města Jafa an-Naserija Bašár Nachaš. Jeden šekel je v současnosti asi 6,68 koruny.

V Izraeli se vzájemně vraždí arabské gangy. Za špinavou práci platí frustrované mládeži
Arabské gangy v Izraeli

V židovském státě existují dva typy postojů. Jeden říká, že to je vnitřní problém Arabů. Jenže mnozí arabští i židovští Izraelci namítají, že jde také o selhání státu a ministra Itamara Ben Gvira, který řídí policii. „Řekněte mi, proč musí být tolik lidí oběťmi vražd v demokratické zemi, která je nejsilnější na Blízkém východě?“ ptá se obyvatel města Lod Sáláh Abú Salím. V Tel Avivu se kvůli tomu konala koncem ledna demonstrace.

Policie ale obvinění z laxního přístupu odmítá. Faktem je, že řádění gangů už není jen problémem arabské menšiny. Ve městě Lod poblíž Tel Avivu, které v sobotu zažilo nájemnou vraždu za bílého dne, ostatně žijí Arabové i Židé.

Arabská menšina v Izraeli se potýká s rostoucím počtem vražd. Stojí za nimi gangy

