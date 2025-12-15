Žiželice na Lounsku mají obchvat. Stavbu provázely komplikace a prodražila se

Tříkilometrový obchvat obce Žiželice na Lounsku na silnici I/27 mezi Plzní a Chomutovem je hotový. Součástí stavby je 380 metrů dlouhý most přes potok Hutná. Stavbu provázely komplikace s ujíždějícím svahem, prodražila se o 130 milionů. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl řekl, že za tím stojí inflace i drobné změny při zakládání mostu. Práce začaly v srpnu 2022.
Z pohledu ŘSD, které má silnici ve správě, se jednalo o poměrně netradiční stavbu. Byla budována metodou Design and Build, tedy navrhni a postav. Navíc se nachází v sesuvovém území. „Stavba měla obrovské problémy z tohohle hlediska,“ přiznal Mátl.
Od začátku území podléhalo geotechnickému monitoringu. „Svah nás zlobil po celou dobu stavby. Museli jsme ho zpevňovat. Byly tam dokonce i posuny během té doby a ohrožovalo to kostelík,“ popsal Mátl s tím, že jsou na stavbě čidla, která budou místo nadále monitorovat.
Pracím v problematickém území předcházel také geotechnický průzkum, aby bylo vše co nejlépe navržené. „To se týká nejen mostu, ale i komunikace směrem na Chomutov, která je podchycená opěrnými zdmi,“ popsal ředitel společnosti Stavby mostů Luboš Lobík. Nejsložitější na výstavbě obchvatu pak podle něj byly samotné piloty, na kterých stavba stojí. Nejdelší mají přes třicet metrů a jsou celé v podzemí.
Místní se těší na klid
Místní na obchvat čekali přes čtyřicet let. Stavařům přinesli domácí jablečný závin jako poděkování. „Je to obrovská úleva od hromadné dopravy, která projížděla vesnicí a můžeme ze statistiky říct, že to bylo kolem osmi tisíc vozidel denně,“ uvedla zastupitelka obce Lenka Mangová Mottlová (nez.). Místní se těší na klid, který odklon dopravy přinese.
V obci se ještě opravuje místní silnice. „Vzhledem k tomu, že komunikace byla využívána pro výstavbu, tak intenzivní zátěž těžkou dopravou měla vliv na kvalitu podloží,“ řekla zastupitelka.
Řidiči během stavby museli využívat dlouhou objížďku. Někteří motoristé však nerespektovali dopravní značení, následně uvázli ve slepé ulici a museli z vesnice v mnoha případech vycouvat.