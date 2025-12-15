Žiželice na Lounsku mají obchvat. Stavbu provázely komplikace a prodražila se


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Tříkilometrový obchvat obce Žiželice na Lounsku na silnici I/27 mezi Plzní a Chomutovem je hotový. Součástí stavby je 380 metrů dlouhý most přes potok Hutná. Stavbu provázely komplikace s ujíždějícím svahem, prodražila se o 130 milionů. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl řekl, že za tím stojí inflace i drobné změny při zakládání mostu. Práce začaly v srpnu 2022.

Z pohledu ŘSD, které má silnici ve správě, se jednalo o poměrně netradiční stavbu. Byla budována metodou Design and Build, tedy navrhni a postav. Navíc se nachází v sesuvovém území. „Stavba měla obrovské problémy z tohohle hlediska,“ přiznal Mátl.

Od začátku území podléhalo geotechnickému monitoringu. „Svah nás zlobil po celou dobu stavby. Museli jsme ho zpevňovat. Byly tam dokonce i posuny během té doby a ohrožovalo to kostelík,“ popsal Mátl s tím, že jsou na stavbě čidla, která budou místo nadále monitorovat.

Žiželice na Žatecku ohrožuje sesuv svahu
Sesunutý svah u Žatce

Pracím v problematickém území předcházel také geotechnický průzkum, aby bylo vše co nejlépe navržené. „To se týká nejen mostu, ale i komunikace směrem na Chomutov, která je podchycená opěrnými zdmi,“ popsal ředitel společnosti Stavby mostů Luboš Lobík. Nejsložitější na výstavbě obchvatu pak podle něj byly samotné piloty, na kterých stavba stojí. Nejdelší mají přes třicet metrů a jsou celé v podzemí.

Místní se těší na klid

Místní na obchvat čekali přes čtyřicet let. Stavařům přinesli domácí jablečný závin jako poděkování. „Je to obrovská úleva od hromadné dopravy, která projížděla vesnicí a můžeme ze statistiky říct, že to bylo kolem osmi tisíc vozidel denně,“ uvedla zastupitelka obce Lenka Mangová Mottlová (nez.). Místní se těší na klid, který odklon dopravy přinese.

V obci se ještě opravuje místní silnice. „Vzhledem k tomu, že komunikace byla využívána pro výstavbu, tak intenzivní zátěž těžkou dopravou měla vliv na kvalitu podloží,“ řekla zastupitelka.

Řidiči během stavby museli využívat dlouhou objížďku. Někteří motoristé však nerespektovali dopravní značení, následně uvázli ve slepé ulici a museli z vesnice v mnoha případech vycouvat.

Výběr redakce

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

EU uvalila další sankce kvůli ruským hybridním útokům

10:28Aktualizovánopřed 22 mminutami
Babiš uvádí ministry do úřadů

SledujteBabiš uvádí ministry do úřadů

11:14Aktualizovánopřed 28 mminutami
Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

Nerudová povede vyjednávání EP o cenových brzdách povolenek ETS 2

11:42Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta

Chilané zvolili prezidentem krajně pravicového politika Kasta

včeraAktualizovánopřed 2 hhodinami
Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

Budeme transparentní a slušní, slíbil Babiš po prvním zasedání vlády

09:36Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

Prezident jmenoval vládu Andreje Babiše

06:50Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje

Očkování proti covidu děti chrání, zjistil Kennedyho úřad. Přesto ho už nedoporučuje

před 4 hhodinami
Americký režisér Rob Reiner zemřel násilnou smrtí

Americký režisér Rob Reiner zemřel násilnou smrtí

06:31Aktualizovánopřed 5 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Žiželice na Lounsku mají obchvat. Stavbu provázely komplikace a prodražila se

Tříkilometrový obchvat obce Žiželice na Lounsku na silnici I/27 mezi Plzní a Chomutovem je hotový. Součástí stavby je 380 metrů dlouhý most přes potok Hutná. Stavbu provázely komplikace s ujíždějícím svahem, prodražila se o 130 milionů. Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radek Mátl řekl, že za tím stojí inflace i drobné změny při zakládání mostu. Práce začaly v srpnu 2022.
před 1 hhodinou

K soudu míří kvůli první odhalené varně klefedronu osm lidí

Ostravský státní zástupce obžaloval skupinu osmi lidí, kteří údajně provozovali první nalezenou varnu drogy klefedron v Česku. Jednotlivým obviněným hrozí pět až patnáct let vězení. České televizi to sdělil ostravský krajský státní zástupce Libor Malý. Celníci odhalili varnu klefedronu letos v dubnu na Ostravsku. Při razii zajistili 953 kilogramů nové psychoaktivní substance se stimulačním účinkem a vysokou toxicitou.
před 1 hhodinou

Od ledna v Praze končí parkování pro elektroauta zdarma

Bezplatné parkování elektromobilů v Praze od nového roku končí. Jejich majitelé budou platit polovinu toho, co vlastníci aut se spalovacími motory a získají možnost nákupu další parkovací karty platné pro všechny modré zóny. Plug-in hybridy pak přijdou o veškeré úlevy. Změna má vést mimo jiné k uvolnění místa pro rezidenty, což prosazovaly hlavně jednotlivé městské části. Bezplatné parkování elektroaut bylo během letošního roku ukončeno třeba v Plzni. Naopak zvýhodnění stále nabízejí například v Českých Budějovicích, Ostravě nebo Liberci.
před 7 hhodinami

Jeskyňáři objevili v Českém krasu dalších sto metrů chodeb

K pětadvaceti kilometrům jeskynních chodeb v Českém krasu přibylo dalších sto metrů. Objev učinili jeskyňáři ze skupiny Geospeleos v obci Svatý Jan pod Skalou. Při bádání našli krápníkovou výzdobu i speciální krystaly, které prozrazují, kam až dosahoval permafrost v době ledové. Místo je ale pro veřejnost nepřístupné.
před 7 hhodinami

České restaurace získaly deset michelinských hvězd

Deset michelinských hvězd si letos vysloužily tuzemské restaurace. Oceněné podniky lidé letos najdou ve více krajích. Společnost udílela také individuální ceny – za nejlepší servis, nejlepšímu someliérovi a mladému kuchaři. Restauratéři se shodují, že světové známé ocenění přitáhne domácí i zahraniční turisty a slouží jako motivace nejen pro kuchaře, ale také třeba farmáře. Zároveň může pomoci nalákat do oboru mladé lidi. Česko prostřednictvím státní agentury CzechTourism zaplatilo za tříletou smlouvu se společností Michelin přes třicet milionů korun.
před 8 hhodinami

Změnily se jízdní řády na železnici

Víc regionálních, dálkových, ale i mezinárodních spojů třeba do Polska, Německa nebo do Kodaně. Začal platit nový jízdní řád na železnici. Změny hlásí jak České dráhy, tak soukromníci. Cestujícím slibují větší komfort i více bezbariérových vlaků. Změny se částečně týkají i cen jízdného a využití slev. Například ve všech spojích mezi Prahou a Ostravou bude povinná místenka. Celoplošné zdražení třeba u Českých drah bude zhruba odpovídat inflaci. Výrazněji vzrostou ceny v rámci integrované dopravy Královéhradeckého a Pardubického kraje.
před 18 hhodinami

Pohřešovaný chlapec ze Zlínska byl asi unesen, policie zadržela jednoho muže

Chlapec ze Zlínska, po kterém od čtvrtka pátrala policie a v neděli jej našla, byl zřejmě unesený a vězněný na chatě v obci Žlutava. Jeho volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali policii. Policie zadržela jednoho muže, uvedla na síti X. Dříve policisté uvedli, že nalezený chlapec je v pořádku a byl převezen na zdravotní vyšetření. Našli ho kolem 14:00.
před 22 hhodinami

Jan Birke opouští SOCDEM

Dlouholetý starosta Náchoda a bývalý poslanec Jan Birke ukončil téměř po třiceti letech své členství v SOCDEM. Přiměly ho k tomu výsledky sobotního sjezdu strany i složení nového vedení sociální demokracie. Kritizoval rovněž návrh na prodej Kulturního domu Střelnice v Hradci Králové, který straně patří. Vyplynulo to z jeho nedělního prohlášení.
před 23 hhodinami
Načítání...