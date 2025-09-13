Uplynulo 81 let od operace Wolfram. To byl krycí název pro paradesantní výsadek šestičlenné skupiny vyslané z Anglie během druhé světové války. Seskok provedli v Beskydech poblíž hory Slavíč. Při příležitosti výročí v obci Morávka na Frýdecko-Místecku odhalili památník připomínající tuto událost.
V Morávce odhalili památník výsadku Wolfram
Památník pro obec vytvořil sochař Martin Kuchař. Použil velký kus pískovce, který doplnil o informační desku s názvem výsadku a datem seskoku. „Chtěli jsme jednoduchý pomník,“ uvedla starostka Gabriela Daňková (Morávka v pohodě) s tím, že s Kuchařem obec už spolupracovala při instalaci jiného pomníku.
Nový památník měl být podle Daňkové odhalen už před rokem k 80. výročí výsadku, akce se ale kvůli povodním neuskutečnila. Představitelé beskydské obce ji proto odložili o rok.
Výsadkáři měli přistát jinde
Daňková dodala, že během 2. světové války bylo na území protektorátu vysláno sto parašutistů v rámci 38 operací. Výsadek Wolfram byl hned z několika pohledů výjimečný. „Ze všech výsadků to byla jediná bojová skupina určená k diverzní a sabotážní činnosti. Zároveň to byl nejpočetnější výsadek,“ vysvětlila.
Výsadek tvořili Josef Otisk, Josef Bierský, Josef Černota, Vladimír Řezníček, radista Karel Svoboda a Robert Matula. Jejich úkolem bylo s použitím vlastního materiálu provádět sabotážní činnost na území Moravy a Slovenska. Měli také likvidovat významné konfidenty a udržovat spojení s Londýnem.
Vysazení skupiny se uskutečnilo v noci na 14. září 1944. Cílem byla Lysá hora v Beskydech. Pilot ji ale nenašel a parašutisté přistáli jinde. Při seskoku se rozptýlili a už nikdy se všichni nesešli. Radista Svoboda zabloudil, byl zatčen četníky, předán gestapu a poslán do koncentračního tábora, kde se dočkal konce války. Bierský se stal obětí loupežné vraždy. Jeho vrah, německý konfident, byl po válce odsouzen a popraven.
Skupině se podařilo spojit s beskydskými partyzány a s jejich pomocí vysílali zprávy do Londýna. Postupně se však čtyři zbývající parašutisté přesunuli na Brněnsko, kde pak působili do konce války.
Její činnost v Beskydech kromě památníku připomíná i naučná stezka. Tu před dvaceti lety nechali instalovat nadšenci. „Dnes už je ve špatném stavu, zvažujeme její obnovu,“ poznamenala starostka. Dodala, že dnes už v obci nežije nikdo, kdo by působení parašutistů v Morávce pamatoval.