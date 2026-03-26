Soud nepravomocně potrestal dozorce z Rýnovic podmínkou


před 18 mminutami|Zdroj: ČTK

Okresní soud v Jablonci nad Nisou ve čtvrtek uložil podmíněný trest bývalému dozorci věznice Rýnovice. Obžalovaný byl kvůli několika konfliktům s vězněm, který nerespektoval pravidla. Soud jednačtyřicetiletého Jana Klímu potrestal tříletým trestem se zkušební dobou rovněž tři roky. Verdikt není pravomocný, Klíma se z líčení omluvil a jeho obhájce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. V případu byli spolu s Klímou obžalovaní ještě tři další bývalí dozorci, pro ně už z dřívějška platí osvobozující verdikt.

Jablonecký soud se případem zabýval potřetí. Původně uložil všem čtyřem obžalovaným podmíněné tresty, Nejvyšší soud ale tento verdikt na základě jejich dovolání zrušil. Okresní soud je tak následně zprostil obžaloby, odvolací krajský soud však vrátil k novému projednání část, jež se týkala Klímy. Obžalovaný byl ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti dozorčí nebo jiné služby, za což mu hrozilo až deset let vězení.

Podle obžaloby v jednom případě potrestal nepřístojné chování vězně Lukáše K. tím, že ho kopl do hrudníku a dvakrát udeřil otevřenou dlaní do obličeje. V jiném případě mu stříkl do cely slzotvorný prostředek a v dalším mu vyhrožoval. Odsouzený byl i za to, že neřešil, že jiný vězeň na cele kouří. Soud ho naopak zprostil obžaloby z toho, že v jednom případě nevydal Lukáši K. matraci, podle soudce nešlo o trestný čin.

Ilustrační foto

Klímův obhájce rozsudek nechtěl komentovat, státní zástupce Martin Tvrdík byl spokojený. Soud rozhodl podle jeho návrhu, proto se vzdal práva na odvolání. Podle něj bylo Klímovo jednání jiné než u dalších tří obžalovaných v kauze. „Šlo o více útoků, které byly závažnější, škodlivější, kdežto ti zbývající měli jenom jedno jednání, které tak závažné nebylo a bylo posouzeno jako kázeňské provinění, nebo mělo by znaky kázeňského provinění. Jenomže s ohledem na to, že nepodléhají již disciplinární pravomoci ředitele věznice, mají civilní zaměstnání, tak byli zproštěni obžaloby v tom předchozím rozhodování,“ řekl novinářům Tvrdík.

Z Rýnovic bylo obžalováno již 15 dozorců

Soudce Martin Feřt novinářům řekl, že při rozhodování musel respektovat názor krajského odvolacího soudu. „Věc byla vrácena z důvodu právního hodnocení toho jednání, kdy odvolací soud i zavázal zdejší soud svým právním názorem, že jednání obžalovaného lze a je namístě posoudit jako trestnou činnost, nikoliv tedy pouze jako kázeňský přestupek,“ dodal.

Jde o jeden z šesti případů rozsáhlejší kauzy, ve kterých bylo z obdobných trestných činů obžalováno patnáct dozorců z Rýnovic. Soudy se v nich zabývají jednáním dozorců na oddělení výkonu kázeňských trestů (OVKT), a to v období od února 2020 do ledna 2021. Podle obžaloby opakovaně nezvládli vypjaté emoční situace, a místo aby postupovali zákonným způsobem, vězně svévolně trestali za nepřístojné chování, aby si zajistili klid pro další službu. Obvinění dozorci protiprávní jednání odmítají.

Ilustrační foto

Z těchto šesti kauz jsou pravomocně skončené tři. V jedné soud potrestal podmíněnými tresty dva bývalé dozorce, v dalším případu slyšelo pět obžalovaných zprošťující verdikt a jedno řízení soudy zastavily bez vynesení rozsudku.

Výběr redakce

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Írán žadoní o dohodu s USA, trvá na svém Trump

Soud nepravomocně potrestal dozorce z Rýnovic podmínkou

Soud nepravomocně potrestal dozorce z Rýnovic podmínkou

před 18 mminutami
Část dodavatelů začala zdražovat plyn, rostou i ceny paliv

Část dodavatelů začala zdražovat plyn, rostou i ceny paliv

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Trosky z rakety zabily v Abú Dhabí dva lidi

Slovensko znovu zdraží naftu pro zahraniční řidiče

Slovensko znovu zdraží naftu pro zahraniční řidiče

Rychlejší navracení neúspěšných žadatelů o azyl podpořili europoslanci

Rychlejší navracení neúspěšných žadatelů o azyl podpořili europoslanci

Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

Čeho to je obraz? Rusko se vrací na prestižní výtvarné bienále

Čeho to je obraz? Rusko se vrací na prestižní výtvarné bienále

Aktuálně z rubriky Regiony

Soud nepravomocně potrestal dozorce z Rýnovic podmínkou

Okresní soud v Jablonci nad Nisou ve čtvrtek uložil podmíněný trest bývalému dozorci věznice Rýnovice. Obžalovaný byl kvůli několika konfliktům s vězněm, který nerespektoval pravidla. Soud jednačtyřicetiletého Jana Klímu potrestal tříletým trestem se zkušební dobou rovněž tři roky. Verdikt není pravomocný, Klíma se z líčení omluvil a jeho obhájce si ponechal lhůtu na rozmyšlenou. V případu byli spolu s Klímou obžalovaní ještě tři další bývalí dozorci, pro ně už z dřívějška platí osvobozující verdikt.
před 18 mminutami

Na východě Česka nasněží, o víkendu se oteplí

O víkendu se po chladném pátku zřejmě mírně oteplí až na třináct stupňů Celsia. Objeví se ale přeháňky, a hlavně na horách má v příštích dnech padat i sníh. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Na východě země může do pátečního rána napadnout na severním návětří hor až třicet centimetrů sněhu.
08:15Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Ve fotbalové kauze žalobci žádají vazbu pro pět obviněných

Ve fotbalové korupční kauze podali žalobci návrh na vazbu u pěti obviněných, tři jejich návrhy projedná Okresní soud ve Zlíně, další dva Městský soud v Brně. Ostatní zadržení byli propuštěni, řekl ve čtvrtek olomoucký vrchní žalobce Radim Dragoun. V kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám je obviněno 32 lidí. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti, část viní detektivové z účasti na organizované zločinecké skupině.
09:07Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Jihočeský kraj plánuje zpřístupnit veřejnosti unikátní kaolinový důl Orty

Jihočeský kraj plánuje otevřít veřejnosti bývalý kaolinový důl Orty. Unikátní a spletitý systém podzemních chodeb u Českých Budějovic je opuštěný více než sto let. V poslední době ho začala ničit prosakující voda, závaly i vandalové. Kraj proto důlní dílo nejprve zasanoval.
před 4 hhodinami

„Zmodrala a přestala dýchat.“ Fialová tramvaj napoví, jak pomoct epileptikovi

Epilepsie se může projevovat opakovanými a náhodnými záchvaty. Onemocnění má v Česku asi osmdesát tisíc lidí, rizikovou skupinou jsou děti. Řada lidí stále neví, jak správně reagovat, když se stanou svědky epileptického záchvatu. U příležitosti světového dne podpory lidí s epilepsií (takzvaný Purple Day) se cestující během čtvrteční jízdy fialovou tramvají v Praze od odborníků dozví, jak epileptický záchvat vypadá a jak správně poskytnout první pomoc.
před 6 hhodinami

Policie obvinila v korupční kauze fotbalu 32 lidí, část v organizované skupině

Policisté obvinili 32 lidí v korupční fotbalové kauze spjaté s ovlivňováním utkání kvůli sázkám. Stíháni jsou mimo jiné za trestné činy podvod, úplatkářství a legalizaci výnosů z trestné činnosti. Detektivové viní část z nich z účasti na organizované zločinecké skupině, uvedlo Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Olomouci, které případ dozoruje. Počet obviněných se může ještě rozšířit, uvedli žalobci. Během úterního policejního zátahu bylo zadrženo podle žalobců několik desítek lidí a provedeny domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor a pozemků. Karvinský klub už přišel o svého generálního partnera, společnost OKD.
včeraAktualizovánopřed 18 hhodinami

Brněnská botanická zahrada nasadila proti škůdcům dravá slunéčka

Botanická zahrada v Brně zahájila přechod na biologickou ochranu rostlin. Ve sklenících nově proti červcům nasadila dravá slunéčka, která škůdce aktivně vyhledávají a požírají. Důvodem změny je klesající účinnost chemických postřiků – červci si vůči nim postupně vytvořili odolnost.
před 21 hhodinami

Oprava pražské Kbelské ulice uzavře sjezdy a nájezdy, vznikne virtuální tunel

Při opravě Kbelské ulice v Praze budou uzavřeny všechny sjezdy a nájezdy v úseku mezi Novopackou a Cínoveckou ulicí. Náměstek pražského primátora pro dopravu Jaromír Beránek (Piráti) uvedl, že vznikne takzvaný virtuální tunel, který má zajistit co nejplynulejší dopravu. Technická správa komunikací (TSK) před zahájením prací chystá rozsáhlou informační kampaň. Oprava začne 2. července a měla by trvat do 15. srpna.
před 21 hhodinami
Načítání...