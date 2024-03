Restrukturalizační plán Liberty je podle odborového předáka nepřijatelný, o práci by přišly tisíce lidí

Restrukturalizační plán hutní společnosti Liberty Ostrava označil předseda Odborového svazu KOVO Roman Ďurčo za zcela nepřijatelný. V podniku, který má zhruba šest tisíc zaměstnanců, by podle něj v souvislosti s poklesem výroby o šedesát procent přišlo o práci tři tisíce lidí. Ďurčo to uvedl na sociální síti X.

Liberty Ostrava, která vyrábí ocel hlavně pro stavebnictví, strojírenství a petrochemický průmysl, patří od roku 2019 do Liberty Steel Group z koncernu GFG Alliance britského podnikatele Sanjeeva Gupty.

Firmu chrání před věřiteli od loňského prosince moratorium vyhlášené soudem. Věřitelé, kterých je podle soudu více než 1300, ale musí schválit restrukturalizační plán. Firma ho už předložila. Hospodářské noviny v pondělí uvedly, že Liberty počítá s poklesem výroby o šedesát procent.

„Slibuje investice do společnosti, ale to je ve skutečnosti jen návrat malé části z mnoha miliard vyvedených majitelem z Ostravy v minulých letech. Podle prvotních informací z plánu pana (Sanjeeva) Gupty by se navíc plná výroba mohla rozjet až v příštím roce. Počet zaměstnanců by se snížil o více než tři tisíce a další tisíce lidí by přišly o práci v dodavatelských firmách. To není záchrana, ale totální destrukce ocelového srdce naší země!“ napsal Ďurčo.