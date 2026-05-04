Reklamační oprava u Pasohlávek přinese dopravní omezení


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24
Nahrávám video
Události v regionech plus: Reklamační oprava silnice I/52
Zdroj: ČT24

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo reklamační opravu silnice I/52 u Pasohlávek. Frekventovaný úsek prošel rekonstrukcí spolu s opravou mostu přes vodní nádrž Nové Mlýny v roce 2020. ŘSD jako investor stavby loni v závěru záruční lhůty uplatnilo nárok na reklamaci. Řidiči musí v místě počítat s dopravním omezením.

Práce probíhají v úseku od zábavního areálu Aqualand Moravia po začátek mostu přes vodní nádrž Nové Mlýny. Provoz je veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a řízen semafory.

Mluvčí ŘSD Jan Rýdl uvedl, že jde o reklamační opravu povrchu komunikace. Společnost Eurovia ji uznala a provádí práce na vlastní náklady.

„Na lokálních opravách výtluků v povrchu vozovky, které podle našeho názoru vznikly vlivem nákladní dopravy, jsme se s investorem domluvili už na podzim 2025 s tím, že práce byly naplánovány na vhodné klimatické podmínky,“ řekla serveru Zdopravy.cz mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková. Firma popraskaný asfalt odfrézuje a nahradí ho novým.

Opravy mostních závěrů na novém úseku D3 u Českých Budějovic zpomalily dopravu
Dopravní omezení na D3

Práce by podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic neměly trvat déle než jeden týden. „Reklamační opravy nejsou ničím neobvyklým, zhruba devadesát procent staveb má po pěti letech nějakou reklamační opravu. Většinou jde o drobné věci, jako jsou zálivky, opravy spár či svodidel,“ popsal Rýdl.

Obec doporučuje alternativní trasy

Silnice I/52 patří mezi nejvytíženější tahy spojující Brno s Mikulovem a rakouskými hranicemi, proto se zejména ve špičkách mohou tvořit kolony. ŘSD doporučuje řidičům zvýšenou opatrnost a respektování dočasného dopravního značení. „V případě, že se začnou tvořit kolony, což se ráno stalo, převezmou řízení provozu vyškolení pracovníci,“ řekl v pondělí dopoledne redaktor ČT Petr Minařík.

Obec Pasohlávky proto doporučuje řidičům zvážit alternativní trasy. „Pro cestující z Brna do Mikulova je možné využít trasu přes Drnholec a kolem Novosedel. Pro občany Pasohlávek doporučujeme trasu přes Brod nad Dyjí a Dolní Dunajovice. A naopak. Prosíme řidiče o trpělivost a zvýšenou opatrnost při průjezdu stavbou,“ uvedla obec.

Silničáři začali v Mikulově opravovat most na hlavním tahu do Rakouska
Dopravní opatření kvůli rekonstrukci mostu v Mikulově

Stavbaři pracují také na dalším úseku silnice I/52 mezi Mikulovem a hranicemi s Rakouskem, kde opravují most přes železnici. V místě je omezená rychlost, provoz je veden ve dvou zúžených pruzích.

Tranzitní provoz se má v budoucnu přesunout na dálnici D52. S její dostavbou začne Ředitelství silnic a dálnic příští rok. Do výstavby dálničního mostu přes novomlýnské nádrže se ale pustí až za tři roky.

Dostavba D52 se po letech pohnula vpřed, dálnice má být hotová za sedm let
Silnice do Mikulova

Výběr redakce

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

Vláda schválila opětovné zavedení elektronické evidence tržeb

05:08Aktualizovánopřed 39 mminutami
Hasiči nasadili v Českém Švýcarsku osm vrtulníků

Hasiči nasadili v Českém Švýcarsku osm vrtulníků

06:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

Babiš před summitem v Jerevanu jednal s Ruttem o navyšování výdajů v NATO

08:40Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi

Kriminalisté v souvislosti s bitcoinovou kauzou stíhají další tři lidi

13:37Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Schodek státního rozpočtu po konci provizoria vzrostl na 106 miliard

Schodek státního rozpočtu po konci provizoria vzrostl na 106 miliard

15:47Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

Na výletní lodi byl zjištěn smrtící hantavirus. Tři lidé zemřeli

10:20Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Vláda schválila návrh na zpřísnění trestů za týrání lidí i zvířat

Vláda schválila návrh na zpřísnění trestů za týrání lidí i zvířat

14:21Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

Zaútočíme na lodě USA, pokud se přiblíží k Hormuzskému průlivu, varuje Írán

včeraAktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Regiony

Reklamační oprava u Pasohlávek přinese dopravní omezení

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo reklamační opravu silnice I/52 u Pasohlávek. Frekventovaný úsek prošel rekonstrukcí spolu s opravou mostu přes vodní nádrž Nové Mlýny v roce 2020. ŘSD jako investor stavby loni v závěru záruční lhůty uplatnilo nárok na reklamaci. Řidiči musí v místě počítat s dopravním omezením.
před 32 mminutami

Hasiči nasadili v Českém Švýcarsku osm vrtulníků

Hasiči drží požár v Českém Švýcarsku v hranicích do sta hektarů. Na letišti v Chřibské už jsou dva vrtulníky ze Slovenska, celkem tak bude ve vzduchu osm strojů nabírat vodu z místního koupaliště a čerpacího místa. V terénu je kolem čtyř set hasičů, situaci stále komplikuje vítr. Cílem je požár v pondělí lokalizovat. Podle správy národního parku způsobil oheň škody na výsadbě i trasách pro turisty a požár pravděpodobně způsobil člověk.
06:27Aktualizovánopřed 1 hhodinou

VideoPro vznik požárů byly v Českém Švýcarsku ideální podmínky, vysvětluje bioklimatolog

Podmínky pro vznik požárů byly v Česku o víkendu velmi vhodné – zásoba vody v půdě je nízká a dřevo suché, uvedl pro ČT24 Miroslav Trnka z Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. Navíc foukal poměrně silný vítr, vznik rozsáhlých oblastí v Českém Švýcarsku zasažených plameny tedy podle něj není překvapivý. Nejrizikovější jsou pro požáry holiny zarostlé suchou trávou a také borovicové lesy se suchým jehličím. Naopak zarostlejší části mladého lesa jsou méně zranitelné – už jen proto, že jimi hůř prostupuje vítr, jenž šíření ohně nahrává, doplnil vědec. Riziko bude podle něj přetrvávat zejména v pondělí a úterý hlavně na východě Česka.
před 2 hhodinami

Policie obvinila v kauze chomutovského exprimátora Hrabáče dalších šest lidí

V kauze bývalého chomutovského primátora Marka Hrabáče (dříve ANO) obvinili policisté dalších šest lidí a tři právnické osoby. V případu jde o údajné ovlivňování veřejných zakázek. České televizi to sdělila náměstkyně krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová. Trestnímu stíhání nyní čelí celkem dvacet lidí a osm právnických osob. Podle žalobce manipulovali prostřednictvím korupce zejména s přidělováním veřejných zakázek, které zadávala Správa a údržba silnic Ústeckého kraje. Dva obvinění už podle Doušové přistoupili na dohodu o vině a trestu.
před 3 hhodinami

Úředník sám sobě povolil černé stavby. Teď je chce legalizovat

Zastupitelé Jičína mají projednat změnu územního plánu v lokalitě, kde se stavět nesmí. Pět domů tam už zbudoval někdejší referent stavebního úřadu Jiří Šulc. Sám sobě to povolil – dostal za to pokutu i zákaz činnosti. Teď chce černé stavby legalizovat. Bez změny územního plánu to ale není možné. V lokalitě rozestavěné bez povolení a kolaudace už přitom lidé zřejmě bydlí.
před 11 hhodinami

Plochu požáru v Českém Švýcarsku se daří zmenšovat, uvedl Vlček

Hasičům v národním parku České Švýcarsko se daří zmenšovat plochu zasaženou požárem. Velikost je odhadem lehce pod sto hektary, lokalizaci však zatím vyhlásit nemohou. V pondělí dorazí dva vrtulníky Black Hawk ze Slovenska, požár tak bude hasit celkem devět helikoptér, řekl České televizi v neděli večer generální ředitel hasičů Vladimír Vlček. K požáru lesa vyjely jednotky také na pražskou Zbraslav a k Rusavě na Kroměřížsku.
včeraAktualizovánopřed 19 hhodinami

Záchranáři při maratonu v Praze ošetřili 163 lidí, desítky skončily v nemocnici

Záchranáři při pražském maratonu ošetřili 163 lidí, z toho pětatřicet převezli do nemocnic. Dva lidé skončili ve vážném stavu na ARO a jeden člověk na jednotce intenzivní péče, shrnula pozdě odpoledne záchranná služba. Závod provázelo slunné a teplé počasí, v poledne bylo ve stínu 26 stupňů. Běhu, který omezil dopravu v centru města, se zúčastnilo téměř dvanáct tisíc běžců. Před rokem záchranáři při stejné akci ošetřili podle tehdejších informací 63 lidí, přičemž jedenáct skončilo v nemocnici.
před 22 hhodinami

Konvoj svobody projel Plzní

Třetím dnem v neděli pokračovaly šestidenní Slavnosti svobody v Plzni, oslavy osvobození města americkou armádou na sklonku druhé světové války. Ulicemi projel tradiční Konvoj svobody s přibližně třemi sty kusy vojenské historické techniky. Slavnosti pořádá Plzeň od roku 1990 a po tři desetiletí jsou jejich pravidelnými čestnými hosty američtí a belgičtí veteráni, kteří západočeskou metropoli v květnu 1945 osvobozovali.
včeraAktualizovánovčera v 14:29
Načítání...