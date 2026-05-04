Reklamační oprava u Pasohlávek přinese dopravní omezení

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zahájilo reklamační opravu silnice I/52 u Pasohlávek. Frekventovaný úsek prošel rekonstrukcí spolu s opravou mostu přes vodní nádrž Nové Mlýny v roce 2020. ŘSD jako investor stavby loni v závěru záruční lhůty uplatnilo nárok na reklamaci. Řidiči musí v místě počítat s dopravním omezením.
Práce probíhají v úseku od zábavního areálu Aqualand Moravia po začátek mostu přes vodní nádrž Nové Mlýny. Provoz je veden kyvadlově v jednom jízdním pruhu a řízen semafory.
Mluvčí ŘSD Jan Rýdl uvedl, že jde o reklamační opravu povrchu komunikace. Společnost Eurovia ji uznala a provádí práce na vlastní náklady.
„Na lokálních opravách výtluků v povrchu vozovky, které podle našeho názoru vznikly vlivem nákladní dopravy, jsme se s investorem domluvili už na podzim 2025 s tím, že práce byly naplánovány na vhodné klimatické podmínky,“ řekla serveru Zdopravy.cz mluvčí společnosti Eurovia Iveta Štočková. Firma popraskaný asfalt odfrézuje a nahradí ho novým.
Práce by podle mluvčího Ředitelství silnic a dálnic neměly trvat déle než jeden týden. „Reklamační opravy nejsou ničím neobvyklým, zhruba devadesát procent staveb má po pěti letech nějakou reklamační opravu. Většinou jde o drobné věci, jako jsou zálivky, opravy spár či svodidel,“ popsal Rýdl.
Obec doporučuje alternativní trasy
Silnice I/52 patří mezi nejvytíženější tahy spojující Brno s Mikulovem a rakouskými hranicemi, proto se zejména ve špičkách mohou tvořit kolony. ŘSD doporučuje řidičům zvýšenou opatrnost a respektování dočasného dopravního značení. „V případě, že se začnou tvořit kolony, což se ráno stalo, převezmou řízení provozu vyškolení pracovníci,“ řekl v pondělí dopoledne redaktor ČT Petr Minařík.
Obec Pasohlávky proto doporučuje řidičům zvážit alternativní trasy. „Pro cestující z Brna do Mikulova je možné využít trasu přes Drnholec a kolem Novosedel. Pro občany Pasohlávek doporučujeme trasu přes Brod nad Dyjí a Dolní Dunajovice. A naopak. Prosíme řidiče o trpělivost a zvýšenou opatrnost při průjezdu stavbou,“ uvedla obec.
Stavbaři pracují také na dalším úseku silnice I/52 mezi Mikulovem a hranicemi s Rakouskem, kde opravují most přes železnici. V místě je omezená rychlost, provoz je veden ve dvou zúžených pruzích.
Tranzitní provoz se má v budoucnu přesunout na dálnici D52. S její dostavbou začne Ředitelství silnic a dálnic příští rok. Do výstavby dálničního mostu přes novomlýnské nádrže se ale pustí až za tři roky.